भारत दौरे पर आए लियोनल मेसी का आज का कार्यक्रम मुंबई में है. वह वानखेड़े स्टेडियम में भी जाएंगे. मेसी शुक्रवार रात कोलकाता पहुंचे थे. शनिवार को ही वह कोलकाता से हैदराबाद पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई. उन्होंने उप्पल स्टेडियम में मुख्यमंत्री के साथ फुटबॉल भी खेला. आज रविवार को उनका कार्यक्रम मुंबई में है, यहां उनकी मुलाकात सचिन तेंदुलकर से भी होगी.

2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

लियोनल मेसी के आज मुंबई में 2 बड़े कार्य्रकम होने हैं. शुरुआत ब्रेबोर्न स्टेडियम से होगी. इसके बाद मेसी वानखेड़े में भी जाएंगे. मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. दोनों वेन्यू पर 2 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. कंट्रोल रूम बनाकर स्टेडियमों की पूरी निगरानी की जा रही है. बता दें कि वेन्यू के अंदर किसी को भी मेटल से बनी चीजें, सिक्के, पानी की बोतल ले जाने की मनाही है.

लियोनल मेसी का आज मुंबई में शेड्यूल

अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी ताज कोलाबा में थोड़ी देर आराम करने के बाद क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (ब्रेबोर्न स्टेडियम) जाएंगे. यहां एक पैडल जीओेएटी क्लब स्पर्धा होगी, जिसमें मेसी शामिल होंगे. इसके बाद मेसी एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच में शिरकत करेंगे. अपने साथी खिलाड़ी लुई सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ मेसी शाम को करीब 5 बजे वानखेड़े स्टेडियम जाएंगे.

मुंबई में फैंस उत्सुक

मेसी रविवार को दोपहर 12 बजे के करीब मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वह ताज होटल गए. होटल के बाहर और सड़कों पर मेसी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. मुंबई में मेसी का जहां, जहां प्रोग्राम है वहां कड़ी सुरक्षा की गई है. कोलकाता में सुरक्षा चूक को देखते हुए मुंबई पुलिस कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती.

मेसी कोलकाता में शाहरुख़ खान से भी मिले थे, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि मुंबई में भी मेसी और शाहरुख़ की मुलाकात हो सकती है. मेसी मुंबई के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जो भारत दौरे पर उनका आखिरी शहर होगा. यहां मेसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी.