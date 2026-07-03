हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलPortugal vs Croatia Highlights: पुर्तगाल ने नॉकआउट में क्रोएशिया को रौंदा, रोनाल्डो की आंखों में आंसू, क्यों पहनी 21 नंबर की जर्सी? जानें

Portugal vs Croatia Highlights: पुर्तगाल ने नॉकआउट में क्रोएशिया को रौंदा, रोनाल्डो की आंखों में आंसू, क्यों पहनी 21 नंबर की जर्सी? जानें

Portugal vs Croatia Highlights: फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को हरा दिया है. जीत के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आंखों में आंसू थे, वह 21 नंबर की जर्सी पहने हुए थे.

Written By : शिवम |  Updated at : 03 Jul 2026 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है. राउंड ऑफ 32 में पुर्तगाल ने 1 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की, पहला गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दागा. दूसरा गोल 90 मिनट के बाद समय खत्म होने से कुछ सेकंड पहले गोंसालो रामोस ने मारा. रोनाल्डो को दूसरे हाफ में बेंच पर बैठा दिया गया था. जीत के बाद रोनाल्डो 21 नंबर की जर्सी पहने हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे.

मुकाबले की बात करें तो पहले हाफ में कोई टीम गोल नहीं कर सकी, लेकिन क्रोएशिया ने शानदार खेल दिखाया. दूसरे हाफ के शुरूआती कुछ मिनटों में क्रोएशिया ने पहला गोल दागकर बढ़त बनाई, उनके इवान पेरिसिच ने पहला गोल मारा. इसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 68वें मिनट में पेनल्टी पर गोल मारकर स्कोर को बराबर किया. रोनाल्डो ने बिल्कुल सीधा मारा, गोलकीपर ने दाएं तरफ छलांग लगाई.

गोंसालो रामोस ने मारा दूसरा गोल

मैच टाइम खत्म होने को था, 90 मिनट पूरे हो चुके थे और कुछ सेकंड बचे थे. लग रहा था कि मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, लेकिन 94वें मिनट में गोंसालो रामोस ने गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई और फिर कुछ सेकंड में सीटी बजने के साथ पुर्तगाल 2-1 से जीत गई.

यह भी पढ़ें- इंग्लैंड ने 'राउंड ऑफ 32' में डीआर कांगो को हराया, जीत के साथ टीम ने अगले दौर में प्रवेश किया

Diogo Jota के सम्मान में पहनी 21 नंबर की जर्सी

जीत के बाद पूरा स्टेडियम रोनाल्डो-रोनाल्डो, पुर्तगाल-पुर्तगाल के नाम से गूंजने लगा, रोनाल्डो ने खुद जोशीले अंदाज में इसका जश्न मनाया. लेकिन कुछ देर बाद रोनाल्डो की आंखों में आंसू थे, उन्होंने Diogo Jota के सम्मान में 21 नंबर की जर्सी पहनी हुई थी. Diogo Jota की पिछले साल 3 जुलाई को कार दुर्घटना में मौत हो गई थी.

यह भी पढ़ें- सबसे ज्यादा गोल... एम्बापे ने की मेसी की बराबरी, गोल्डन बूट के लिए ठोकी दावेदारी

