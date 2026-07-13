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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सइंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के फिल्डिंग, बॉलिंग समेत इन कोचिंग स्टॉफ की नौकरी जाना तय! गौतम गंभीर क्या होगा?

इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के फिल्डिंग, बॉलिंग समेत इन कोचिंग स्टॉफ की नौकरी जाना तय! गौतम गंभीर क्या होगा?

T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम को पिछले महीने आयरलैंड ने दो मैचों की सीरीज़ में हराया था और फिर इंग्लैंड में हुई पांच मैचों की सीरीज़ में मेज़बान इंग्लैंड ने उन्हें 4-0 से बुरी तरह हराया.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 13 Jul 2026 07:58 AM (IST)
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आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार T20I सीरीज़ हारने के बाद भारत के हेड कोच गौतम गंभीर और उनके सपोर्ट स्टाफ़ की आलोचना हो रही है. T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम को पिछले महीने आयरलैंड ने दो मैचों की सीरीज़ में हराया था और फिर इंग्लैंड में हुई पांच मैचों की सीरीज़ में मेज़बान इंग्लैंड ने उन्हें 4-0 से बुरी तरह हराया. इन लगातार मिल रही हार की वजह से गंभीर और टीम मैनेजमेंट पर इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ से पहले भारी दबाव आ गया है.

'टाइम्स ऑफ़ इंडिया'की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गंभीर के असिस्टेंट रयान टेन डोशेट और बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल आने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर अपनी भूमिकाओं से हटने पर विचार कर रहे हैं. BCCI इन दोनों के भविष्य को लेकर उनसे बातचीत कर रहा है.

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रिपोर्ट में कहा गया है, "डोशेट इस नौकरी को जारी रखने को लेकर बहुत निश्चित नहीं हैं. उन्होंने साल भर टीम के साथ यात्रा करने से जुड़ी अपनी परेशानियां बताई हैं. मोर्केल अभी भी अपने विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. बोर्ड दोनों कोचों के साथ इस मामले पर चर्चा कर रहा है और यह देखने की कोशिश करेगा कि क्या चीजें सुलझाई जा सकती हैं." रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टेन डोशेट एक IPL फ्रेंचाइजी के साथ बातचीत कर रहे हैं, जबकि मोर्केल ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "अगर डोशेट और मोर्केल के साथ मामला नहीं सुलझता है तो BCCI को लक्ष्मीपति बालाजी को श्रीलंका भेजना पड़ सकता है. उन्हें हाल ही में CoE में तेज़ गेंदबाज़ी कोच नियुक्त किया गया था."

जब गंभीर ने 2024 में टीम की कमान संभाली थी, तो उन्होंने खुद टेन डोशेट और मोर्केल को चुना था. हाल के समय में भारतीय टीम की फ़ील्डिंग का स्तर गिरने की वजह से फ़ील्डिंग कोच टी. दिलीप की नौकरी जा सकती है.

क्या  राहुल द्रविड़ बनेंगे इंग्लैंड के अगले कोच?

ब्रैंडन मैकुलम को टेस्ट में खराब प्रदर्शन के बाद इस प्रारूप में इंग्लैंड के कोच पद से हटाए जाने के बाद भारत के महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ उनकी जगह लेने के दावेदारों में शामिल हो गए हैं. ‘डेली टेलीग्राफ’ की एक रिपोर्ट के अनुसार द्रविड़ उन संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं जिनमें इंग्लैंड के पूर्व कोच एंडी फ्लावर और इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर रिचर्ड डॉसन भी हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में इंग्लैंड की 1-2 से हार के बाद टेस्ट कोच के तौर पर मैकुलम का चार साल का कार्यकाल खत्म हो गया. इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अगले साल होने वाली एशेज सीरीज से पहले ‘बदलाव करने का सही समय’ मानते हुए यह फैसला लिया। वह वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम के कोच बने रहेंगे.

द्रविड़ (53 वर्ष) ने भारत को 2024 टी20 विश्व कप का खिताब और 2023 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचाया.उन्हें उनके काम करने के तरीके और खेल की गहरी समझ के कारण एक बेहतरीन उम्मीदवार माना जा रहा है.

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Published at : 13 Jul 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
BCCI TEAM INDIA GAUTAM GAMBHIR
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