भारत-वेस्टइंडीज सीरीज को लेकर भड़का पूर्व चीफ सेलेक्टर, BCCI से पूछे तीखे सवाल

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिल रहा है. चौके-छक्कों की बरसात के बीच गेंदबाजों के लिए रन रोकना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में भारत के पूर्व चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने BCCI से गेंदबाजों पर भी ध्यान देने की अपील की है. उनका कहना है कि क्रिकेट में सिर्फ बल्लेबाजों को फायदा देने के बजाय ऐसी पिचें बनाई जानी चाहिए, जहां गेंदबाज भी अपना दम दिखा सकें.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच शुरुआती 4 टी20 मैचों में से 3 में 200 से ज्यादा रन बने. दूसरे मुकाबले में भारत ने 5 विकेट पर 249 रन बनाए थे. इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 18.3 ओवर में 4 विकेट खोकर 252 रन बना लिए और 9 गेंद बाकी रहते मैच जीत लिया. इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों को रन रोकने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा.

बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों का भी रखें ध्यान

चेतन शर्मा ने कहा कि दर्शकों को चौके-छक्के देखना पसंद है, लेकिन गेंदबाजों के बारे में भी सोचना जरूरी है. उन्होंने BCCI से अपील की के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसी पिचें तैयार की जाएं, जो गेंदबाजों को भी मदद दें. उनके मुताबिक, घरेलू क्रिकेट की तरह अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी पिचों पर संतुलन होना चाहिए, ताकि मुकाबला एकतरफा नहीं हो और बल्ले और गेंद के बीच अच्छी टक्कर देखने को मिले.

रोहित-विराट के वर्ल्ड कप खेलने पर भी बोले

चेतन शर्मा ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली के खेलने को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि उम्र से ज्यादा खिलाड़ी का प्रदर्शन मायने रखता है. अगर दोनों खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत के लिए रन बना रहे हैं, तो उनकी उम्र को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों का लक्ष्य देश के लिए अच्छा खेलना और मैच जिताना होना चाहिए.

विराट और रोहित के नाम शानदार रिकॉर्ड

विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय वनडे टीम के अहम बल्लेबाज हैं. विराट कोहली के नाम वनडे क्रिकेट में 15,109 रन और 55 शतक दर्ज हैं. वहीं, रोहित शर्मा 12,120 रन और 35 शतक बना चुके हैं. दोनों खिलाड़ी 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर चर्चा में हैं. चेतन शर्मा का मानना है कि उनके फ्यूचर पर फैसला उम्र के बजाय प्रदर्शन को ध्यान में रखकर होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: अगर मोहम्मद शमी खेले 2027 का वर्ल्ड कप, ग्लेन मैकग्राथ का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटना पक्का