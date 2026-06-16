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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup: इस भारतीय ने बनाया ऐतिहासिक कीर्तिमान, फीफा वर्ल्ड कप में लिख दिया नया इतिहास

FIFA World Cup: इस भारतीय ने बनाया ऐतिहासिक कीर्तिमान, फीफा वर्ल्ड कप में लिख दिया नया इतिहास

Who is Sarpreet Singh in FIFA World Cup 2026: ईरान बनाम न्यूजीलैंड मैच 2-2 से ड्रॉ रहा. इस मुकाबले में एक भारतीय मूल के खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया है.

Reported By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Jun 2026 10:31 AM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सरप्रीत सिंह ने इतिहास रच दिया है. भारत में जन्मे सरप्रीत ने वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड टीम का प्रतिनिधित्व किया. उन्हें न्यूजीलैंड ने ईरान के खिलाफ मैच में अपनी स्टार्टिंग लाइन-अप में शामिल किया था. सरप्रीत मिडफील्ड पोजीशन पर खेलते हैं और उन्होंने पूरे 90 मिनट का खेल खेला लेकिन, दूसरे हाफ के बाद एक्स्ट्रा टाइम में न्यूजीलैंड ने उन्हें अटैकिंग रणनीति के तहत स्ट्राइकर जेसी रैंडल से सब्सटीट्यूट कर दिया था.

ग्रुप जी का ईरान बनाम न्यूजीलैंड मैच 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ. इसके लिए दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला है. ग्रुप जी में इससे पहले बेल्जियम और मिस्र का मैच 1-1 से ड्रॉ पर छूटा था, इसलिए इस ग्रुप में चारों टीम एक-एक अंक के साथ बराबरी पर खड़ी हैं. मगर यहां चर्चा का विषय सरप्रीत सिंह हैं, जिनका करियर अब तक ऐतिहासिक रहा है.

कौन हैं सरप्रीत सिंह?

सरप्रीत सिंह का जन्म ऑकलैंड में हुआ था और उनके माता-पिता पंजाब से आते हैं. उनके माता-पिता एक किरयाने की दुकान चलाया करते थे. सरप्रीत का जन्म ऑकलैंड में ही हुआ और केवल 7 साल की उम्र में पेशेवर फुटबॉल करियर की ओर कदम बढ़ा दिए थे.

सरप्रीत सिंह ने जूनियर और अब सीनियर लेवल पर भी न्यूजीलैंड टीम का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने अंडर-20 विश्व कप में 2017 और 2019 में भी न्यूजीलैंड टीम का प्रतिनिधित्व किया. इसके बाद वो पेरिस ओलंपिक्स में भी कीवी टीम का हिस्सा रहे थे. वहीं अब ईरान के खिलाफ उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए विश्व कप डेब्यू कर इतिहास रचा है.

27 वर्षीय भारतीय मूल के इस खिलाड़ी ने बहुत बड़ा योगदान दिया कि न्यूजीलैंड अपना तीसरा वर्ल्ड कप खेल पाए. न्यूजीलैंड इससे पहले 1982 और 2010 में ही फीफा वर्ल्ड कप खेल पाई है.

यह भी पढ़ें:

IND A VS SL A: बिना रोशनी के सुपर ओवर क्यों? अंपायर्स के फैसले ने सबको चौंकाया, जानिए वजह

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Jun 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Football World Cup FIFA World Cup 2026 Sarpreet Singh Iran Vs New Zealand
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