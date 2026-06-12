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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलफीफा वर्ल्ड कप में ग्लैमर का तड़का, 21 सेकेंड के इस वीडियो ने लगाई आग! स्टेडियम में मचा बवाल

फीफा वर्ल्ड कप में ग्लैमर का तड़का, 21 सेकेंड के इस वीडियो ने लगाई आग! स्टेडियम में मचा बवाल

FIFA World Cup 2026 के पहले मैच के दौरान मेक्सिको की महिला फैंस ने कुछ यूं जश्न मनाया कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. क्रॉप्ड जर्सी पहने ये फैंस अपने स्थान पर कूदने लगे.

By : शिवम | Updated at : 12 Jun 2026 05:14 PM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में मेक्सिको के खिलाड़ियों ने ग्राउंड पर शानदार प्रदर्शन किया तो उनके समर्थकों ने स्टेडियम में जोशीला माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. मैक्सिको की 2 महिला फैंस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 21 सेकंड के इस वीडियो में फैंस का जूनून, जोश दिख रहा है, जो इस खेल को खास बनाता है और दर्शाता है कि मेक्सिकन के लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि उनकी भावना से जुड़ा है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी यूएसए, कनाडा और मैक्सिको कर रहे हैं. पहला मैच मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया, जिसमें सह-मेजबान मेक्सिको ने 2-0 से जीत के साथ टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया. खिलाड़ियों ने तो कमाल का खेल दिखाया ही, स्टेडियम में बैठे फैंस ने भी ऐसा जोशीला सेलिब्रेशन किया कि उनका वीडियो वायरल हो गया.

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वायरल वीडियो एक गोल के बाद का है, जिसमें हरे रंग की क्रॉप्ड जर्सी पहने 2 मेक्सिकन फैंस खुशी से झूम रही हैं. पूरा स्टेडियम खुशी से चिल्ला रहा है, वही लड़कियां भी चिल्ला रही हैं. वह अपनी जगह पर कूद रही हैं, इस मोमेंट को अपने मोबाइल पर कैद कर रही हैं. वह लगातार थिरक रही हैं, उनमें से एक विक्ट्री का साइन दिखाकर अपने इमोशंस को दर्शा रही हैं.

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हालांकि ये सिर्फ इन दो लड़कियों की बात नहीं है, मेक्सिकन फैंस फुटबॉल में अपने जोशीले सेलिब्रेशन के लिए जाने जाते हैं. उनके लिए फुटबॉल एक खेल से बढ़कर है, उनकी भावना है और ये उनके जश्न मनाने के तरीके में भी नजर आता है.

मेक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच की बात करें तो जूलियन क्विनेस ने 9वें मिनट में गोल दागकर मेक्सिको को बढ़त दिलाई थी. दूसरा गोल राउल जिमेनेज ने 67वें मिनट में किया, दक्षिण अफ्रीका एक गोल नहीं कर सकी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 12 Jun 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
Football World Cup Mexico Football Team FIFA World Cup 2026 VIRAL VIDEO
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