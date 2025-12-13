दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने GOAT इंडिया टूर की शुरुआत कोलकता से की. वह देर रात अपने प्राइवेट जेट से शहर में पहुंचे, जहां उनके स्वागत में सुबह 3 बजे भी सड़कों में फैंस जमा हो गए. वह कड़ी सुरक्षा के बीच होटल पहुंचे. इस बीच उनके साथ फोटो खिंचवाने की कीमत जानकार फैंस भी हैरान रह गए, सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

एयरपोर्ट और होटल के बाद भी लियोनेल मेसी को देखकर के लिए बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे थे, लेकिन दिग्गज फुटबॉलर कड़ी सुरक्षा के बीच वहां से गुजर गए. 10 हजार से अधिक की टिकट लेकर जो फैंस साल्ट लेक स्टेडियम में मेस्सी को देखने के लिए गए थे, उन्हें भी निराश होना पड़ा. फैंस ने आरोप लगाया कि मेस्सी के आस पास इतने लोग खड़े थे कि वह उन्हें ही नहीं देख पाए, जिसके लिए उन्होंने इतने पैसे खर्च किए. फैंस ने स्टेडियम में तोड़फोड़ भी की, बोतलें और अन्य सामन गुस्से में ग्राउंड के अंदर भी फेंके.

सिर्फ 100 लोगों को मिलेगा मेसी संग फोटो खिंचवाने का मौका

GOAT इंडिया टूर 2025 के आयोजकों ने बताया कि लियोनेल मेसी के साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए 9.95 लाख रुपये देना होगा, इसमें जीएसटी शामिल है. हालांकि इसके लिए भी सिमित स्लॉट होंगे, आयोजकों ने बताया कि इस प्रीमियम मुलाकात के लिए सिर्फ 100 स्लॉट उपलब्ध हैं. कीमत जानने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रिया आने लगी. कई फैंस ने कहा कि वह AI का उपयोग करके फ्री में मेस्सी के साथ फोटो बनवा लेंगे.

🚨 A photograph with Lionel Messi will cost Rs 9.95 lakh plus GST during his tour in India. pic.twitter.com/8yLnTwIhQr — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) December 11, 2025

एक यूजर ने लिखा, "इसके तीन विकल्प भी हैं. या तो AI से फोटो बनवा लो, या तो अर्जेंटीना ही जाकर मेस्सी के साथ फोटो खिंचवा लो, इसमें इससे आधा पैसा लगेगा. या तो रोनाल्डो का इंतजार करो, और ये पैसा उसमे खर्च करो." एक अन्य यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "मैं अपनी किडनी बेचने के बाद मेस्सी के साथ फोटो खिंचवाने जा रही हूं.

Me walking to take photo with Lionel Messi after selling my kidneys and other organs.pic.twitter.com/JsnCC3OSXe — Kushal Sharma (@KushalSharma_89) December 11, 2025

Will fly to argentina with this cost and take a photo instead of a selfie — Ignite Updates (@UpdatesIgnite) December 11, 2025

At this point I’ll just Photoshop myself with him and save 10 lakh. — City of Stars (@IamFatima5) December 11, 2025

एक यूजर ने लिखा, "मैं तो फोटोशॉप से अपनी फोटो मेस्सी के साथ बनवाकर अपने 10 लाख रुपये बचा लूंगा." एक यूजर ने लिखा, "मुझे 50 रुपये देना, मैं मेस्सी के पूरे परिवार के साथ फोटो बना कर दूंगा."