विराट कोहली के शतक के बाद ड्रेसिंग रूम में गंभीर ने क्या किया, तस्वीरें वायरल
विराट कोहली के 135 रन के धमाके के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में अपना रिएक्शन दिया. आउट होने के बाद कोहली और गंभीर की ड्रेसिंग रूम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले वनडे में विराट कोहली ने जो पारी खेली, उसने सिर्फ टीम इंडिया को जीत नहीं दिलाई बल्कि क्रिकेट फैंस के दिल भी जीत लिए. रांची में खेले गए इस मुकाबले में कोहली ने 135 रन की धमाकेदार पारी खेलते हुए एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें आधुनिक क्रिकेट का किंग कहा जाता है. उनकी इस रिकॉर्डतोड़ पारी के बाद हेड कोच गौतम गंभीर का एक जेस्चर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
ड्रेसिंग रूम में गंभीर का रिएक्शन वायरल
कोहली जैसे ही 43वें ओवर में आउट होकर ड्रेसिंग रूम लौटे, हेड कोच गौतम गंभीर ने उन्हें दरवाजे पर ही रिसीव किया. दोनों ने पहले हाथ मिलाया गया, फिर गंभीर ने कोहली को गले लगाकर शानदार पारी की बधाई दी. इस दौरान ली गई तस्वीरें कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.
GAUTAM Gambhir appreciate Virat Kohli inning ..— Manvendra Sharma (@Manvendra__17) November 30, 2025
Great gesture by Coach .#INDvsSA #ViratKohli #GautamGambhir #RohitSharma pic.twitter.com/ypDnsC0iZV
कोहली की पारी, क्लासिक और रिकॉर्डतोड़
विराट कोहली ने 120 गेंदों पर 135 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और 7 छक्के निकले. यह पारी कई मायनों में खास थी. यह उनके करियर का 52वां वनडे शतक था. उन्होंने सचिन तेंदुलकर के एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी (51 टेस्ट शतक) का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया. यह कोहली की 83वीं अंतरराष्ट्रीय सेंचुरी रही.
भारत की जीत में कोहली की भूमिका
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 349/8 का विशाल स्कोर बनाया। कोहली ने शुरुआत में संभलकर और बाद में आक्रामक खेलते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया. हालांकि उनकी पारी 43वें ओवर में रायन रिकेल्टन के बेहतरीन कैच से खत्म हो गई, लेकिन तब तक वे अपना काम कर चुके थे.
रांची बना कोहली का फेवरेट वेन्यू
JSCA स्टेडियम में कोहली का रिकॉर्ड किसी सपने से कम नहीं है. यहां उन्होंने अब तक 6 पारियों में 519 रन बना लिए हैं, जिसमें तीन शतक और एक अर्धशतक शामिल है. उनका 173 रनों का औसत और 110 के स्ट्राइक रेट से यह स्पष्ट है कि यह मैदान उनके लिए ‘रन मशीन मोड’ ऑन कर देता है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL