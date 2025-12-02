विराट कोहली के शतक के बाद ड्रेसिंग रूम में गंभीर ने क्या किया, तस्वीरें वायरल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सविराट कोहली के शतक के बाद ड्रेसिंग रूम में गंभीर ने क्या किया, तस्वीरें वायरल

विराट कोहली के 135 रन के धमाके के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में अपना रिएक्शन दिया. आउट होने के बाद कोहली और गंभीर की ड्रेसिंग रूम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Dec 2025 07:04 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs SA: भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले वनडे में विराट कोहली ने जो पारी खेली, उसने सिर्फ टीम इंडिया को जीत नहीं दिलाई बल्कि क्रिकेट फैंस के दिल भी जीत लिए. रांची में खेले गए इस मुकाबले में कोहली ने 135 रन की धमाकेदार पारी खेलते हुए एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें आधुनिक क्रिकेट का किंग कहा जाता है. उनकी इस रिकॉर्डतोड़ पारी के बाद हेड कोच गौतम गंभीर का एक जेस्चर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

ड्रेसिंग रूम में गंभीर का रिएक्शन वायरल

कोहली जैसे ही 43वें ओवर में आउट होकर ड्रेसिंग रूम लौटे, हेड कोच गौतम गंभीर ने उन्हें दरवाजे पर ही रिसीव किया. दोनों ने पहले हाथ मिलाया गया, फिर गंभीर ने कोहली को गले लगाकर शानदार पारी की बधाई दी. इस दौरान ली गई तस्वीरें कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. 

कोहली की पारी, क्लासिक और रिकॉर्डतोड़

विराट कोहली ने 120 गेंदों पर 135 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और 7 छक्के निकले. यह पारी कई मायनों में खास थी. यह उनके करियर का 52वां वनडे शतक था. उन्होंने सचिन तेंदुलकर के एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी (51 टेस्ट शतक) का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया. यह कोहली की 83वीं अंतरराष्ट्रीय सेंचुरी रही.

भारत की जीत में कोहली की भूमिका

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 349/8 का विशाल स्कोर बनाया। कोहली ने शुरुआत में संभलकर और बाद में आक्रामक खेलते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया. हालांकि उनकी पारी 43वें ओवर में रायन रिकेल्टन के बेहतरीन कैच से खत्म हो गई, लेकिन तब तक वे अपना काम कर चुके थे.

रांची बना कोहली का फेवरेट वेन्यू

JSCA स्टेडियम में कोहली का रिकॉर्ड किसी सपने से कम नहीं है. यहां उन्होंने अब तक 6 पारियों में 519 रन बना लिए हैं, जिसमें तीन शतक और एक अर्धशतक शामिल है. उनका 173 रनों का औसत और 110 के स्ट्राइक रेट से यह स्पष्ट है कि यह मैदान उनके लिए ‘रन मशीन मोड’ ऑन कर देता है. 

Published at : 02 Dec 2025 07:04 AM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI ODI SERIES GAUTAM GAMBHIR IND VS SA
टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
केविन पीटरसन ने कोहली-रोहित की टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान, फैन्स के लिए अच्छी खबर
दिल्ली NCR
दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रैन बसेरे में लगी आग, दो लोगों की मौत
बॉलीवुड
'अरबाज खान मुझे पसंद नहीं करते', ये कहकर फिल्म से एक्ट्रेस का पत्ता किया साफ, बार-बार ऑफिस बुलाकर खिलाए धक्के
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
Sansani: नकली प्रेमिका का जानलेवा धोखा | ABP News
SIR Controversy: बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, BLO फोरम से सदस्यों ने किया हंगामा | EC
SIR Controversy: क्या TMC वाले 'BLO' धांधली कर रहे हैं?| BLO | EC | Mamata Banerjee
Parliament Winter Session: संसद परिसर में डॉगी लाने पर क्यों मचा बवाल? | Renuka Chowdhury | BJP
Sandeep Chaudhary: फिर घमासान..संसद में होगा कुछकाम! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण |Parliament Session
फोटो गैलरी

स्पोर्ट्स
केविन पीटरसन ने कोहली-रोहित की टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान, फैन्स के लिए अच्छी खबर
दिल्ली NCR
दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रैन बसेरे में लगी आग, दो लोगों की मौत
बॉलीवुड
'अरबाज खान मुझे पसंद नहीं करते', ये कहकर फिल्म से एक्ट्रेस का पत्ता किया साफ, बार-बार ऑफिस बुलाकर खिलाए धक्के
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
बिहार
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
न्यूज़
Explained: देशभर के राजभवन बने 'लोकभवन', कैसे विपक्षी राज्यों में राज्यपाल-सीएम टेंशन खत्म होगी, बीजेपी की मंशा क्या है?
इंडिया
Rubaiya Sayeed Kidnapping Case: रुबैया सईद किडनैपिंग केस में CBI का बड़ा एक्शन, 36 साल बाद गिरफ्त में आया एक और आरोपी
ट्रेंडिंग
बाइक से जा रहे कपल को रोडवेज ने मारी जोरदार टक्कर, बीच चौराहे मचा कोहराम- डरा देगा वीडियो
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
