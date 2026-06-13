USA ने दर्ज की FIFA वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जीत, पैराग्वे को हराकर रचा इतिहास

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में यूएसए ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया है. यह विश्व कप के इतिहास में यूएसए की सबसे बड़ी जीत है. ग्रुप डी के इस मैच में शुरू से लेकर अंत तक मेजबान यूएसए का दबदबा देखने को मिला. इस मैच में पैराग्वे के खिलाड़ी डेमियन बोबाडिला ने गलती से यूएसए के गोल पोस्ट में गेंद को भेज दिया था, यह घटना मैच के 7वें मिनट में हुई.

मैच का सबसे पहला गोल यूएसए की तरफ से हुआ, लेकिन गोल पोस्ट में गेंद को भेजने वाला खिलाड़ी यूएसए का नहीं था. पैराग्वे के खिलाड़ी डेमियन बोबाडिला गलती से 'Own Goal' कर बैठे. पहले हाफ में मेजबान यूएसए ने दबदबा बनाए रखा. 31वें मिनट में दूसरा और एक्स्ट्रा टाइम में यूएसए की तरफ से तीसरा गोल हुआ. पहले हाफ तक यूएसए 3-0 की बढ़त बना चुकी थी.

पैराग्वे की तरफ से मैच का एकमात्र गोल 73वें मिनट में आया जब मौरिसियो ने गोल किया. वहीं दूसरे हाफ के बाद जब एक्स्ट्रा टाइम में यूएसए के जियोवानी रेना ने एक और गोल कर दिया. इस तरह यूएसए ने 4-1 के अंतर से मुकाबला जीता.

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यूएसए की सबसे बड़ी वर्ल्ड कप जीत

फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में यह यूएसए की सबसे बड़ी जीत है. यूएसए पहले भी 3 गोल के अंतर से जीत दर्ज कर चुकी है और अब पैराग्वे के खिलाफ भी उसने ऐसा करके दिखाया है. फुटबॉल वर्ल्ड कप के सबसे पहले संस्करण यानी 1930 में यूएसए ने बेल्जियम को 3-0 के अंतर से और उसी वर्ल्ड कप में पैराग्वे को 3-0 के अंतर से हराया था.

यूएसए ग्रुप डी में है, जिसमें पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की हैं. ग्रुप स्टेज के मुकाबले समाप्त होने के बाद जो टीम टॉप-2 में रहेंगी, वह अगले चरण में प्रवेश करेंगी.

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