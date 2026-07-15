वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद फ्रांस में दंगे जैसे हालात, पेरिस की सड़कों पर आगजनी; वीडियो वायरल

Watch: वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद फ्रांस में दंगे जैसे हालात, पेरिस की सड़कों पर आगजनी; वीडियो वायरल
FIFA World Cup 2026: फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में फ्रांस 0-2 से हार गई, स्पेन इस संस्करण की पहली फाइनलिस्ट बन गई. इस शर्मनाक हार के बाद पेरिस की सड़कों पर आगजनी की घटनाएं हुई, फैंस ने बवाल मचाया.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस का सफर सेमीफाइनल में आकर खत्म हो गया है. आज हुए सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस पर 2-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई. स्पेन के डिफेंड को किलियन एम्बाप्पे भी भेद नहीं पाए, जिनके सामने 3 मौके बने लेकिन कोई भी गोल तक नहीं पहुंचा जबकि स्पेन ने 3 बार गेंद को गोलपोस्ट तक पहुंचाया, जिसमें से एक ऑफसाइड के कारण अमान्य करार दिया गया. फ्रांस की शर्मनाक हार के बाद पेरिस की सड़कें जल उठी, हार से निराश उनके समर्थकों ने आगजनी की. इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
पेरिस की सड़कों पर फ्रांस के गुस्साए समर्थकों ने आगजनी की, इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया. वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि सड़कों पर आग लगी हुई है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं. इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में फायरिंग भी की.
Paris is burning right now after 🇫🇷 France's World Cup semifinal loss to 🇪🇸 Spain.— Sumit (@SumitHansd) July 15, 2026
Few hours earlier, Macron tried to present France as an island of peace during the military parade.
This looks like the beginning of a civil war... pic.twitter.com/z6DKTcnX0R
यह भी पढ़ें- फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा स्पेन, सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से रौंदा, जानिए किसने क्या कहा
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कुछ घंटे पहले मिलिट्री परेड के दौरान लोगों से शांति की बात कही थी, लेकिन फ्रांस के वर्ल्ड कप में बाहर होने के साथ ही लोगों का गुस्सा बढ़ गया. इस पूरे वर्ल्ड कप स्पेन के खिलाफ सिर्फ बेल्जियम ही ऐसी टीम है, जो गोल कर पाई है. फ्रांस भी स्पेन के खिलाफ एक गोल न कर सकी.
यह भी पढ़ें- मेसी भी पड़ जाएंगे फीके, इस बार स्पेन ले जाएगी FIFA वर्ल्ड कप का खिताब; समझिए क्यों