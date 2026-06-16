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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup: 'तुरंत अमेरिका छोड़कर चले जाओ...', वर्ल्ड कप में नया बवाल, फीफा पर लगे गंभीर आरोप

FIFA World Cup: 'तुरंत अमेरिका छोड़कर चले जाओ...', वर्ल्ड कप में नया बवाल, फीफा पर लगे गंभीर आरोप

Iran Football Team Told to Leave America: सोमवार को फीफा वर्ल्ड कप में ईरान और न्यूजीलैंड का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा. इस मुकाबले के बाद एक नया विवाद सामने आया है.

Reported By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Jun 2026 01:51 PM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरान का पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ हुआ. सोमवार को खेला गया यह मुकाबला 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ. दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला है. इस मुकाबले के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि ईरान फुटबॉल टीम के हेड कोच आमिर घालेनोई ने फीफा पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया है और टीम को अमेरिका छोड़ने का आदेश दिया गया.

ईरान टीम के कप्तान मेहदी तारेमी, कोच आमिर घालेनोई और मिडफील्डर मोहम्मद मोहेबी निराश व्यक्त कर चुके हैं कि बार-बार सामान को इधर से उधर ले जाने के कारण टीम की तैयारियों पर असर पड़ा है.

अमेरिका छोड़कर चले जाओ

कोच घालेनोई ने कहा कि सोमवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के बाद ईरान टीम को तुरंत अमेरिका छोड़कर मेक्सिको में अपने ट्रेनिंग कैम्प में वापस जाने के लिए कहा गया. कोच ने निराश व्यक्त करते हुए कहा, "आज के मैच के बाद उन्होंने हमसे कहा कि आपको तुरंत यहां से जाना होगा. जबकि आज का दिन रिकवरी के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है."

"हमारी टीम उत्पीड़न का शिकार"

ईरान टीम के कोच ने यह भी कहा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले उनकी टीम उत्पीड़न का शिकार रही है. घालेनोई ने कहा, "इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारी टीम सबसे ज्यादा उत्पीड़ित रही है. हमारा संघ यहां नहीं है, हमारी मीडिया और मैनेजमेंट भी यहां नहीं है."

बताते चलें कि ईरान के खिलाड़ियों को पहले वीजा संबंधी दिक्कतें आईं, क्योंकि ईरान के ग्रुप स्टेज के सभी अमेरिकी धरती पर ही खेले जाने हैं. ईरान की टीम पहले लॉस एंजेलिस में अपना ट्रेनिंग कैम्प लगाने वाली थी, लेकिन तनावपूर्ण हालातों के बीच ईरान टीम को मेक्सिको में अपना बेस कैम्प लगाना पड़ा.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Jun 2026 01:51 PM (IST)
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