पुर्तगाल का अगला मैच किसके साथ है?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल का राउंड ऑफ 16 में स्पेन के साथ सामना है. पुर्तगाल बनाम स्पेन मैच मंगलवार, 7 जुलाई को है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 03 Jul 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
Cristiano Ronaldo Portugal Football Team FIFA World Cup 2026 Luka Modrić
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
Portugal vs Croatia Highlights: पुर्तगाल ने नॉकआउट में क्रोएशिया को रौंदा, रोनाल्डो की आंखों में आंसू, क्यों पहनी 21 नंबर की जर्सी? जानें
पुर्तगाल ने नॉकआउट में क्रोएशिया को रौंदा, रोनाल्डो की आंखों में आंसू, क्यों पहनी 21 नंबर की जर्सी? जानें
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में किस टीम को सपोर्ट कर रहे यशस्वी जायसवाल? वीडियो शेयर कर खुद बताया
FIFA वर्ल्ड कप में किस टीम को सपोर्ट कर रहे यशस्वी जायसवाल? वीडियो शेयर कर खुद बताया
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप मैच देखने पहुंचा भारतीय क्रिकेटर, Messi की टीशर्ट में वीडियो वायरल
FIFA वर्ल्ड कप मैच देखने पहुंचा भारतीय क्रिकेटर, Messi की टीशर्ट में वीडियो वायरल
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड ने 'राउंड ऑफ 32' में डीआर कांगो को हराया, जीत के साथ टीम ने अगले दौर में प्रवेश किया
इंग्लैंड ने 'राउंड ऑफ 32' में डीआर कांगो को हराया, जीत के साथ टीम ने अगले दौर में प्रवेश किया
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Monsoon Disaster | Cloudburst in Kashmir: बादल फटा, आफत गिरी! कुपवाड़ा से अनंतनाग तक तबाही का मंजर!
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: अग्नि परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी?
Akhilesh | UP Election 2027: PDA या हिंदुत्व? 2027 के महासंग्राम में अखिलेश यादव की नई सियासी बिसात!
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया के 'खूनी दिमाग' का पॉलीग्राफ टेस्ट खोलेगा राज?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भूकंप के मलबे से 7 दिन बाद जिंदा निकला सिक्योरिटी गार्ड, वेनेजुएला में 7 देशों की टीमों ने किया रेस्क्यू
भूकंप के मलबे से 7 दिन बाद जिंदा निकला सिक्योरिटी गार्ड, वेनेजुएला में 7 देशों की टीमों ने किया रेस्क्यू
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में मानसून से बदला मौसम का मिजाज, आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश; येलो अलर्ट जारी
दिल्ली-NCR में मानसून से बदला मौसम का मिजाज, आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश; येलो अलर्ट जारी
मूवी रिव्यू
Baby do die do Review: हुमा कुरैशी की ये शानदार फिल्म पलक झपकने का मौका नहीं देगी, ऐसी फीमेल 'हिटवुमन' देखी नहीं होगी
बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी की ये शानदार फिल्म पलक झपकने का मौका नहीं देगी
क्रिकेट
Test Match Highest Run Record:दुनिया के इन 5 दिग्गज बल्लबाजों ने टेस्ट मैच में बनाए सबसे ज्यादा रन, 2 भारतीय खिलाड़ी कौन जानिए
दुनिया के इन 5 दिग्गज बल्लबाजों ने टेस्ट मैच में बनाए सबसे ज्यादा रन, 2 भारतीय खिलाड़ी कौन जानिए
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में मानूसन से मरने वालों की संख्य पहुंची 11, सड़कें बंद-बिजली गुल और पीने के पानी पर भी असर
हिमाचल में मानूसन की बारिश बनी लोगों के लिए आफत, सड़कें बंद-बिजली गुल और पीने के पानी पर भी असर
जनरल नॉलेज
Salt Rain: इस ग्रह पर होती है नमक की बारिश, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
इस ग्रह पर होती है नमक की बारिश, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
टेक्नोलॉजी
फोटो लेते समय आईफोन से आएगी आवाज, यहां बंद नहीं हो सकती कैमरे की शटर साउंड
फोटो लेते समय आईफोन से आएगी आवाज, यहां बंद नहीं हो सकती कैमरे की शटर साउंड
शिक्षा
Delhi University Admission 2026: नॉर्थ कैंपस के टॉप 5 कॉलेज, जानें कटऑफ, पढ़ाई और प्लेसमेंट की पूरी जानकारी
नॉर्थ कैंपस के टॉप 5 कॉलेज, जानें कटऑफ, पढ़ाई और प्लेसमेंट की पूरी जानकारी
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget