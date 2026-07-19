स्पेन या अर्जेंटीना, कौन जीतेगा 2026 फीफा वर्ल्ड कप का खिताब? जानें क्या बोले दिग्गज

FIFA World Cup 2026 Winner: स्पेन या अर्जेंटीना, कौन जीतेगा फीफा वर्ल्ड कप का खिताब? जानें क्या बोले दिग्गज
FIFA World Cup 2026 Final: फीफा के फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना सामने-सामने होंगे. खिताब जीतने को लेकर दिग्गजों ने बात की. तो आइए जानते हैं कि कौन सी टीम प्रबल दावेदार है.
FIFA World Cup 2026 Final, Spain or Argentina: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना की भिड़ंत होनी है. मुकाबला 20 जुलाई को रात में 12:30am (भारतीय समय के अनुसार) से खेला जाएगा. दुनियाभर में मैच को लेकर कयासों का दौर जारी है. हर कोई अपनी-अपनी भविष्यवाणी कर रहा है कि इस बार कौन सी टीम फीफा की ट्रॉफी उठाएगी. इसी के साथ कई दिग्गजों ने भी फाइनल को लेकर बात की. तो आइए जानते हैं कि किसने क्या कहा और कौन किस टीम की पक्ष में है.
क्या बोले डेविड बेकहम?
इंग्लैंड के दिग्गज फुटबॉलरों में शुमार रहे डेविड बेहकम ने स्पेन और अर्जेंटीना के फाइनल को लेकर बड़ी ही दिलचस्प बात कही. उन्होंने कहा कि वह खिताबी मुकाबले को लेकर न्यूट्रल रहेंगे यानी वह किसी एक टीम को लेकर बात नहीं करेंगे. वह एक फैन के रूप में मैच का लुत्फ उठाएंगे. डेविड ने मेसी से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की और साथ ही स्पेन को भी मजबूत दावेदार बताया.
क्या बोले रोनाल्डो नाजारियो?
ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल रोनाल्डो नाजारियो ने स्पेन का पक्ष लिया. उन्होंने ईएसपीएन से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि स्पेन की टीम आसानी से जीत लेगी. अगर स्पेन 1 या 2 गोल से आगे निकल जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि अर्जेंटीना के पास मैच पलटने की ताकत होगी. गेंद ज्यादातर वक्त स्पेन के पास ही रहेगी.
ओलिवर कान ने क्या कहा?
जर्मनी के पूर्व खिलाड़ी ओलिवर कान ने अर्जेंटीना का पक्ष लिया. उनका मानना है कि डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना की मजबूत मानसिकता ही वो ताकत है, जो स्पेन के बहुत ज्यादा टैक्टिकल और पजेशन-बेस्ड खेल को रोक सकती है.
ज्लाटन इब्राहिमोविच क्या बोले?
स्वीडन के पूर्व फुटबॉलर ज्लाटन इब्राहिमोविच ने स्पेन को मजबूत दावेदार बताया. उन्होंने कहा कि स्पेन ने फ्रांस का काफी अच्छी तरह से सामना किया था. अब टीम अर्जेंटीना का भी सामना कर सकती है. स्पेन की टीम गेंद को अपने पास रखकर खेलेगी. अर्जेंटीना काउंटर-अटैक वाली टीम नहीं है.
काका ने भी स्पेन को बताया फेवरेट
2002 वर्ल्ड कप विजेता ब्राजील के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने भी स्पेन को फेवरेट बताया. उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल में स्पेन ने जैसा खेला वो अविश्वनीय था. हालांकि अर्जेंटीना ने भी अच्छे कमबैक किए हैं. मुझे लगता है कि स्पेन जीतने वाली है.
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