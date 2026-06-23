वर्ल्ड कप का 68 साल पुराना रिकॉर्ड आज भी अटूट है, मेसी-रोनाल्डो कोई नहीं तोड़ पाया

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर है और एक-एक कर राउंड-ऑफ 32 की टीमें सामने आ रही हैं. मौजूदा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं, जो अब 5 गोल कर चुके हैं. मेसी पहले ही विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन जब किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने की बात आती है, तो दिमाग में जस्ट फॉन्टेन का नाम आता है.

फ्रांस के महान स्ट्राइकर जस्ट फॉन्टेन का रिकॉर्ड पिछले 68 साल से कायम है. उन्होंने 1958 के विश्व कप में अकेले ही 13 गोल दाग दिए थे. इससे भी चौंकाने वाली बात यह रही कि उन्होंने महज 25 की उम्र में यह कारनामा करके दिखाया था. जस्ट फॉन्टेन केवल एक वर्ल्ड कप का हिस्सा बने और उसी में उनका नाम फुटबॉल के इतिहास में अमर हो गया.

जस्ट फॉन्टेन क्यों नहीं बन पाए बादशाह

लियोनेल मेसी ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2 गोल किए थे. इसी मुकाबले में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का मिरोस्लाव क्लोजे का रिकॉर्ड (16 गोल) तोड़ा था. मेसी ने अपने छठे वर्ल्ड कप में यह कीर्तिमान बनाया है. मगर दूसरी ओर जस्ट फॉन्टेन ने एक ही वर्ल्ड कप में 13 गोल दाग दिए थे, तो वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का विश्व रिकॉर्ड वे अपने नाम क्यों नहीं कर पाए.

दरअसल साल 1960 में फ्रेंच लीग के दौरान फॉन्टेन को पैर में डबल फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद वो कभी पूरी तरह फिट नहीं हो पाए. इस कारण उन्हें महज 28 साल की उम्र में संन्यास लेना पड़ा. 1962 के वर्ल्ड कप में फॉन्टेन एक भी मैच नहीं खेल पाए थे. इस तरह फुटबॉल के एक उभरते हुए सितारे का अंत हो गया.

यह भी पढ़ें:

शाहिद अफरीदी ने अपने ही देश की महिला क्रिकेटरों का किया अपमान, कहा- हमारी औरतें सिर्फ खाना...

दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को कितने रुपये में लिया? LSG से कितनी कम हुई सैलरी? जानें सबकुछ