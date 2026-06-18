हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलखतरे में फीफा वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, सिर्फ एक कदम दूर मेसी; 96 साल में कोई नहीं कर पाया ऐसा

खतरे में फीफा वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, सिर्फ एक कदम दूर मेसी; 96 साल में कोई नहीं कर पाया ऐसा

Most Goals in FIFA World Cup History: फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाने से लियोनेल मेसी सिर्फ एक कदम दूर हैं. फ्रांस के किलियन एम्बापे उनके पीछे-पीछे चल रहे हैं.

Reported By : नीरज शर्मा |  Updated at : 18 Jun 2026 11:38 AM (IST)
Preferred Sources

दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी विश्व रिकॉर्ड बनाने से सिर्फ एक कदम दूर हैं. मेसी 2026 में अर्जेंटीना के लिए अपना छठा फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. अर्जेंटीना ने अपना पहला मैच 16 जून को अल्जीरिया के साथ खेला, जिसमें उसने 3-0 से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में अर्जेंटीना के लिए तीनों गोल मेसी ने दागे थे.

अर्जेंटीना का अगला मैच 22 जून को ऑस्ट्रिया के साथ होना है. इस मुकाबले में मेसी एक गोल कर देते हैं, तो फीफा वर्ल्ड कप के 96 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे. अभी यह रिकॉर्ड जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे के नाम है, जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप करियर में 16 गोल किए थे.

मेसी बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड

लियोनेल मेसी ने अब तक फीफा वर्ल्ड कप में कुल 16 गोल किए हैं. सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में वो मिरोस्लाव क्लोजे की बराबरी कर चुके हैं. इस मामले में उन्हें फ्रांस के 27 वर्षीय खिलाड़ी किलियन एम्बापे से कड़ी टक्कर मिल रही है. एम्बापे, जो अब तक 14 गोल कर चुके हैं.

मेसी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सिर्फ एक गोल और करना है. वहीं एम्बापे 3 गोल करते ही जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे से आगे निकल जाएंगे. इस लिस्ट में ब्राजील के रोनाल्डो नाजारियो भी शामिल हैं, जिन्होंने विश्व कप के इतिहास में कुल 15 गोल दागे थे. मगर इस बार मेसी और एम्बापे सबको पीछे छोड़ सकते हैं.

यह भी पढ़ें: England v Croatia: हैरी केन का डबल धमाका, 60 साल बाद इंग्लैंड ने दोहराया इतिहास, क्रोएशिया को 4-2 से रौंदा

वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल

  • 16 गोल - मिरोस्लाव क्लोजे (जर्मनी)
  • 16 गोल - लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)
  • 15 गोल - रोनाल्डो नाजारियो (ब्राजील)
  • 14 गोल - किलियन एम्बापे (फ्रांस)

बताते चलें कि पुर्तगाल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टीयानो रोनाल्डो इस लिस्ट में दूर-दूर तक शामिल नहीं हैं. रोनाल्डो ने अपने वर्ल्ड कप करियर में अब तक कुल 8 गोल किए हैं, जबकि मेसी 16 गोल कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें:

Women’s T20 World Cup: भारत की शेफाली वर्मा और पाकिस्तान की फातिमा सना ने रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Lionel Messi Argentina Football Team FIFA World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
खतरे में फीफा वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, सिर्फ एक कदम दूर मेसी; 96 साल में कोई नहीं कर पाया ऐसा
खतरे में फीफा वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, सिर्फ एक कदम दूर मेसी; 96 साल में कोई नहीं कर पाया ऐसा
फ़ुटबॉल
England v Croatia: हैरी केन का डबल धमाका, 60 साल बाद इंग्लैंड ने दोहराया इतिहास, क्रोएशिया को 4-2 से रौंदा
हैरी केन का डबल धमाका, 60 साल बाद इंग्लैंड ने दोहराया इतिहास, क्रोएशिया को 4-2 से रौंदा
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: घाना के लिए बड़ा झटका, थॉमस पार्टे पनामा के खिलाफ मुकाबले से बाहर, जानिए क्यों
घाना के लिए बड़ा झटका, थॉमस पार्टे पनामा के खिलाफ मुकाबले से बाहर, जानिए क्यों
फ़ुटबॉल
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-अमेरिका पीस डील इधर हुई साइन, उधर यूक्रेन ने कर दिया रूस पर हमला, मॉस्को की सबसे बड़ी ऑयल रिफायनरी धुआं-धुआं
ईरान-अमेरिका पीस डील इधर हुई साइन, उधर यूक्रेन ने कर दिया रूस पर हमला, मॉस्को की सबसे बड़ी ऑयल रिफायनरी धुआं-धुआं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा दावा, कहा- 'हमें तो पता था कि...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा दावा, कहा- 'हमें तो पता था कि...'
इंडिया
राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?
राज्यसभा चुनाव: झारखंड की दो और मिजोरम की एक सीट पर वोटिंग, कहां-किसका पलड़ा भारी?
स्पोर्ट्स
Test Record: पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
पहले टेस्ट मैच में ही इस बल्लेबाज ने ठोक दिए 300 रन! सिर्फ 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है यह रिकॉर्ड
बॉलीवुड
मुंबई के इस पॉश इलाके में शिफ्ट हुईं प्रीति जिंटा, हर महीने देंगी 6 लाख किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट सुनकर घूम जाएगा सिर
हर महीने 6 लाख किराया... मुंबई के बांद्रा में प्रीति जिंटा का लिया नया घर, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए दिए इतने लाख
इंडिया
खतरे में ममता बनर्जी! सुरक्षा घेरे से शुभेंदु सरकार ने PSO हटाया तो महुआ मोइत्रा गुस्से से लाल, बोलीं- 'उनको...'
खतरे में ममता बनर्जी! सुरक्षा घेरे से शुभेंदु सरकार ने PSO हटाया तो महुआ मोइत्रा गुस्से से लाल, बोलीं- 'उनको...'
बिहार
बिहार पुलिस ने किया फर्जी एनकाउंटर? भरत तिवारी की मौत के बाद आरा में हंगामा, लाठीचार्ज
बिहार पुलिस ने किया फर्जी एनकाउंटर? भरत तिवारी की मौत के बाद आरा में हंगामा, लाठीचार्ज
Home Tips
Home Cleaning Tips: टॉयलेट के दाग और जंग को तुरंत गायब करेगी यह अनोखी चीज, मिनटों में चमकेगा घर का कोना-कोना
टॉयलेट के दाग और जंग को तुरंत गायब करेगी यह अनोखी चीज, मिनटों में चमकेगा घर का कोना-कोना
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget