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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलUSA ने दर्ज की FIFA वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जीत, पैराग्वे को हराकर रचा इतिहास

USA ने दर्ज की FIFA वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जीत, पैराग्वे को हराकर रचा इतिहास

USA Biggest Win in FIFA World Cup: यूएसए ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में पैराग्वे को 4-0 से हराकर इतिहास रच दिया. यह विश्व कप में यूएसए की सबसे बड़ी जीत है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Jun 2026 09:36 AM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में यूएसए ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया है. यह विश्व कप के इतिहास में यूएसए की सबसे बड़ी जीत है. ग्रुप डी के इस मैच में शुरू से लेकर अंत तक मेजबान यूएसए का दबदबा देखने को मिला. इस मैच में पैराग्वे के खिलाड़ी डेमियन बोबाडिला ने गलती से यूएसए के गोल पोस्ट में गेंद को भेज दिया था, यह घटना मैच के 7वें मिनट में हुई.

मैच का सबसे पहला गोल यूएसए की तरफ से हुआ, लेकिन गोल पोस्ट में गेंद को भेजने वाला खिलाड़ी यूएसए का नहीं था. पैराग्वे के खिलाड़ी डेमियन बोबाडिला गलती से 'Own Goal' कर बैठे. पहले हाफ में मेजबान यूएसए ने दबदबा बनाए रखा. 31वें मिनट में दूसरा और एक्स्ट्रा टाइम में यूएसए की तरफ से तीसरा गोल हुआ. पहले हाफ तक यूएसए 3-0 की बढ़त बना चुकी थी.

पैराग्वे की तरफ से मैच का एकमात्र गोल 73वें मिनट में आया जब मौरिसियो ने गोल किया. वहीं दूसरे हाफ के बाद जब एक्स्ट्रा टाइम में यूएसए के जियोवानी रेना ने एक और गोल कर दिया. इस तरह यूएसए ने 4-1 के अंतर से मुकाबला जीता.

यह भी पढ़ें: FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ ऐसा, ड्रॉ खेलकर भी कनाडा ने रच दिया इतिहास

यूएसए की सबसे बड़ी वर्ल्ड कप जीत

फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में यह यूएसए की सबसे बड़ी जीत है. यूएसए पहले भी 3 गोल के अंतर से जीत दर्ज कर चुकी है और अब पैराग्वे के खिलाफ भी उसने ऐसा करके दिखाया है. फुटबॉल वर्ल्ड कप के सबसे पहले संस्करण यानी 1930 में यूएसए ने बेल्जियम को 3-0 के अंतर से और उसी वर्ल्ड कप में पैराग्वे को 3-0 के अंतर से हराया था.

यूएसए ग्रुप डी में है, जिसमें पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की हैं. ग्रुप स्टेज के मुकाबले समाप्त होने के बाद जो टीम टॉप-2 में रहेंगी, वह अगले चरण में प्रवेश करेंगी.

यह भी पढ़ें:

भारत ने फुटबॉल के वर्ल्ड कप में कब लिया था हिस्सा? 2026 फीफा में क्यों नहीं मिली जगह? जानें सबकुछ

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 Jun 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
FIFA World Cup 2026 USA Football Team Paraguay Football Team
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