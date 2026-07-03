पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है. राउंड ऑफ 32 में पुर्तगाल ने 1 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की, पहला गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दागा. दूसरा गोल 90 मिनट के बाद समय खत्म होने से कुछ सेकंड पहले गोंसालो रामोस ने मारा. रोनाल्डो को दूसरे हाफ में बेंच पर बैठा दिया गया था. जीत के बाद रोनाल्डो 21 नंबर की जर्सी पहने हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे.

मुकाबले की बात करें तो पहले हाफ में कोई टीम गोल नहीं कर सकी, लेकिन क्रोएशिया ने शानदार खेल दिखाया. दूसरे हाफ के शुरूआती कुछ मिनटों में क्रोएशिया ने पहला गोल दागकर बढ़त बनाई, उनके इवान पेरिसिच ने पहला गोल मारा. इसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 68वें मिनट में पेनल्टी पर गोल मारकर स्कोर को बराबर किया. रोनाल्डो ने बिल्कुल सीधा मारा, गोलकीपर ने दाएं तरफ छलांग लगाई.

गोंसालो रामोस ने मारा दूसरा गोल

मैच टाइम खत्म होने को था, 90 मिनट पूरे हो चुके थे और कुछ सेकंड बचे थे. लग रहा था कि मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाएगा, लेकिन 94वें मिनट में गोंसालो रामोस ने गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई और फिर कुछ सेकंड में सीटी बजने के साथ पुर्तगाल 2-1 से जीत गई.

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Diogo Jota के सम्मान में पहनी 21 नंबर की जर्सी

जीत के बाद पूरा स्टेडियम रोनाल्डो-रोनाल्डो, पुर्तगाल-पुर्तगाल के नाम से गूंजने लगा, रोनाल्डो ने खुद जोशीले अंदाज में इसका जश्न मनाया. लेकिन कुछ देर बाद रोनाल्डो की आंखों में आंसू थे, उन्होंने Diogo Jota के सम्मान में 21 नंबर की जर्सी पहनी हुई थी. Diogo Jota की पिछले साल 3 जुलाई को कार दुर्घटना में मौत हो गई थी.

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पुर्तगाल का अगला मैच किसके साथ है?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल का राउंड ऑफ 16 में स्पेन के साथ सामना है. पुर्तगाल बनाम स्पेन मैच मंगलवार, 7 जुलाई को है.