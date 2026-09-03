4 साल की एलेना मिश्रा ने चेस में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

चार वर्षीय एलेना मिश्रा ने शतरंज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. वह आधिकारिक FIDE रेटिंग पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं. इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने 4 साल, 6 महीने और 16 दिन की एलेना को 1432 की आधिकारिक FIDE ब्लिट्ज रेटिंग दी है. ओडिशा स्पोर्ट्स ने भी एलेना की सराहना करते हुए पोस्ट किया.

4 साल की उम्र में अधिकतर बच्चे अलग-अलग खेलों या गतिविधियों में शामिल शुरू ही कर रहे होते हैं, इनमें भी ज्यादातर के माता-पिता को भी नहीं पता होता कि उनका बच्चा किस खेल में बहुत अच्छा होगा. उसी उम्र में ओडिशा की रहने वाली एलेना मिश्रा कॉम्पिटिटिव शतरंज की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना ली है.

एलेना मिश्रा ने मदर्स पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई ओडिशा स्टेट ब्लिट्ज FIDE रेटिंग ओपन चेस चैंपियनशिप 2026 में हिस्सा लिया था, जिसमें शानदार प्रदर्शन के कारण इतनी छोटी उम्र में भी उन्हें FIDE रेटिंग लिस्ट में जगह मिल गई.

एलेना का जन्म 2022 में हुआ था. वह किसी भी फॉर्मेट में आधिकारिक FIDE रेटिंग पाने वाली एकमात्र महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं, जिनका जन्म 2022 या उसके बाद हुआ है.

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#Odisha’s Elena Mishra, aged just 4 years, 6 months and 16 days, becomes the youngest female player to hold an official FIDE rating, with a Blitz rating of 1432, as published by FIDE in September 2026.



She achieved this feat at the Odisha State Blitz FIDE Rating Open Chess… pic.twitter.com/fzMEdc4vFi — Odisha Sports (@sports_odisha) September 2, 2026

ओडिशा स्पोर्ट्स ने अपने एक्स अकाउंट पर एलेना मिश्रा की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी. उन्होंने लिखा, "ओडिशा की एलेना मिश्रा, जिनकी उम्र सिर्फ 4 साल, 6 महीने और 16 दिन है, आधिकारिक FIDE रेटिंग पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं. सितंबर 2026 में FIDE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, उनकी ब्लिट्ज रेटिंग 1432 है. उन्होंने यह उपलब्धि मदर्स पब्लिक स्कूल में आयोजित 'ओडिशा स्टेट ब्लिट्ज़ FIDE रेटिंग ओपन चेस चैंपियनशिप 2026' में हासिल की. ​​वह फिलहाल 2022 या उसके बाद पैदा हुई एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी हैं, जिनके पास किसी भी फॉर्मेट में आधिकारिक FIDE रेटिंग है. बधाई एलेना."

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