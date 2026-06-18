दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी विश्व रिकॉर्ड बनाने से सिर्फ एक कदम दूर हैं. मेसी 2026 में अर्जेंटीना के लिए अपना छठा फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. अर्जेंटीना ने अपना पहला मैच 16 जून को अल्जीरिया के साथ खेला, जिसमें उसने 3-0 से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में अर्जेंटीना के लिए तीनों गोल मेसी ने दागे थे.

अर्जेंटीना का अगला मैच 22 जून को ऑस्ट्रिया के साथ होना है. इस मुकाबले में मेसी एक गोल कर देते हैं, तो फीफा वर्ल्ड कप के 96 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. अभी यह रिकॉर्ड जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे के नाम है, जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप करियर में 16 गोल किए थे.

मेसी बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड

लियोनेल मेसी ने अब तक फीफा वर्ल्ड कप में कुल 16 गोल किए हैं. सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में वो मिरोस्लाव क्लोजे की बराबरी कर चुके हैं. इस मामले में उन्हें फ्रांस के 27 वर्षीय खिलाड़ी किलियन एम्बापे से कड़ी टक्कर मिल रही है. एम्बापे, जो अब तक 14 गोल कर चुके हैं.

मेसी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सिर्फ एक गोल और करना है. वहीं एम्बापे 3 गोल करते ही जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे से आगे निकल जाएंगे. इस लिस्ट में ब्राजील के रोनाल्डो नाजारियो भी शामिल हैं, जिन्होंने विश्व कप के इतिहास में कुल 15 गोल दागे थे. मगर इस बार मेसी और एम्बापे सबको पीछे छोड़ सकते हैं.

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वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल

16 गोल - मिरोस्लाव क्लोजे (जर्मनी)

16 गोल - लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)

15 गोल - रोनाल्डो नाजारियो (ब्राजील)

14 गोल - किलियन एम्बापे (फ्रांस)

बताते चलें कि पुर्तगाल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टीयानो रोनाल्डो इस लिस्ट में दूर-दूर तक शामिल नहीं हैं. रोनाल्डो ने अपने वर्ल्ड कप करियर में अब तक कुल 8 गोल किए हैं, जबकि मेसी 16 गोल कर चुके हैं.

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