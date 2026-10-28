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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सभारतीय खेल जगत में पसरा मातम, 3 बार के गोल्ड मेडलिस्ट दिग्गज खिलाड़ी ने किया सुसाइड

भारतीय खेल जगत में पसरा मातम, 3 बार के गोल्ड मेडलिस्ट दिग्गज खिलाड़ी ने किया सुसाइड

Neeraj Yadav Suicide: भारत के पैरा एथलीट नीरज यादव ने सुसाइड किया है. उन्होंने अपने करियर में 3 बार एशियन पैरा गेम्स का गोल्ड मेडल जीता था.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 28 Oct 2026 12:12 PM (IST)
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भारतीय खेल जगत को जोर का धक्का लगा है. एशियन पैरा गेम्स में 3 बार के गोल्ड मेडल विजेता नीरज यादव ने सुसाइड कर लिया. नीरज को अपने फ्लैट पर मृत पाया गया और खुलासा हुआ है कि जहर खाने से उनकी मौत हुई है. नीरज जेवलिन थ्रो एथलीट रहे, जिन्होंने एशियन पैरा गेम्स में लगातार तीन बार गोल्ड मेडल जीता. आखिरी बार उन्होंने 2022 के एशियाई खेलों में जेवलिन थ्रो F55 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था.

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार बुधवार को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें पाया गया कि जहर खाकर अपनी जान दी है. रिपोर्ट के अनुसार पैरालंपिक चैंपियन सुमित आंटिल और एक अन्य पैरा एथलीट विपिन कसाना अस्पताल में मौजूद रहे. नीरज यादव ने किन कारणों से सुसाइड किया, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है.

भारत के चीफ पैरा एथलेटिक्स कोच एस सत्यनारायण का कहना है कि उन्हें जानकारी मिली है कि नीरज ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है. कोच ने कहा कि यह खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है. कोच ने कहा कि शायद 4 साल के बैन के कारण नीरज मानसिक तनाव से जूझ रहे होंगे.

4 साल का लगा था बैन

नवंबर 2023 में नीरज यादव को डोपिंग का दोषी पाए जाने पर 4 साल के लिए बैन कर दिया गया था. यह चार साल का बैन साल 2027 के अंतिम महीनों तक चलने वाला था. इसी कारण वह एशियन पैरा गेम्स 2026 में भाग नहीं ले पाए थे. कोच एस सत्यनारायण ने कोई पुष्टि तो नहीं की, लेकिन संभावना जताते हुए कहा कि नीरज शायद उसी चार साल के प्रतिबंध के चलते मानसिक तनाव से जूझ रहे थे. हो सकता है कि उस प्रतिबंध ने नीरज को भीतर तक झकझोर कर रख दिया हो.

नीरज यादव उत्तर प्रदेश से आते हैं और पैरा एथलेटिक्स में अच्छा खासा नाम कमा लिया था. उन्हें 7 साल की उम्र में पोलियो ने अपनी चपेट में लिया, जिसके बाद पैरालिसिस हो गया था. इसके बावजूद खेलों में आगे बढ़ने का उनका जुनून कम नहीं हुआ. उन्होंने 2005-2012 तक व्हीलचेयर टेनिस खेला, उसके बाद पैरा एथलेटिक्स का रुख किया था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 28 Oct 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Neeraj Yadav SUICIDE
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