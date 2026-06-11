FIFA World Cup में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन? टॉप-5 में जुड़ेगा रोनाल्डो का नाम

फीफा वर्ल्ड कप के 23वें सीजन को शुरू होने में अब कुछ घंटे बचे हैं, पहला मैच सह-मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच है, जो भारतीय समयनुसार शुक्रवार रात 12:30 बजे से शुरू होगा. यहां हम बात कर रहे हैं पिछले 22 सीजन में फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने वाले 5 सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों के बारे में, जिसमें अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम भी जुड़ने जा रहा है.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पुर्तगाल के कप्तान हैं, जिनका ये छठा विश्व कप होगा. पुर्तगाल ग्रुप 'के' में है, जिसमें उनका पहला मैच बुधवार, 17 जून को डीआर कांगो के साथ है. इस मैच में ग्राउंड पर उतरते ही रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाले चौथे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाएंगे. वह अभी 41 साल 4 महीने और 6 दिन के हैं.

फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन?

फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी Essam El Hadary हैं, जिन्होंने 45 साल 161 दिन की उम्र में टूर्नामेंट का अपना आखिरी मैच खेला था. इजिप्ट के गोलकीपर ने ये मैच सऊदी अरबिया के खिलाफ 2018 वर्ल्ड कप (रूस) में खेला था.

यह भी पढ़ें- 5 वर्ल्ड कप, 5 बार गोल... अब 2026 पर टिकी दुनिया की नजर! क्या रोनाल्डो की 'लास्ट डांस' में पूरा होगा सबसे बड़ा सपना?

फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाले टॉप-5 उम्रदराज खिलाड़ी

Essam El Hadary (इजिप्ट)- 45 साल 161 दिन

Faryd Mondragon (कोलंबिया)- 43 साल 3 दिन

Roger Milla (कैमरून)- 42 साल 39 दिन

Pat Jennings (उत्तरी आयरलैंड)- 41 साल 0 दिन

Peter Shilton (इंग्लैंड)- 40 साल 292 दिन

यह भी पढ़ें- क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर

रोनाल्डो के साथ ये खिलाड़ी भी होगा टॉप-5 में शामिल

क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी, 1985 को हुआ था. वह अभी 41 साल के हैं. जब 17 जून को वह फीफा वर्ल्ड कप 2026 में डीआर कांगो के खिलाफ खेलने उतरेंगे तो 41 साल 4 महीने और 11 दिन के होंगे, वह इस टूर्नामेंट में खेलने वाले चौथे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाएंगे. टॉप-5 में सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि स्कॉटलैंड के Craig Gordon का नाम भी जुड़ेगा. वह 43 साल के हैं, वह लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे.