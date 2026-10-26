कल टीम इंडिया का पहला मैच बांग्लादेश से, देखें एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा शेड्यूल

27 अक्टूबर से एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है. हॉकी के फैंस जबरदस्त एक्शन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 10 दिनों तक एशिया की टॉप-6 टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भिड़ने वाली हैं. यह एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भारत की मेजबानी में खेली जाएगी और पहले दिन 3 हाई वोल्टेज मुकाबले खेले जाएंगे.

यह हॉकी मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का नौवां संस्करण होगा. भारत इस टूर्नामेंट का गत चैंपियन है और सबसे ज्यादा 5 बार का चैंपियन भी भारत ही है. पाकिस्तान 2 बार और दक्षिण अफ्रीका चैंपियनों का चैंपियन बना है. भारत का सबसे पहला मैच 27 अक्टूबर को बांग्लादेश के साथ होगा. यहां देख लीजिए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का पूरा शेड्यूल.

बताते चलें कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है. राजनीतिक तनाव के चलते पाकिस्तान ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी या उसके मैचों का आयोजन किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाने की मांग की थी. मगर उस मांग को मेजबान देश भारत ने मानने से इनकार कर दिया था. ऐसे में पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी में भाग ले रहा है. इस टूर्नामेंट में कुल 6 देश खेलेंगे.

भारत का पूरा शेड्यूल:

भारत का सबसे पहला मैच 27 अक्टूबर को बांग्लादेश के साथ होगा और उसका दूसरा मैच 29 अक्टूबर को चीन के साथ होगा. पिछले संस्करण के फाइनल में भी भारत और चीन की टक्कर हुई थी. इसके अलावा इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया को जापान, मलेशिया और दक्षिण कोरिया के साथ भी एक-एक मैच खेलना है.

27 अक्टूबर - भारत बनाम बांग्लादेश

29 अक्टूबर - भारत बनाम चीन

30 अक्टूबर - भारत बनाम जापान

1 नवंबर - भारत बनाम मलेशिया

2 नवंबर - भारत बनाम दक्षिण कोरिया

4 नवंबर को होगा फाइनल

मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच 4 नवंबर को मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा. ग्रुप स्टेज के सभी मैच जालंधर स्थित सुरजीत हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे. बता दें कि टूर्नामेंट में भाग ले रही 6 टीमों में चीन, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया और मलेशिया, इन 4 टीमों ने यह खिताब कभी नहीं जीता है.

भारत का स्क्वाड

गोलकीपर: सूरज करकेरा, कृष्ण बहादुर पाठक

डिफेंडर्स: संजय, हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, जरमनप्रीत सिंह, अमनदीप लाकड़ा

मिड-फील्डर्स: राजिंदर सिंह, आदित्य अर्जुन लालगे, नीलकंठ शर्मा, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह

फॉरवर्ड: शिलानंद लाकड़ा, अभिषेक, सुखजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह, मनदीप सिंह

रिजर्व खिलाड़ी: विष्णु कांत सिंह, अंगद बीर सिंह

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