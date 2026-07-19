'मेसी को रोकना नामुमकिन...', वर्ल्ड कप फाइनल से पहले दिग्गज की सबसे बड़ी भविष्यवाणी

अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच होने वाला है. वैसे तो स्पेन के पास लामीन यमाल जैसा स्टार और फॉर्म में चल रहे मिकेल ओयारजबाल हैं, लेकिन स्पेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती लियोनेल मेसी को रोकने की होगी. मेसी जो इस वर्ल्ड कप में 8 गोल दाग चुके हैं और गोल्डन बूट जीतने के बड़े दावेदार हैं. इसी बीच स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्टा का कहना है कि लियोनेल मेसी को रोक पाना नामुमकिन है.

आंद्रेस इनिएस्टा ने स्पेन टीम को सलाह दी है कि मेसी को रोकने में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें. इनिएस्टा वही खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2010 वर्ल्ड कप फाइनल में नीदरलैंड्स के खिलाफ 116वें मिनट में गोल करके स्पेन को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था. एक तरफ गत चैंपियन अर्जेंटीना है, जो जबरदस्त फॉर्म में है. दूसरी ओर स्पेन अब तक पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही है.

मेसी को रोकना नामुमकिन

फाइनल मुकाबले को लेकर आंद्रेस इनिएस्टा ने कहा, "लियोनेल मेसी को रोक पाना नामुमकिन है. देखने योग्य बात यह होगी कि स्पेन की टीम अर्जेंटीना को उसी के गेम में कितना मात दे पाती है. फिर चाहे वह मौके बनाने की बात हो या फिर एकसाथ मिलकर सटीकता और कुशलता से काम करने की."

बता दें कि स्पेन के इनिएस्टा एक दशक से भी ज्यादा समय तक बार्सिलोना में मेसी के साथ खेले हैं, इसलिए वो जानते हैं कि मेसी किस स्तर पर खेलते हैं. उन्होंने कहा कि इस बात का वरना करना कठिन है, लेकिन प्रत्येक मैच में उनका पक्का इरादा, भरोसा और वे जो भी करते हैं वह तारीफ के काबिल है.

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खुद पर भरोसा रखो

स्पेन के इस दिग्गज खिलाड़ी ने साफ तौर पर कहा कि लियोनेल मेसी पर बहुत ज्यादा ध्यान देने या उनसे डरने के बजाय स्पेनिश टीम को खुद पर भरोसा दिखाना होगा. उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी को कभी डर कर नहीं खेलना चाहिए, लेकिन फाइनल में यह बहुत मायने रखेगा कि स्पेन के खिलाफ कितने आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरते हैं.

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