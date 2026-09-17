चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चलेगी पाकिस्तान की नखरेबाजी, भारत का दो टूक जवाब

भारत की मेजबानी में मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 27 अक्टूबर-5 नवंबर तक खेली जाएगी. पाकिस्तान ने नखरे दिखाते हुए टूर्नामेंट का वेन्यू बदलने की मांग की थी, जिसपर हॉकी इंडिया का दो टूक जवाब आया है. हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल भोलानाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

दरअसल पाकिस्तान ने एशियन हॉकी फेडरेशन का दरवाजा खटखटाया था. उसने मांग रखी थी कि या तो पूरा टूर्नामेंट भारत से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए या फिर पाकिस्तान टीम के मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाएं. पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट मोहउद्दीन अहमद ने आधिकारी स्टेटमेंट में भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों का हवाला देकर वेन्यू बदलने की मांग रखी थी. अहमद ने भारत में पाकिस्तानी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए.

यह भी पढ़ें: बिना एक भी गेंद खेले बांग्लादेश सेमीफाइनल में पहुंचा, कैसे हुआ ये कमाल?

भारत ने साफ कर दिया मना

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल भोलानाथ सिंह ने कहा कि ऐसी किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही वेन्यू में कोई बदलाव होगा. पाकिस्तान पहले भी ऐसा कर चुका है. अगर उन्हें एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना है तो भारत आकर खेलना होगा.

भोलानाथ सिंह ने पाकिस्तान की हेंकड़ी निकालते हुए यह भी कहा कि पाकिस्तान अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारत नहीं आता है, तो ओमान और बांग्लादेश बैक-अप विकल्प के लिए मौजूद हैं. इन दोनों में से कोई एक पाकिस्तान टीम की जगह ले सकता है.

यह भी पढ़ें: तीसरे T20I में 3 बड़े बदलाव के साथ उतरेगी टीम इंडिया, वैभव को मौका

यह मामला इसलिए भी गरमा गया है क्योंकि कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा करके बताया था कि पाकिस्तान टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेगी. मगर एक रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एक अधिकारी ने कहा कि पाक हॉकी टीम को भारत जाने के लिए अब तक सरकार से अनुमति तक नहीं मिली है.

पहले भी पाकिस्तान ने की घटिया हरकत

पाकिस्तान पहले भी ऐसा कर चुका है, जब पिछले साल उसने तमिलनाडु में आयोजित जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारत आने से मना कर दिया था. उसके बाद उसने इसी तरह का बहाना बनाकर एशिया कप से भी नाम वापस ले लिया था. बताते चलें कि पंजाब में आयोजित होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में भारत, पाकिस्तान, मलेशिया,चीन, जापान और कोरिया के रूप में 6 टीम भाग ले रही हैं.

यह भी पढ़ें:

बांग्लादेश के कप्तान ने दिया इस्तीफा, अचानक फैसले से बोर्ड भी हैरान