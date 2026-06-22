फीफा वर्ल्ड कप में ईरान का ऐतिहासिक कमाल, अमेरिका की धरती पर तोड़ा 60 साल पुराना रिकॉर्ड

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में समोवार (22 जून) को ईरान और बेल्जियम के बीच मुकाबला खेला गया. मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन ईरान ने इसके बावजूद ऐतिहासिक कमाल करते हुए अमेरिका की धरती पर 60 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. बेल्जियम और ईरान के बीच मुकाबला लॉस एंजिल्स स्टेडियम में खेला गया. यह ग्रुप-जी का मैच था.

ईरान टीम ने मैच के लिए मैदान पर उतरते ही 60 साल पुराने रिकॉर्ड पर अपना नाम लिखवा लिया. दरअसल ईरान की टीम फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक की सबसे उम्रदराज टीम बन गई. टीम की शुरुआती 11 में औसत उम्र 32 वर्ष और 181 दिन थी. यह 1966 के बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए मैदान पर उतरने वाली सबसे उम्रदराज टीम बनी.

मैच में भी दिखा अनुभव

ईरान के खिलाड़ियों ने मैच भी अनुभव का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया. बेल्जियम जैसी टीम को ईरानी खिलाड़ियों ने फुल टाइम तक रोककर रखा. बेल्जिमय की तरफ से गोल की तमाम कोशिशें हुईं, लेकिन सब नाकाम रहीं.

ईरान से छिना गोल

पहले हाफ में ईरान के लिए मेहदी तारेमी ने फ्री किक पर गोल किया. गोल के बाद ईरान के खिलाड़ी काफी खुश दिखे, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई. वीडियो असिस्टेंट रेफरी यानी VAR ने तारेमी को थोड़े से अंतर के चलते ऑफसाइड दे दिया गया और गोल रद्द हो गया.

गोल के लिए बेल्जियम के 23 शॉट बेकार, मिला रेड कार्ड

बता दें कि बेल्जियम की तरफ से गोल के लिए कुल 23 शॉट लगाए गए, लेकिन सभी नाकाम रहे. ईरानी गोलकीपर बेइरानवंद मानिए बेल्जियम के लिए दीवार बन गए थे. दूसरे हाफ में 66वें मिनट पर बेल्जियम की परेशानी रेड कार्ड मिलने से और बढ़ गई. ईरान के मेहदी तारेमी गोल के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें बेल्जियम के नाथन नगोय ने रोकने की कोशिश की. इस डिफेंसिव गलती के लिए उन्हें रेड कार्ड मिल गया. अब टीम के पास मैदान पर सिर्फ 10 खिलाड़ी ही रह गए थे. यह टूर्नामेंट का 8वां रेड कार्ड रहा.

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