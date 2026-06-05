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French Open 2026: फाइनल में पहुंचीं मीरा आंद्रीवा, यूक्रेनी खिलाड़ी ने फिर नहीं मिलाया हाथ, फोटो खिंचवाने से भी किया इनकार
French Open 2026: मीरा आंद्रीवा पहली बार ग्रैंडस्लैम फाइनल में पहुंचीं. यूक्रेन की मार्टा कोस्तयुक से जीत के बाद हैंडशेक नहीं हुआ, जिससे रूस - यूक्रेन तनाव फिर सुर्खियों में आ गया है.
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