हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलLionel Messi Mumbai Live: ब्रेबोर्न से वानखेड़े तक... लियोनल मेसी के मुंबई टूर का हर अपडेट; सचिन तेंदुलकर से भी करेंगे मुलाकात

Lionel Messi Mumbai Live: ब्रेबोर्न से वानखेड़े तक... लियोनल मेसी के मुंबई टूर का हर अपडेट; सचिन तेंदुलकर से भी करेंगे मुलाकात

Lionel Messi Mumbai Live: लियोनल मेसी भारत दौरे पर है. आज उनका कार्यक्रम मुंबई में है, जहां उनकी मुलाकात सचिन तेंदुलकर से भी होगी. मेसी का भारत दौरा दिल्ली में समाप्त होगा.

By : शिवम  | Updated at : 14 Dec 2025 04:35 PM (IST)

LIVE

Key Events
lionel messi mumbai live brabourne to wankhede stadium meeting with sachin tendulkar follow all updates Lionel Messi Mumbai Live: ब्रेबोर्न से वानखेड़े तक... लियोनल मेसी के मुंबई टूर का हर अपडेट; सचिन तेंदुलकर से भी करेंगे मुलाकात
Lionel Messi Mumbai Live
Source : एक्स

Background

भारत दौरे पर आए लियोनल मेसी का आज का कार्यक्रम मुंबई में है. वह वानखेड़े स्टेडियम में भी जाएंगे. मेसी शुक्रवार रात कोलकाता पहुंचे थे. शनिवार को ही वह कोलकाता से हैदराबाद पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई. उन्होंने उप्पल स्टेडियम में मुख्यमंत्री के साथ फुटबॉल भी खेला. आज रविवार को उनका कार्यक्रम मुंबई में है, यहां उनकी मुलाकात सचिन तेंदुलकर से भी होगी.

2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात

लियोनल मेसी के आज मुंबई में 2 बड़े कार्य्रकम होने हैं. शुरुआत ब्रेबोर्न स्टेडियम से होगी. इसके बाद मेसी वानखेड़े में भी जाएंगे. मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. दोनों वेन्यू पर 2 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. कंट्रोल रूम बनाकर स्टेडियमों की पूरी निगरानी की जा रही है. बता दें कि वेन्यू के अंदर किसी को भी मेटल से बनी चीजें, सिक्के, पानी की बोतल ले जाने की मनाही है.

लियोनल मेसी का आज मुंबई में शेड्यूल

अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी ताज कोलाबा में थोड़ी देर आराम करने के बाद क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (ब्रेबोर्न स्टेडियम) जाएंगे. यहां एक पैडल जीओेएटी क्लब स्पर्धा होगी, जिसमें मेसी शामिल होंगे. इसके बाद मेसी एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच में शिरकत करेंगे. अपने साथी खिलाड़ी लुई सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ मेसी शाम को करीब 5 बजे वानखेड़े स्टेडियम जाएंगे.

मुंबई में फैंस उत्सुक

मेसी रविवार को दोपहर 12 बजे के करीब मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वह ताज होटल गए. होटल के बाहर और सड़कों पर मेसी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. मुंबई में मेसी का जहां, जहां प्रोग्राम है वहां कड़ी सुरक्षा की गई है. कोलकाता में सुरक्षा चूक को देखते हुए मुंबई पुलिस कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती.

मेसी कोलकाता में शाहरुख़ खान से भी मिले थे, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि मुंबई में भी मेसी और शाहरुख़ की मुलाकात हो सकती है. मेसी मुंबई के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जो भारत दौरे पर उनका आखिरी शहर होगा. यहां मेसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी.

16:35 PM (IST)  •  14 Dec 2025

Lionel Messi Mumbai Live: वानखेड़े में बना फुटबॉल ग्राउंड !

वानखेड़े स्टेडियम में एक छोटा फुटबॉल ग्राउंड तैयार किया गया है, गोल पोस्ट भी रखे गए हैं. ग्राउंड पर एक स्टेज भी तैयार किया गया है, जहां मेसी आएंगे.

