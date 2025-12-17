हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉल'सच में बहुत खूबसूरत है...', लियोनल मेसी ने की वनतारा की तारीफ, फिर भारत आने का किया वादा

Lionel messi vantara visit: दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी GOAT टूर ऑफ इंडिया के दौरान जामनगर के वनतारा भी गए. ये जगह उन्हें बहुत पसंद आई, जिसकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वह फिर आएंगे.

By : शिवम | Updated at : 17 Dec 2025 11:24 PM (IST)
दुनिया के मशहूर फुटबॉलर लियोनल मेसी का GOAT टूर ऑफ इंडिया में 4 शहरों में कार्यक्रम था, इसके बाद वह गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा भी गए. वनतारा रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए एक वन्यजीव बचाव, देखभाल और पुनर्वास केंद्र है. यहां मेसी ने हाथी के साथ फुटबॉल भी खेला, शेरों को नजदीक से देखकर खूब एन्जॉय किया. उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा कि वह यहां एक बार फिर जरूर आएंगे.

लियोनल मेसी भारत में सबसे पहले कोलकाता आए, यहां उन्हें देखने फैंस का हुजूम उमड़ा. इसके बाद वह हैदराबाद, मुंबई और फिर दिल्ली गए. सभी जगह उन्हें देखने बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे. इसके बाद वह शोर शराबे से दूर वनतारा भी गए. यहां उन्होंने भारतीय संस्कृति को करीब से देखा, उसे महसूस किया और उसका आनंद लिया.

मेसी को पसंद आया वनतारा

वनतारा में मेसी को भारतीय आध्यात्मिक प्रथाओं से परिचित कराया गया. वह मंदिर गए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाया और भारतीय परंपरा के अनुसार पूजा की. उन्होंने मैडिटेशन भी किया, इसने मेसी पर गहरा प्रभाव छोड़ा.

मेसी ने वनतारा में रखे गए जानवरों के साथ भी खूब समय बिताया. यह सुविधा बचाव, पुनर्वास और आजीवन देखभाल पर केंद्रित है. मेसी ने देखभाल की दिनचर्या को करीब से देखा और देखभाल करने वालों और पशु चिकित्सा कर्मचारियों के साथ बातचीत की.

वनतारा में लियोनल मेसी ने मानेकलाल नाम के एक हाथी के बच्चे के साथ फुटबॉल भी खेला. मानेकलाल को हाल ही में त्रिपुरा से गुजरात में वनतारा के वन्यजीव पुनर्वास केंद्र में विशेष उपचार और देखभाल के लिए लाया गया था. ये हाथी फुटबॉल के प्रति अपने लगाव के लिए भी जाना जाता है. मेसी ने उनकी तरफ फुटबॉल फेंकी, जिसके बाद हाथी भी उत्साहित हो गया.

मेसी ने किया वापस आने का वादा

मेसी ने कहा, "वनतारा जो करता है वह सच में बहुत खूबसूरत है, जानवरों के लिए काम, उन्हें मिलने वाली देखभाल, जिस तरह से उन्हें बचाया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है, यह सच में प्रभावशाली है. हमने बहुत अच्छा समय बिताया, पूरे समय पूरी तरह से सहज महसूस किया, और यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके साथ रहता है. हम निश्चित रूप से इस सार्थक काम को प्रेरित करने और समर्थन देने के लिए फिर से आएंगे.”

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 17 Dec 2025 11:03 PM (IST)
Lionel Messi Messi Footballer VANTARA Lionel Messi India Tour
