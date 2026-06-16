फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सरप्रीत सिंह ने इतिहास रच दिया है. भारत में जन्मे सरप्रीत ने वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड टीम का प्रतिनिधित्व किया. उन्हें न्यूजीलैंड ने ईरान के खिलाफ मैच में अपनी स्टार्टिंग लाइन-अप में शामिल किया था. सरप्रीत मिडफील्ड पोजीशन पर खेलते हैं और उन्होंने पूरे 90 मिनट का खेल खेला लेकिन, दूसरे हाफ के बाद एक्स्ट्रा टाइम में न्यूजीलैंड ने उन्हें अटैकिंग रणनीति के तहत स्ट्राइकर जेसी रैंडल से सब्सटीट्यूट कर दिया था.

ग्रुप जी का ईरान बनाम न्यूजीलैंड मैच 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ. इसके लिए दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला है. ग्रुप जी में इससे पहले बेल्जियम और मिस्र का मैच 1-1 से ड्रॉ पर छूटा था, इसलिए इस ग्रुप में चारों टीम एक-एक अंक के साथ बराबरी पर खड़ी हैं. मगर यहां चर्चा का विषय सरप्रीत सिंह हैं, जिनका करियर अब तक ऐतिहासिक रहा है.

कौन हैं सरप्रीत सिंह?

सरप्रीत सिंह का जन्म ऑकलैंड में हुआ था और उनके माता-पिता पंजाब से आते हैं. उनके माता-पिता एक किरयाने की दुकान चलाया करते थे. सरप्रीत का जन्म ऑकलैंड में ही हुआ और केवल 7 साल की उम्र में पेशेवर फुटबॉल करियर की ओर कदम बढ़ा दिए थे.

सरप्रीत सिंह ने जूनियर और अब सीनियर लेवल पर भी न्यूजीलैंड टीम का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने अंडर-20 विश्व कप में 2017 और 2019 में भी न्यूजीलैंड टीम का प्रतिनिधित्व किया. इसके बाद वो पेरिस ओलंपिक्स में भी कीवी टीम का हिस्सा रहे थे. वहीं अब ईरान के खिलाफ उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए विश्व कप डेब्यू कर इतिहास रचा है.

27 वर्षीय भारतीय मूल के इस खिलाड़ी ने बहुत बड़ा योगदान दिया कि न्यूजीलैंड अपना तीसरा वर्ल्ड कप खेल पाए. न्यूजीलैंड इससे पहले 1982 और 2010 में ही फीफा वर्ल्ड कप खेल पाई है.

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