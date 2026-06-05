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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHockeyIND Vs PAK HOCKEY SEMI FINAL 2026: आज भारत-पाकिस्तान महा मुकाबला, अंडर-18 हॉकी एशिया कप जीतकर कौन बनाएगा फाइनल में जगह

IND Vs PAK HOCKEY SEMI FINAL 2026: आज भारत-पाकिस्तान महा मुकाबला, अंडर-18 हॉकी एशिया कप जीतकर कौन बनाएगा फाइनल में जगह

अंडर-18 एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. शानदार फॉर्म में चल रही टीम इंडिया की नजर जीत के साथ फाइनल का टिकट हासिल करने पर है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंश राघव | Updated at : 05 Jun 2026 11:36 AM (IST)
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अंडर-18 एशिया कप हॉकी में अब सबकी नज़र भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले पर है. दोनों टीमें शुक्रवार को आमने-सामने होंगी. फाइनल में जगह बनाने के लिए दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है. चार मैचों में से तीन में जीत दर्ज कर टीम ने अंतिम चार में जगह बनाई. हालांकि जापान के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद टीम ने शानदार वापसी की.

भारत ने अपने पहले मैच में कजाकिस्तान को 13-0 से हराया था. इसके बाद जापान से 2-4 की हार मिली. टीम ने हार से सबक लेते हुए कोरिया को 4-1 से मात दी. वहीं, चीनी ताइपे के खिलाफ 13-1 की बड़ी जीत दर्ज की.

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भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 32 गोल किए हैं. जबकि टीम के खिलाफ सिर्फ छह गोल हुए हैं. कप्तान केतन कुशवाहा सात गोल के साथ टीम के सबसे सफल खिलाड़ी रहे हैं. आशीष टानी पूर्ति ने भी छह गोल दागे हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होगा. दोनों देशों के बीच होने वाले मैच को लेकर फैंस में भी काफी उत्साह है. ऐसे में खिलाड़ियों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव भी रहेगा.

भारतीय महिला टीम भी शानदार फॉर्म में

दूसरी ओर, भारतीय महिला टीम भी शानदार फॉर्म में है. टीम ने अपने तीनों मुकाबले जीतकर पूल में शीर्ष स्थान हासिल किया. महिला टीम ने 30 गोल किए हैं और सिर्फ दो गोल खाए हैं. सेमीफाइनल में उसका सामना चीन से होगा. भारतीय टीम जीत की लय को बरकरार रखते हुए फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेगी.

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Published at : 05 Jun 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Pakistan INDIA U18 Hockey 2026 Ketan Kushwaha Ashish Tani Purti
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