16:31 PM (IST)  •  14 Dec 2025

Lionel Messi Mumbai Live: फैंस की उमड़ी भीड़

मरीन ड्राइव पर लियोनल मेसी के फैंस बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं. अधिकतर फैंस ने मेसी के नाम वाली अर्जेंटीना की जर्सी पहने हुई है. फैंस काफी उत्साहित हैं.

Load More
Tags :
Sachin Tendulkar Lionel Messi Messi MUMBAI Lionel Messi India Tour Live
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉ. अंजलि ने फ्लाइट में अमेरिकी महिला की जान बचाई, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कही यह बात
कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉ. अंजलि ने फ्लाइट में अमेरिकी महिला की जान बचाई, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कही यह बात
महाराष्ट्र
Exclusive: PM मोदी से मुलाकात के दौरान क्या हुई थी बात? प्रियंका चतुर्वेदी ने अब किया ये खुलासा
Exclusive: PM मोदी से मुलाकात के दौरान क्या हुई थी बात? प्रियंका चतुर्वेदी ने अब किया खुलासा
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 Box Office Collection Day 3: 'धुरंधर' के आगे तांडव मचा रही 'अखंडा 2', तीन दिन में ही वसूला इतना बजट
'धुरंधर' के आगे तांडव मचा रही 'अखंडा 2', तीन दिन में ही वसूला इतना बजट
क्रिकेट
शतक पर शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी 103 दिनों तक नहीं खेल सकते इंटरनेशनल क्रिकेट, ICC का नियम बना वजह
शतक पर शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी 103 दिनों तक नहीं खेल सकते इंटरनेशनल क्रिकेट, ICC का नियम बना वजह
Advertisement

वीडियोज

अगला हफ्ता Share Market के लिए क्यों है निर्णायक? | Paisa Live
Vande Bharat Sleeper की एंट्री | Delhi से Patna का सफर सिर्फ 11 घंटे में होगा पूरा | Paisa Live
Uttarakhand News: तुषार हत्या मामले में पकड़ा गया मास्टरमाइंड, देखिए पूरी EXCLUSIVE रिपोर्ट
BJP New President: दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉ. अंजलि ने फ्लाइट में अमेरिकी महिला की जान बचाई, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कही यह बात
कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉ. अंजलि ने फ्लाइट में अमेरिकी महिला की जान बचाई, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने कही यह बात
महाराष्ट्र
Exclusive: PM मोदी से मुलाकात के दौरान क्या हुई थी बात? प्रियंका चतुर्वेदी ने अब किया ये खुलासा
Exclusive: PM मोदी से मुलाकात के दौरान क्या हुई थी बात? प्रियंका चतुर्वेदी ने अब किया खुलासा
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 Box Office Collection Day 3: 'धुरंधर' के आगे तांडव मचा रही 'अखंडा 2', तीन दिन में ही वसूला इतना बजट
'धुरंधर' के आगे तांडव मचा रही 'अखंडा 2', तीन दिन में ही वसूला इतना बजट
क्रिकेट
शतक पर शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी 103 दिनों तक नहीं खेल सकते इंटरनेशनल क्रिकेट, ICC का नियम बना वजह
शतक पर शतक लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी 103 दिनों तक नहीं खेल सकते इंटरनेशनल क्रिकेट, ICC का नियम बना वजह
इंडिया
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'BJP के ऐतिहासिक प्रदर्शन को...', तिरुवनंतपुरम में फहराया भगवा तो शशि थरूर का आया पहला रिएक्शन, क्या कहा?
हेल्थ
ब्लड शुगर और बढ़े कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं? मोरिंगा पत्तों का सेवन दे सकता है राहत
ब्लड शुगर और बढ़े कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं? मोरिंगा पत्तों का सेवन दे सकता है राहत
ट्रेंडिंग
Video: शादी से कुछ घंटे पहले अपने प्रेमी से मिलने पहुंची दुल्हन, भाई को बोली बस आखिरी बार मिलवा दे- वीडियो वायरल
शादी से कुछ घंटे पहले अपने प्रेमी से मिलने पहुंची दुल्हन, भाई को बोली बस आखिरी बार मिलवा दे- वीडियो वायरल
शिक्षा
NCERT ने साल 2025 में सिलेबस में किए ये बड़े बदलाव, आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी
NCERT ने साल 2025 में सिलेबस में किए ये बड़े बदलाव, आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget