Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स4 साल की एलेना मिश्रा ने चेस में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

4 साल की एलेना मिश्रा ने चेस में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

एलेना मिश्रा की उम्र 4 साल, 6 महीने और 16 दिन है, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव शतरंज की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना ली है. वह आधिकारिक FIDE रेटिंग पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 03 Sep 2026 12:48 PM (IST)
Preferred Sources

चार वर्षीय एलेना मिश्रा ने शतरंज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. वह आधिकारिक FIDE रेटिंग पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं. इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने 4 साल, 6 महीने और 16 दिन की एलेना को 1432 की आधिकारिक FIDE ब्लिट्ज रेटिंग दी है. ओडिशा स्पोर्ट्स ने भी एलेना की सराहना करते हुए पोस्ट किया.

4 साल की उम्र में अधिकतर बच्चे अलग-अलग खेलों या गतिविधियों में शामिल शुरू ही कर रहे होते हैं, इनमें भी ज्यादातर के माता-पिता को भी नहीं पता होता कि उनका बच्चा किस खेल में बहुत अच्छा होगा. उसी उम्र में ओडिशा की रहने वाली एलेना मिश्रा कॉम्पिटिटिव शतरंज की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना ली है.

एलेना मिश्रा ने मदर्स पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई ओडिशा स्टेट ब्लिट्ज FIDE रेटिंग ओपन चेस चैंपियनशिप 2026 में हिस्सा लिया था, जिसमें शानदार प्रदर्शन के कारण इतनी छोटी उम्र में भी उन्हें FIDE रेटिंग लिस्ट में जगह मिल गई.

एलेना का जन्म 2022 में हुआ था. वह किसी भी फॉर्मेट में आधिकारिक FIDE रेटिंग पाने वाली एकमात्र महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं, जिनका जन्म 2022 या उसके बाद हुआ है.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान टीम ने किंग चार्ल्स को दिया अनोखा गिफ्ट, तस्वीर हुई वायरल

ओडिशा स्पोर्ट्स ने अपने एक्स अकाउंट पर एलेना मिश्रा की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी. उन्होंने लिखा, "ओडिशा की एलेना मिश्रा, जिनकी उम्र सिर्फ 4 साल, 6 महीने और 16 दिन है, आधिकारिक FIDE रेटिंग पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं. सितंबर 2026 में FIDE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, उनकी ब्लिट्ज रेटिंग 1432 है. उन्होंने यह उपलब्धि मदर्स पब्लिक स्कूल में आयोजित 'ओडिशा स्टेट ब्लिट्ज़ FIDE रेटिंग ओपन चेस चैंपियनशिप 2026' में हासिल की. ​​वह फिलहाल 2022 या उसके बाद पैदा हुई एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी हैं, जिनके पास किसी भी फॉर्मेट में आधिकारिक FIDE रेटिंग है. बधाई एलेना."

यह भी पढ़ें- हैट्रिक, सिर्फ 5 रन देकर लिए 7 विकेट, चमारी अटापट्टू ने तोड़ डाले 3 बड़े रिकॉर्ड

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Chess Chess Player
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
4 साल की एलेना मिश्रा ने चेस में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
4 साल की एलेना मिश्रा ने चेस में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
भारत फिर लगाएगा शतक, एशियन गेम्स में वैभव सूर्यवंशी समेत इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर
भारत फिर लगाएगा शतक, एशियन गेम्स में वैभव सूर्यवंशी समेत इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर
स्पोर्ट्स
BCCI मीटिंग में ये होंगे 5 सबसे बड़े मुद्दे, रोहित पर अंतिम फैसला संभव
BCCI मीटिंग में ये होंगे 5 सबसे बड़े मुद्दे, रोहित पर अंतिम फैसला संभव
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान टीम ने किंग चार्ल्स को दिया अनोखा गिफ्ट, तस्वीर हुई वायरल
पाकिस्तान टीम ने किंग चार्ल्स को दिया अनोखा गिफ्ट, तस्वीर हुई वायरल
Advertisement

वीडियोज

Ragini एक पैर खराब, फिर भी पढ़ाई का जुनून, रागिनी ने DM से मांगी साइकिल
श्मशान की नरभक्षी अघोरी 'साक्षात'!
यूपी की सियासत में 'AI वॉर'...मर्यादा तार-तार
ईरानी बच्चों के जान के दुश्मन ट्रंप?
सड़कों के गड्ढों में फंसा 'विकास'! पहली बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे बेहाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP के खिलाफ बनी CJP D, कहा- 'अभिजीत दीपके ने...'
CJP के खिलाफ बनी CJP D, कहा- 'अभिजीत दीपके ने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पीएम मोदी की राह चले सीएम योगी! इंस्टाग्राम पर पोस्ट की रील, दिया ये संदेश
पीएम मोदी की राह चले सीएम योगी! इंस्टाग्राम पर पोस्ट की रील, दिया ये संदेश
इंडिया
वंदे मातरम पर सोनम वांगचुक की पत्नी का बड़ा बयान, 'किसी और को खुश करने के लिए...'
वंदे मातरम पर सोनम वांगचुक की पत्नी का बड़ा बयान, 'किसी और को खुश करने के लिए...'
स्पोर्ट्स
भारत फिर लगाएगा शतक, एशियन गेम्स में वैभव सूर्यवंशी समेत इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर
भारत फिर लगाएगा शतक, एशियन गेम्स में वैभव सूर्यवंशी समेत इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मिली मंजूरी, जानें- कब और कहां होगा रिलीज?
'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मंजूरी, जानें- कब होगी रिलीज?
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव में ओवैसी की एंट्री, क्या बिगाड़ेंगे समीकरण?
राजस्थान निकाय चुनाव में ओवैसी की एंट्री, क्या बिगाड़ेंगे समीकरण?
इंडिया
पीएम मोदी ने वाराणसी के DM से की बात, बाढ़ से जुड़े हालात का लिया जायजा
पीएम मोदी ने वाराणसी के DM से की बात, बाढ़ से जुड़े हालात का लिया जायजा
एग्रीकल्चर
फार्मर आईडी से कैसे बुक होगी खाद? जान लीजिए पूरा प्रोसेस
फार्मर आईडी से कैसे बुक होगी खाद? जान लीजिए पूरा प्रोसेस
ABP NEWS
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
ABP NEWS
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
ABP NEWS
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
ABP NEWS
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
ABP NEWS
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
Embed widget