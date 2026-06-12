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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup 2026 में खेल रहे 5 सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, दूसरे नंबर पर रोनाल्डो, जानिए मेसी कहां

FIFA World Cup 2026 में खेल रहे 5 सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, दूसरे नंबर पर रोनाल्डो, जानिए मेसी कहां

क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन वह दूसरे स्थान पर हैं. जानिए लियोनेल मेसी लिस्ट में कितने नंबर पर है और पहले स्थान पर कौन सा खिलाड़ी है?

By : शिवम | Updated at : 12 Jun 2026 04:55 AM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप के 23वें संस्करण का आगाज हो गया है. इस बार 48 टीमें खेल रही हैं और हम यहां उनके स्क्वॉड में से ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में बता रहे हैं जो सबसे उम्रदराज हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जिनका ये छठा और आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है. लेकिन वह इस संस्करण के सबसे उम्रदराज प्लेयर नहीं हैं, लेकिन हां वह दूसरे नंबर पर हैं. लियोनेल मेसी तो टॉप-10 में भी नहीं है.

फीफा वर्ल्ड कप में पिछले साल तक 32 टीमें हिस्सा लेती थी, इस बार संख्या बढ़ाकर 48 की गई है. पहली बार हो रहा है जब 3 देश मिलकर फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं. यूएसए के साथ मैक्सिको और कनाडा सह-मेजबान हैं. क्रिस्टियानो रोनाल्डो 41 साल 4 महीने के हैं, जो इस संस्करण में खेल रहे दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है.

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में सबसे उम्रदराज प्लेयर कौन?

स्कॉटलैंड के गोलकीपर क्रेग गॉर्डन (Craig Gordon) फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेल रहे सबसे उम्रदराज प्लेयर हैं. वह 43 साल 162 दिन के हैं. वह फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में तीसरे सबसे उम्रदराज प्लेयर भी हैं. स्कॉटलैंड ग्रुप 'सी' में शामिल है, उनका पहला मैच हाइती के साथ रविवार, 14 जून को है.

यह भी पढ़ें- क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर

दूसरे नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो

पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी, 1985 को हुआ था. वह 41 साल और 4 महीने से ज्यादा के हो गए हैं. वह फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज प्लेयर हैं. उनके प्रदर्शन पर भी सभी की निगाहें रहेंगी, जो फ्रैंडली मैच में आसान मौकों को गोल में तब्दील नहीं कर पाए.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 5 सबसे उम्रदराज प्लेयर्स

  • क्रैग गॉर्डन (स्कॉटलैंड)- 43 साल 162 दिन
  • क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पुर्तगाल)- 41 साल 126 दिन
  • गुइलर्मो ओकोआ (मैक्सिको)- 40 साल 333 दिन
  • लुका मोड्रिक (क्रोएशिया)- 40 साल 275 दिन
  • एडिन जेको (बोस्निया एंड हजिगोविना)- 40 साल 86 दिन

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अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी की बात करें तो वह लिस्ट में 12वें नंबर पर हैं. वह 38 साल 352 दिन के हैं. अर्जेंटीना की बात करें तो उन्होंने फ्रैंडली मैचों में आसान जीत दर्ज की है, टीम का पहला मैच 17 जून को अल्जीरिया के साथ है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 12 Jun 2026 04:55 AM (IST)
Tags :
Football Lionel Messi Cristiano Ronaldo Football World Cup FIFA World Cup 2026
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