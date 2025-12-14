Lionel Messi Mumbai Live: ब्रेबोर्न से वानखेड़े तक... लियोनल मेसी के मुंबई टूर का हर अपडेट; सचिन तेंदुलकर से भी करेंगे मुलाकात
Lionel Messi Mumbai Live: लियोनल मेसी भारत दौरे पर है. आज उनका कार्यक्रम मुंबई में है, जहां उनकी मुलाकात सचिन तेंदुलकर से भी होगी. मेसी का भारत दौरा दिल्ली में समाप्त होगा.
भारत दौरे पर आए लियोनल मेसी का आज का कार्यक्रम मुंबई में है. वह वानखेड़े स्टेडियम में भी जाएंगे. मेसी शुक्रवार रात कोलकाता पहुंचे थे. शनिवार को ही वह कोलकाता से हैदराबाद पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई. उन्होंने उप्पल स्टेडियम में मुख्यमंत्री के साथ फुटबॉल भी खेला. आज रविवार को उनका कार्यक्रम मुंबई में है, यहां उनकी मुलाकात सचिन तेंदुलकर से भी होगी.
2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात
लियोनल मेसी के आज मुंबई में 2 बड़े कार्य्रकम होने हैं. शुरुआत ब्रेबोर्न स्टेडियम से होगी. इसके बाद मेसी वानखेड़े में भी जाएंगे. मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. दोनों वेन्यू पर 2 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. कंट्रोल रूम बनाकर स्टेडियमों की पूरी निगरानी की जा रही है. बता दें कि वेन्यू के अंदर किसी को भी मेटल से बनी चीजें, सिक्के, पानी की बोतल ले जाने की मनाही है.
लियोनल मेसी का आज मुंबई में शेड्यूल
अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी ताज कोलाबा में थोड़ी देर आराम करने के बाद क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (ब्रेबोर्न स्टेडियम) जाएंगे. यहां एक पैडल जीओेएटी क्लब स्पर्धा होगी, जिसमें मेसी शामिल होंगे. इसके बाद मेसी एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच में शिरकत करेंगे. अपने साथी खिलाड़ी लुई सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ मेसी शाम को करीब 5 बजे वानखेड़े स्टेडियम जाएंगे.
मुंबई में फैंस उत्सुक
मेसी रविवार को दोपहर 12 बजे के करीब मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वह ताज होटल गए. होटल के बाहर और सड़कों पर मेसी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. मुंबई में मेसी का जहां, जहां प्रोग्राम है वहां कड़ी सुरक्षा की गई है. कोलकाता में सुरक्षा चूक को देखते हुए मुंबई पुलिस कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती.
मेसी कोलकाता में शाहरुख़ खान से भी मिले थे, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि मुंबई में भी मेसी और शाहरुख़ की मुलाकात हो सकती है. मेसी मुंबई के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जो भारत दौरे पर उनका आखिरी शहर होगा. यहां मेसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी.
Lionel Messi Mumbai Live: वानखेड़े में बना फुटबॉल ग्राउंड !
वानखेड़े स्टेडियम में एक छोटा फुटबॉल ग्राउंड तैयार किया गया है, गोल पोस्ट भी रखे गए हैं. ग्राउंड पर एक स्टेज भी तैयार किया गया है, जहां मेसी आएंगे.
Lionel Messi today! In Mumbai...#Messi#LionelMessi #messiinmumbai #Mumbai #MessilnMaharashtra #MessilndiaTour #SonyLIV @SonyLIV pic.twitter.com/Xw4NcqfgBK— Sudhir Deshmukh (@sudhirdeshmukh) December 14, 2025
Lionel Messi Mumbai Live: फैंस की उमड़ी भीड़
मरीन ड्राइव पर लियोनल मेसी के फैंस बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं. अधिकतर फैंस ने मेसी के नाम वाली अर्जेंटीना की जर्सी पहने हुई है. फैंस काफी उत्साहित हैं.
FCB Mumbai Messi fans taking over Marine Drive 👀🐐 pic.twitter.com/0ldk1eDDaT— FCB MUMBAI 🇮🇳 (@fcbmumbai) December 14, 2025
