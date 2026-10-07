Watch: अपने आखिरी मैच में भावुक हो गए लियोनेल मेसी, नम आंखों से ली विदाई

अर्जेंटीना फुटबॉल टीम ने बेनिन पर 3-0 से जीत दर्ज की, जिसमें लियोनेल मेसी ने एक गोल दागा. ये मैच फ्रेंडली था, लेकिन ये कोई आम मुकाबला नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसे देख रही थी. दरअसल ये मेसी का अर्जेंटीना के लिए आखिरी मैच था, जो ऐतिहासिक होने के साथ एक उनके फैंस के लिए इमोशनल पल भी था. उनके फेयरवेल मैच में स्टेडियम पहुंचे अधिकतर फैंस अर्जेंटीना की 'नंबर 10' जर्सी में दिखे. मेसी की पत्नी और बच्चे भी इस यादगार पल का हिस्सा बनने स्टेडियम पहुंचे, स्टैंड्स में एंजेल डि मारिया और फ्रांस के पूर्व दिग्गज स्ट्राइकर डेविड ट्रेजेगेट भी मौजूद थे.

अर्जेंटीना बनाम बेनिन मैच शुरू होने से पहले स्टेडियम में एक बड़ी 10 नंबर की जर्सी प्रदर्शित की गई. इस पर थैंक यू लिखा हुआ था. मेसी अपने बेटों थियागो, माटेओ और सिरो संग ग्राउंड आए, तब पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा. जैसे ही राष्ट्रगान बना, लियोनेल मेसी की आंखों से आंसू बहने लगे.

THE EMOTIONS, MESSI 🥹❤️ - Tritube at the 10th minute for Messi, match stopped for the Great man. The most celebrated Sporting hero ever. https://t.co/hsQJ2CMNmG — Johns. (@CricCrazyJohns) October 7, 2026

मैच के बीच मेसी को ट्रिब्यूट

मैच के 10वें मिनट में खेल को रोक दिया गया, स्टेडियम में बैठे सभी लोग खड़े हो गए और लियोनेल मेसी के लिए तालियां बजाने लगे. इस दौरान भी मेसी काफी भावुक नजर आए. ग्राउंड पर मौजूद विरोधी टीम के खिलाड़ियों ने उनसे हाथ मिलाया और उनके शानदार सफर के लिए उन्हें बधाई दी.

Minute 10 tribute for Lionel Messi. 🔟🩵🤍 https://t.co/vUcKILVznI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2026

Lionel Messi: “The first thing I think of is my old man” 🥹🕊️❤️ https://t.co/AA5wzkkyQ6 — MC (@CrewsMat10) October 7, 2026

हाफ-टाइम तक अर्जेंटीना एक भी गोल नहीं कर पाई थी. पहला गोल 48वें मिनट में निकोलस ओटामेंडी ने दागा, जिस पर लियोनेल मेसी ने शानदार असिस्ट किया था. निको पाज ने 61वें मिनट में शानदार गोल कर अर्जेंटीना की बढ़त को 2-0 कर दिया. 70वें मिनट में अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली, जिस पर लियोनेल मेसी ने गोल दागकर स्कोर 3-0 कर दिया. इसके बाद कोई गोल नहीं हुआ और अर्जेंटीना ने ये मुकाबला 3-0 से जीत लिया. मैच के बाद लियोनेल मेसी ने फाइनल स्पीच दी, इस दौरान भी वह भावुक थे.

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