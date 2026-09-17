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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सHockeyचैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चलेगी पाकिस्तान की नखरेबाजी, भारत का दो टूक जवाब

चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चलेगी पाकिस्तान की नखरेबाजी, भारत का दो टूक जवाब

एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 27 अक्टूबर से होगी. उससे पहले पाकिस्तान की वेन्यू बदलने की मांग पर भारत ने दो टूक जवाब दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 17 Sep 2026 11:49 AM (IST)
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भारत की मेजबानी में मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 27 अक्टूबर-5 नवंबर तक खेली जाएगी. पाकिस्तान ने नखरे दिखाते हुए टूर्नामेंट का वेन्यू बदलने की मांग की थी, जिसपर हॉकी इंडिया का दो टूक जवाब आया है. हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल भोलानाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

दरअसल पाकिस्तान ने एशियन हॉकी फेडरेशन का दरवाजा खटखटाया था. उसने मांग रखी थी कि या तो पूरा टूर्नामेंट भारत से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए या फिर पाकिस्तान टीम के मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाएं. पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट मोहउद्दीन अहमद ने आधिकारी स्टेटमेंट में भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों का हवाला देकर वेन्यू बदलने की मांग रखी थी. अहमद ने भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए.

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भारत ने साफ कर दिया मना

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल भोलानाथ सिंह ने कहा कि ऐसी किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही वेन्यू में कोई बदलाव होगा. पाकिस्तान पहले भी ऐसा कर चुका है. अगर उन्हें एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना है तो भारत आकर खेलना होगा.

भोलानाथ सिंह ने पाकिस्तान की हेंकड़ी निकालते हुए यह भी कहा कि पाकिस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारत नहीं आता है, तो ओमान और बांग्लादेश बैक-अप विकल्प के लिए मौजूद हैं. इन दोनों में से कोई एक पाकिस्तान टीम की जगह ले सकता है. 

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यह मामला इसलिए भी गरमा गया है क्योंकि कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा करके बताया था कि पाकिस्तान टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेगी. मगर एक रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एक अधिकारी ने कहा कि पाक हॉकी टीम को भारत जाने के लिए अब तक सरकार से अनुमति तक नहीं मिली है. 

पहले भी पाकिस्तान ने की घटिया हरकत

पाकिस्तान पहले भी ऐसा कर चुका है, जब पिछले साल उसने तमिलनाडु में आयोजित जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से मना कर दिया था. उसके बाद उसने इसी तरह का बहाना बनाकर एशिया कप से भी नाम वापस ले लिया था. बताते चलें कि पंजाब में आयोजित होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में भारत, पाकिस्तान, मलेशिया,चीन, जापान और कोरिया के रूप में 6 टीम भाग ले रही हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 17 Sep 2026 11:49 AM (IST)
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