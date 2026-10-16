Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सभारत-वेस्टइंडीज सीरीज को लेकर भड़का पूर्व चीफ सेलेक्टर, BCCI से पूछे तीखे सवाल

भारत-वेस्टइंडीज सीरीज को लेकर भड़का पूर्व चीफ सेलेक्टर, BCCI से पूछे तीखे सवाल

पूर्व चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने भारत और वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में गेंदबाजों की मुश्किलों पर चिंता जताई. उन्होंने BCCI से संतुलित पिच बनाने और रोहित-विराट के प्रदर्शन को अहमियत देने की बात कही.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 16 Oct 2026 01:22 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिल रहा है. चौके-छक्कों की बरसात के बीच गेंदबाजों के लिए रन रोकना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में भारत के पूर्व चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने BCCI से गेंदबाजों पर भी ध्यान देने की अपील की है. उनका कहना है कि क्रिकेट में सिर्फ बल्लेबाजों को फायदा देने के बजाय ऐसी पिचें बनाई जानी चाहिए, जहां गेंदबाज भी अपना दम दिखा सकें.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच शुरुआती 4 टी20 मैचों में से 3 में 200 से ज्यादा रन बने. दूसरे मुकाबले में भारत ने 5 विकेट पर 249 रन बनाए थे. इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 18.3 ओवर में 4 विकेट खोकर 252 रन बना लिए और 9 गेंद बाकी रहते मैच जीत लिया. इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों को रन रोकने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा.

बल्लेबाजों के साथ गेंदबाजों का भी रखें ध्यान

चेतन शर्मा ने कहा कि दर्शकों को चौके-छक्के देखना पसंद है, लेकिन गेंदबाजों के बारे में भी सोचना जरूरी है. उन्होंने BCCI से अपील की के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसी पिचें तैयार की जाएं, जो गेंदबाजों को भी मदद दें. उनके मुताबिक, घरेलू क्रिकेट की तरह अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी पिचों पर संतुलन होना चाहिए, ताकि मुकाबला एकतरफा नहीं हो और बल्ले और गेंद के बीच अच्छी टक्कर देखने को मिले.

रोहित-विराट के वर्ल्ड कप खेलने पर भी बोले

चेतन शर्मा ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली के खेलने को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि उम्र से ज्यादा खिलाड़ी का प्रदर्शन मायने रखता है. अगर दोनों खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत के लिए रन बना रहे हैं, तो उनकी उम्र को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों का लक्ष्य देश के लिए अच्छा खेलना और मैच जिताना होना चाहिए.

विराट और रोहित के नाम शानदार रिकॉर्ड

विराट कोहली और रोहित शर्मा भारतीय वनडे टीम के अहम बल्लेबाज हैं. विराट कोहली के नाम वनडे क्रिकेट में 15,109 रन और 55 शतक दर्ज हैं. वहीं, रोहित शर्मा 12,120 रन और 35 शतक बना चुके हैं. दोनों खिलाड़ी 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर चर्चा में हैं. चेतन शर्मा का मानना है कि उनके फ्यूचर पर फैसला उम्र के बजाय प्रदर्शन को ध्यान में रखकर होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: अगर मोहम्मद शमी खेले 2027 का वर्ल्ड कप, ग्लेन मैकग्राथ का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटना पक्का

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 16 Oct 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
BCCI India Vs West Indies
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
World Championship ऑफ लीजेंड्स के दोनों सेमीफाइनल आज, भारत में कब और कहां देखें LIVE
वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के दोनों सेमीफाइनल आज, भारत में कब और कहां देखें LIVE
स्पोर्ट्स
कुलदीप IN, वैभव को फिर मौका नहीं, पांचवें टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
कुलदीप IN, वैभव को फिर मौका नहीं, पांचवें टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
स्पोर्ट्स
चिन्नास्वामी स्टेडियम में कैसा है टीम इंडिया का T20I रिकॉर्ड, आंकड़े हैरान करने वाले
चिन्नास्वामी स्टेडियम में कैसा है टीम इंडिया का T20I रिकॉर्ड, आंकड़े हैरान करने वाले
स्पोर्ट्स
सिर्फ वनडे खेलने के लिए BCCI से कितना पैसा लेते हैं रोहित और विराट?
सिर्फ वनडे खेलने के लिए BCCI से कितना पैसा लेते हैं रोहित और विराट?
Advertisement

वीडियोज

लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत भूषण के बयान पर बवाल, जवाब में BJP नेताओं ने PM मोदी का पुराना वीडियो कर दिया वायरल
प्रशांत भूषण के बयान पर बवाल, जवाब में BJP नेताओं ने PM मोदी का पुराना वीडियो कर दिया वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये लोग...' नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर CM योगी ने किया पलटवार
'ये लोग...' नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर CM योगी ने किया पलटवार
इंडिया
अब SSR: EC ने मानी राहुल गांधी की बात? बदल दिए नियम, कांग्रेस बोली- 'इससे गुनाह...'
अब SSR: EC ने मानी राहुल गांधी की बात? बदल दिए नियम, कांग्रेस बोली- 'इससे गुनाह...'
क्रिकेट
सिर्फ वनडे खेलने के लिए BCCI से कितना पैसा लेते हैं रोहित और विराट?
सिर्फ वनडे खेलने के लिए BCCI से कितना पैसा लेते हैं रोहित और विराट?
बॉलीवुड
इमरान खान के 'लीव इंडिया' नोटिस पर किरण राव का तीखा तंज- 'वाह, अब मुंबई पुलिस?'
इमरान खान को मिले देश छोड़ने के नोटिस पर भड़की आमिर ख़ान की एक्स वाइफ
बिहार
'नेहा बोरा के साथ मिलकर राहुल गांधी…', BJP का बड़ा बयान
'नेहा बोरा के साथ मिलकर राहुल गांधी…', BJP का बड़ा बयान
इंडिया
CJI सूर्यकांत पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण
CJI सूर्यकांत पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण
ट्रेंडिंग
स्टोन-पेपर-सिजर में छोटी बच्ची से बार-बार हारा आर्मी वाला, वीडियो वायरल
स्टोन-पेपर-सिजर में छोटी बच्ची से बार-बार हारा आर्मी वाला, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget