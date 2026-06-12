FIFA वर्ल्ड कप की दूसरी ओपनिंग सेरेमनी आज, Nora Fatehi बिखेरेंगी जलवा, जानिए कब-कहां देखें लाइव

फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण (FIFA World Cup 2026) का आगाज हो गया है. पहले मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया और दूसरे मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने चेकिया पर 2-1 से जीत दर्ज की. टूर्नामेंट का तीसरा मैच कनाडा और बॉस्निया एंड हर्जेगोविना के बीच खेला जाएगा, जो भारतीय समयनुसार आज रात 12:30 बजे से शुरू होगा. इससे पहले ओपनिंग सेरेमनी होगी, जिसमें नोरा फतेही की परफॉरमेंस होगी. जानिए ये समारोह भारत में कितने बजे से शुरू होगा और इसका लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 की पहली ओपनिंग सेरेमनी मैक्सिको में बीती रात को हुई थी. बता दें कि इतिहास में पहली बार हो रहा है जब फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी 3 देश मिलकर कर रहे हैं. जारी संस्करण के मेजबान देश यूएसए, कनाडा और मैक्सिको हैं. तीनों देश के ओपनिंग मैच से पहले ये समारोह होना था, मैक्सिको में गुरुवार रात को ये हो गया. इसमें शकीरा समेत कई कलाकारों ने परफॉर्म किया. आज कनाडा के मैच से पहले होने वाली सेरेमनी में नोरा फतेही परफॉर्म करेंगी. जानिए इसकी पूरी डिटेल.

कहां होगी FIFA World Cup 2026 की ओपनिंग सेरेमनी?

दूसरी ओपनिंग सेरेमनी कनाडा के टोरंटो स्टेडियम में होगी.

FIFA World Cup 2026 की ओपनिंग सेरेमनी कितने बजे शुरू होगी?

भारतीय समयनुसार फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी रात 11 बजे से शुरू होगी.

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FIFA World Cup 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में कौन-कौन परफॉर्म करेगा?

नोरा फतेही के आलावा दूसरी ओपनिंग सेरेमनी में एलियाना, जेसी रेयेज, माइकल बुबले, वेजेड्रीम, विलियम प्रिंस, एलेशिया कारा परफॉर्म करेंगे.

FIFA World Cup 2026 ओपनिंग सेरेमनी का लाइव प्रसारण कहां?

फीफा वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी का लाइव प्रसारण Unite8 Sports चैनल पर होगा.

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FIFA World Cup 2026 ओपनिंग सेरेमनी की लाइव स्ट्रीमिंग कहां?

फीफा वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी की लाइव स्ट्रीमिंग Zee5 ऐप और वेबसाइट (सब्सक्रिप्शन के साथ) पर देख सकते हैं.