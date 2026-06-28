Messi World Record: लियोनेल मेसी के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर
Messi World Record: अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2026 ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में जॉर्डन को 3-1 से हराया. लियोनेल मेसी ने अपनी टीम के लिए तीसरा गोल दागा, जिसके साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया.
फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण (FIFA World Cup 2026) का ग्रुप स्टेज खत्म हो गया है. नाकआउट स्टेज (राउंड ऑफ 32) कि सभी टीमें कंफर्म हो गई हैं. आज रविवार को खेले गए ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया. तीसरा गोल लियोनेल मेसी ने दागा था, जिसके साथ उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.
अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने जॉर्डन के खिलाफ मैच में गोल दागकर ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली, जो इससे पहले कभी कोई फुटबॉलर नहीं कर पाया है. नॉकआउट स्टेज में अर्जेंटीना का मैच केप वर्दे के खिलाफ है, जो शनिवार 4 जुलाई को खेला जाएगा.
मेसी के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड
आज हुए मैच में पहले हाफ की समाप्ति पर अर्जेंटीना 2-0 से आगे थी. 19वें मिनट में पहला गोल गियोवानी लो सेल्सो ने और 31वें मिनट में लौटारो मार्टिनेज ने मारा. दूसरे हाफ में पहला गोल जॉर्डन के मूसा अल ने मारा. 80वें मिनट में शानदार फ्री किक से गोल मारकर लियोनेल मेसी ने इतिहास रच दिया.
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लियोनेल मेसी दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में लगातार 7 मैचों में गोल मारा है. उन्होंने ब्राजील के जैरजिन्हो और फ्रांस के जस्ट फॉंन्टेन के लगातार 6 वर्ल्ड कप मैचों में गोल दागने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.
Only one GOAT 🐐 🇦🇷— CyberSpectre 🪐|| Software Dev👨🏿💻🇦🇷 (@joel_udoji) June 28, 2026
Lionel Messi with a Great Freekick 🏅🏆 pic.twitter.com/cHJ1jOKcuc
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2022 से शुरू हुई स्कोरिंग स्ट्रीक
2022 वर्ल्ड कप के नाकआउट मैचों से शुरू हुई मेसी की गोल स्कोरिंग स्ट्रीक 2026 वर्ल्ड कप में भी जारी है. उन्होंने जारी संस्करण के पहले मैच में हैट्रिक मारी थी. वह अब फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं.