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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup में इतिहास रचने की दहलीज पर लियोनेल मेसी, 96 साल में कोई नहीं कर पाया ऐसा

FIFA World Cup में इतिहास रचने की दहलीज पर लियोनेल मेसी, 96 साल में कोई नहीं कर पाया ऐसा

Most Goals in Fifa World Cup History: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से होगा. इस विश्व कप में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना सकते हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Jun 2026 06:18 PM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से हो रहा है. इस बार फुटबॉल का यह महाकुंभ यूएसए, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा. दुनिया की कुल 48 टीम विश्व विजेता बनने के लिए भिड़ेंगी, जहां लियोनेल मेसी से लेकर क्रिस्टीयानो रोनाल्डो और किलियन एम्बापे जैसे नामी फुटबॉलर खेलते दिखेंगे.

फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 96 साल पहले हुई थी, पिछली लगभग एक सदी में खिलाड़ियों ने खूब सारे रिकॉर्ड बनाए और उन्हें तोड़ा भी है. विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने की बात करें तो आज तक कोई भी 20 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन 2026 विश्व कप में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े हैं. 

लियोनेल मेसी रचेंगे इतिहास

फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के नाम हैं, जिन्होंने चार वर्ल्ड कप में कुल 24 मैचों में 16 गोल दागे थे. ब्राजील के रोनाल्डो 15 गोल के साथ दूसरे स्थान पर हैं. दरअसल लियोनेल मेसी इस फेहरिस्त में पांचवें स्थान पर हैं, जो अब तक विश्व कप के इतिहास में कुल 13 गोल कर चुके हैं.

2026 में मेसी अपना छठा वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे और अब तक विश्व कप में 26 मैच खेल चुके हैं. अगर 2026 के वर्ल्ड कप में मेसी 4 गोल और कर लेते हैं, तो वे फीफा वर्ल्ड कप के 96 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.

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दूर-दूर तक नहीं रोनाल्डो का नाम

पुर्तगाल के क्रिस्टीयानो रोनाल्डो का नाम इस लिस्ट में दूर-दूर तक नहीं है. रोनाल्डो 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, लेकिन 22 मैच खेलकर वो केवल 8 गोल कर पाए हैं. हालांकि फ्रांस के किलियन एम्बापे भी इतिहास रचने के बहुत करीब हैं. 2022 वर्ल्ड कप में आठ गोल दागने वाले एम्बापे केवल 27 साल की उम्र में 12 वर्ल्ड कप गोल कर चुके हैं. उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 5 गोल की जरूरत है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 05 Jun 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Lionel Messi Fifa World Cup FIFA World Cup 2026
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