'तुरंत अमेरिका छोड़कर चले जाओ', वर्ल्ड कप में नया बवाल, फीफा पर लगे गंभीर आरोप

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरान का पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ हुआ. सोमवार को खेला गया यह मुकाबला 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ. दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला है. इस मुकाबले के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि ईरान फुटबॉल टीम के हेड कोच आमिर घालेनोई ने फीफा पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है और टीम को अमेरिका छोड़ने का आदेश दिया गया.

ईरान टीम के कप्तान मेहदी तारेमी, कोच आमिर घालेनोई और मिडफील्डर मोहम्मद मोहेबी निराश व्यक्त कर चुके हैं कि बार-बार सामान को इधर से उधर ले जाने के कारण टीम की तैयारियों पर असर पड़ा है.

अमेरिका छोड़कर चले जाओ

कोच घालेनोई ने कहा कि सोमवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के बाद ईरान टीम को तुरंत अमेरिका छोड़कर मेक्सिको में अपने ट्रेनिंग कैम्प में वापस जाने के लिए कहा गया. कोच ने निराश व्यक्त करते हुए कहा, "आज के मैच के बाद उन्होंने हमसे कहा कि आपको तुरंत यहां से जाना होगा. जबकि आज का दिन रिकवरी के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है."

"हमारी टीम उत्पीड़न का शिकार"

ईरान टीम के कोच ने यह भी कहा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले उनकी टीम उत्पीड़न का शिकार रही है. घालेनोई ने कहा, "इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारी टीम सबसे ज्यादा उत्पीड़ित रही है. हमारा संघ यहां नहीं है, हमारी मीडिया और मैनेजमेंट भी यहां नहीं है."

बताते चलें कि ईरान के खिलाड़ियों को पहले वीजा संबंधी दिक्कतें आईं, क्योंकि ईरान के ग्रुप स्टेज के सभी अमेरिकी धरती पर ही खेले जाने हैं. ईरान की टीम पहले लॉस एंजेलिस में अपना ट्रेनिंग कैम्प लगाने वाली थी, लेकिन तनावपूर्ण हालातों के बीच ईरान टीम को मेक्सिको में अपना बेस कैम्प लगाना पड़ा.

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