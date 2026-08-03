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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सभारत का गलत नक्शा दिखाना पड़ा भारी, रेस्टोरेंट ने डिलीट किया Insta अकाउंट

भारत का गलत नक्शा दिखाना पड़ा भारी, रेस्टोरेंट ने डिलीट किया Insta अकाउंट

Lovlina Borgohain India Map Restaurant Controversy: भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन द्वारा भारतीय नक्शे को लेकर जताई गई आपत्ति के बाद रेस्टोरेंट ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 03 Aug 2026 01:42 PM (IST)
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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीतने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने ग्लासगो स्थित एक रेस्टोरेंट में भारतीय नक्शे को लेकर आपत्ति जताई थी. यहां जिस भारतीय नक्शे का जिक्र हो रहा है, उससे नॉर्थ-ईस्ट के सभी राज्य गायब थे और कश्मीर को कटा हुआ दिखाया गया था. यह नक्शा रेस्टोरेंट का ऑफिशियल लोगो था और उसके नैपकिंस पर भी छपा हुआ था. विवाद बढ़ता देख इस तथाकथित रेस्टोरेंट ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर दिया है.

यह मामला तब सामने आया जब कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की सफलता के बाद भारतीय बॉक्सिंग दल ग्लासगो स्थित 'मिस्टर सिंह इंडिया' रेस्टोरेंट में अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने पहुंचा था. खान खाते वक्त दिग्गज बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने देखा कि भारतीय नक्शे से नॉर्थ-ईस्ट के सभी राज्य गायब हैं और कश्मीर का कुछ हिस्सा भी कटा हुआ दिखाया गया. इस पर लवलीना ने एक वीडियो साझा करते हुए भारतीय नक्शे को लेकर आपत्ति जताई थी. उनका यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ.

रेस्टोरेंट ने मांगी थी माफी

लवलीना खुद असम से आती हैं. भारतीय बॉक्सर का कहना था कि भारत के नक्शे से नॉर्थ-ईस्ट का हिस्सा गायब होने पर वे बहुत आहत हैं. जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके कुछ समय बाद ही उस रेस्टोरेंट की ओर से माफी मांगी गई और कहा गया कि लोगो बदल दिया जाएगा.

इंस्टाग्राम अकाउंट कर दिया डिलीट

इस पूरे विवाद के बीच 'मिस्टर सिंह इंडिया' रेस्टोरेंट ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर दिया है. बता दें कि लवलीना द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद सोशल मीडिया पर 'मिस्टर सिंह इंडिया' रेस्टोरेंट को जमकर निशाना बनाया गया था. संभव है कि इंटरनेट ट्रोलिंग से बचने के लिए अकाउंट डिलीट किया गया हो.

खैर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुए. भारत के 14 बॉक्सरों में से 10 ने मेडल जीता, जिनमें से सात मुक्केबाजों ने गोल्ड मेडल पर निशाना साधा था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 03 Aug 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
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