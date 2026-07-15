वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद फ्रांस में दंगे जैसे हालात, पेरिस की सड़कों पर आगजनी; वीडियो वायरल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस का सफर सेमीफाइनल में आकर खत्म हो गया है. आज हुए सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस पर 2-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई. स्पेन के डिफेंड को किलियन एम्बाप्पे भी भेद नहीं पाए, जिनके सामने 3 मौके बने लेकिन कोई भी गोल तक नहीं पहुंचा जबकि स्पेन ने 3 बार गेंद को गोलपोस्ट तक पहुंचाया, जिसमें से एक ऑफसाइड के कारण अमान्य करार दिया गया. फ्रांस की शर्मनाक हार के बाद पेरिस की सड़कें जल उठी, हार से निराश उनके समर्थकों ने आगजनी की. इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

पेरिस की सड़कों पर फ्रांस के गुस्साए समर्थकों ने आगजनी की, इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया. वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि सड़कों पर आग लगी हुई है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं. इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में फायरिंग भी की.

Paris is burning right now after 🇫🇷 France's World Cup semifinal loss to 🇪🇸 Spain.



Few hours earlier, Macron tried to present France as an island of peace during the military parade.



This looks like the beginning of a civil war... pic.twitter.com/z6DKTcnX0R — Sumit (@SumitHansd) July 15, 2026

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फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कुछ घंटे पहले मिलिट्री परेड के दौरान लोगों से शांति की बात कही थी, लेकिन फ्रांस के वर्ल्ड कप में बाहर होने के साथ ही लोगों का गुस्सा बढ़ गया. इस पूरे वर्ल्ड कप स्पेन के खिलाफ सिर्फ बेल्जियम ही ऐसी टीम है, जो गोल कर पाई है. फ्रांस भी स्पेन के खिलाफ एक गोल न कर सकी.

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