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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलWatch: वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद फ्रांस में दंगे जैसे हालात, पेरिस की सड़कों पर आगजनी; वीडियो वायरल

Watch: वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद फ्रांस में दंगे जैसे हालात, पेरिस की सड़कों पर आगजनी; वीडियो वायरल

FIFA World Cup 2026: फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में फ्रांस 0-2 से हार गई, स्पेन इस संस्करण की पहली फाइनलिस्ट बन गई. इस शर्मनाक हार के बाद पेरिस की सड़कों पर आगजनी की घटनाएं हुई, फैंस ने बवाल मचाया.

Written By : शिवम |  Updated at : 15 Jul 2026 09:48 AM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस का सफर सेमीफाइनल में आकर खत्म हो गया है. आज हुए सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस पर 2-0 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई. स्पेन के डिफेंड को किलियन एम्बाप्पे भी भेद नहीं पाए, जिनके सामने 3 मौके बने लेकिन कोई भी गोल तक नहीं पहुंचा जबकि स्पेन ने 3 बार गेंद को गोलपोस्ट तक पहुंचाया, जिसमें से एक ऑफसाइड के कारण अमान्य करार दिया गया. फ्रांस की शर्मनाक हार के बाद पेरिस की सड़कें जल उठी, हार से निराश उनके समर्थकों ने आगजनी की. इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

पेरिस की सड़कों पर फ्रांस के गुस्साए समर्थकों ने आगजनी की, इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया. वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि सड़कों पर आग लगी हुई है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं. इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में फायरिंग भी की.

यह भी पढ़ें- फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा स्पेन, सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से रौंदा, जानिए किसने क्या कहा

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कुछ घंटे पहले मिलिट्री परेड के दौरान लोगों से शांति की बात कही थी, लेकिन फ्रांस के वर्ल्ड कप में बाहर होने के साथ ही लोगों का गुस्सा बढ़ गया. इस पूरे वर्ल्ड कप स्पेन के खिलाफ सिर्फ बेल्जियम ही ऐसी टीम है, जो गोल कर पाई है. फ्रांस भी स्पेन के खिलाफ एक गोल न कर सकी.

यह भी पढ़ें- मेसी भी पड़ जाएंगे फीके, इस बार स्पेन ले जाएगी FIFA वर्ल्ड कप का खिताब; समझिए क्यों

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 15 Jul 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
France Football Team Spain Football Team Football World Cup FIFA World Cup 2026
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