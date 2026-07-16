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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलExclusive: हारा हुआ मैच कैसे जीता अर्जेंटीना, कौन जीतेगा फीफा वर्ल्ड कप? पूर्व फुटबॉल दिग्गज ने ABP को बताया

Exclusive: हारा हुआ मैच कैसे जीता अर्जेंटीना, कौन जीतेगा फीफा वर्ल्ड कप? पूर्व फुटबॉल दिग्गज ने ABP को बताया

FIFA World Cup 2026: भारत के पूर्व फुटबॉलर ने ABP News को बताया कि कैसे इंग्लैंड को अर्जेंटीना के खिलाफ जीते हुए सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा. इसके अलावा इस विश्व कप का विनर भी बताया.

Written By : रवीश बिष्ट |  Updated at : 16 Jul 2026 06:45 PM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराकर लगातार दूसरे वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बना ली है. सेमीफाइनल में फिर से सुपरस्टार खिलाड़ी लियोनल मेसी का जलवा देखने को मिला और उन्होंने दो असिस्ट देकर अर्जेंटीना की जीत में बड़ी भूमिका निभाई. अर्जेंटीना की इस जीत पर एबीपी न्यूज कंसलटेंट रवीश बिष्ट ने पूर्व भारतीय फुटबॉल गोलकीपर नसीम अख्तर से खास बातचीत की.

सवाल- सेमीफाइनल में इंग्लैंड 1-0 से आगे था फिर कैसे हार गया?

जवाब- इंग्लैंड ने जब लीड नहीं ली थी तब ये मैच बराबरी पर चल रहा था लेकिन जब इंग्लैंड ने 1-0 की लीड ले ली तब वो गेम में थोड़ा सा ऑफ हो गए. इंग्लैंड की टीम डिफेंसिव हो गई. जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम लीड को बरकरार नहीं रख पाई. दूसरी तरफ अर्जेंटीना ने इजिप्ट वाले मैच में भी 0-2 से पिछड़ने के बाद कमबैक किया था, वही अनुभव उनके काम आया.

सवाल-  इंग्लैंड के हैरी केन और बेलिघम्म भी जलवा नहीं दिखा सके क्या वजह रही?

जवाब- ये दोनों ही खिलाड़ी इंग्लिश प्रीमियर लीग की शैली वाले प्लेयर्स है और अर्जेंटीना के खिलाड़ियों की शैली अलग है. इंग्लैंड के खिलाड़ी स्किल से ज्यादा लांग पासेस पर भरोसा करते हैं. अर्जेंटीना वाले बॉडी कांटैक्ट के जरिए खेलते हैं. हैरी केन और बेलिघम्म को अर्जेंटीना ने जोनल मार्किंग के जरिए खेलने नहीं दिया जिसकी वजह से ये ओपन फुटबॉल नहीं खेल सके.

सवाल- मेसी के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दोनों गोल में असिस्ट किया

जवाब- मेसी ने वर्ल्ड कप से दो साल पहले अमेरिकन क्लब के साथ करार कर लिया था जिससे वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से खुद को ढाल लें. मेसी के मैदान में होने से अर्जेंटीना का मोराल 200% बढ़ जाता है. आप देखिए उन्होंने दूसरे गोल में कैसे असिस्ट किया जहां सबको लगा था वो लेफ्ट फुट का प्रयोग करेंगे, लेकिन उन्होंने राइट फुट से असिस्ट करके गोल करवा दिया. उनका अनुभव बेजोड़ है.

सवाल- क्या अर्जेंटीना में फाउल प्ले किया ?

जवाब- इस वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने अपनी स्टाइल बदली है, बॉडी कांटेक्ट बढ़ा है, पर ये नहीं कह सकते कि उन्होंने फाउल प्ले किया है क्योंकि अब तो वीडियो रेफरल है, आप बच नहीं सकते.

सवाल- वर्ल्ड कप कौन जीतेगा?

जवाब- मुझे लगता है दोनों की टीमें अपना बेस्ट देंगी लेकिन अर्जेंटीना के जीतने के ज्यादा चांस है. स्पेन की टीम युवा है तो 55% अर्जेंटीना और 45% स्पेन के चांस हैं.

 

यह भी पढ़ें: 22 छक्के, 18 चौके, कौन हैं Andries Gous, जिन्होंने 51 गेंद में बनाए 132; 18.4 ओवर में 267 रन चेज

About the author रवीश बिष्ट

रवीश बिष्ट जाने-माने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट हैं. उन्होंने 250 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैचों और 11 आईसीसी टूर्नामेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और कवरेज की है. इससे पहले रवीश बिष्ट ESPN, News Nation और DD Sports जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम कर चुके हैं. वर्तमान में वह एबीपी के साथ स्पोर्ट्स पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं. मेल आईडी- Ravishbisht1@gmail.com
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Published at : 16 Jul 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
FIFA World Cup 2026 ABP NEWS England Vs Argentina
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