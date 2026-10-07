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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलWatch: अपने आखिरी मैच में भावुक हो गए लियोनेल मेसी, नम आंखों से ली विदाई

Watch: अपने आखिरी मैच में भावुक हो गए लियोनेल मेसी, नम आंखों से ली विदाई

अर्जेंटीना बनाम बेनिन फुटबॉल मैच बेचाक फ्रेंडली था, लेकिन इस पर पूरी दुनिया की नजर थी. ये लियोनेल मेसी का अर्जेंटीना के लिए फेयरवेल मैच था. उन्होंने 71वें मिनट में पेनल्टी पर गोल दागा.

Written By : शिवम |  Updated at : 07 Oct 2026 09:01 AM (IST)
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अर्जेंटीना फुटबॉल टीम ने बेनिन पर 3-0 से जीत दर्ज की, जिसमें लियोनेल मेसी ने एक गोल दागा. ये मैच फ्रेंडली था, लेकिन ये कोई आम मुकाबला नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसे देख रही थी. दरअसल ये मेसी का अर्जेंटीना के लिए आखिरी मैच था, जो ऐतिहासिक होने के साथ एक उनके फैंस के लिए इमोशनल पल भी था. उनके फेयरवेल मैच में स्टेडियम पहुंचे अधिकतर फैंस अर्जेंटीना की 'नंबर 10' जर्सी में दिखे. मेसी की पत्नी और बच्चे भी इस यादगार पल का हिस्सा बनने स्टेडियम पहुंचे, स्टैंड्स में एंजेल डि मारिया और फ्रांस के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर डेविड ट्रेजेगेट भी मौजूद थे.

अर्जेंटीना बनाम बेनिन मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम में एक बड़ी 10 नंबर की जर्सी प्रदर्शित की गई. इस पर थैंक यू लिखा हुआ था. मेसी अपने बेटों थियागो, माटेओ और सिरो संग ग्राउंड आए, तब पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा. जैसे ही  राष्ट्रगान बना, लियोनेल मेसी की आंखों से आंसू बहने लगे.

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मैच के बीच मेसी को ट्रिब्यूट

मैच के 10वें मिनट में खेल को रोक दिया गया, स्टेडियम में बैठे सभी लोग खड़े हो गए और लियोनेल मेसी के लिए तालियां बजाने लगे. इस दौरान भी मेसी काफी भावुक नजर आए. ग्राउंड पर मौजूद विरोधी टीम के खिलाड़ियों ने उनसे हाथ मिलाया और उनके शानदार सफर के लिए उन्हें बधाई दी.

हाफ-टाइम तक अर्जेंटीना एक भी गोल नहीं कर पाई थी. पहला गोल 48वें मिनट में निकोलस ओटामेंडी ने दागा, जिस पर लियोनेल मेसी ने शानदार असिस्ट किया था. निको पाज ने 61वें मिनट में शानदार गोल कर अर्जेंटीना की बढ़त को 2-0 कर दिया. 70वें मिनट में अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली, जिस पर लियोनेल मेसी ने गोल दागकर स्कोर 3-0 कर दिया. इसके बाद कोई गोल नहीं हुआ और अर्जेंटीना ने ये मुकाबला 3-0 से जीत लिया. मैच के बाद लियोनेल मेसी ने फाइनल स्पीच दी, इस दौरान भी वह भावुक थे.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 07 Oct 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Lionel Messi Argentina Football Team
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