2026 फीफा वर्ल्ड कप का टिकट कितने रुपये का है? भारत से जाने पर कितना पैसा होगा खर्च? जानें

फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 11 जून से हो रही है. दुनियाभर के फैंस स्टेडियम से फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकाबलों को देखना चाहते हैं. अगर भारत में रहने वाला भी कोई प्रशंसक मुकाबला देखने के लिए स्टेडियम जाना चाहता है, तो यहां उसे पूरा खर्च जानने को मिलेगा.

फीफा तीन देशों की मेजबानी में खेला जाएगा, जिसमें यूएसए, मैक्सिको और कनाडा शामिल है. भारतीय फैंस के लिए मैक्सिको में मुकाबले देखने जाना सबसे सही रहेगा, तीनों देशों में से भारतीयों के लिए मैक्सिको का वीजा हासिल करना सबसे आसान होगा. यूएसए का वीजा मिलना तो बहुत ही मुश्किल होगा.

11 जून से शुरू होने वाला टूर्नामेंट 19 जुलाई को समाप्त हो जाएगा यानी टूर्नामेंट डेढ़ महीने से भी कम चलेगा और इतने टाइम में यूएसए का वीजा हासिल करना बहुत मुश्किल होगा. वहीं कनाडा का वीजा पाना भी कठिन होगा. अब सिर्फ इकलौता विकल्प मैक्सिको का बचता है. तो यहां हम आपको बताएंगे कि दिल्ली से फीफा वर्ल्ड कप का मुकाबला देखने के लिए मैक्सिको जाने में कितना खर्च आएगा, इसमें मैच टिकट की कीमत भी शामिल होगी.

मैक्सिको में होने वाले ग्रुप स्टेज मैचों का शेड्यूल

11 जून- मैक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको सिटी

18 जून- मैक्सिको बनाम दक्षिण कोरिया, ग्वाडलहारा

24 जून- मैक्सिको बनाम Czechia, मैक्सिको सिटी.

दिल्ली से मैक्सिको का फ्लाइट टिकट

दिल्ली से मैक्सिको जाने की फ्लाइट टिकट 91 हजार से 1.20 लाख रुपये के बीच में है. यह टिकट 15 जून की देखी गई है. टिकट का औसत 1 लाख रुपये मान लीजिए. यह फ्लाइट दिल्ली से मैक्सिको सिटी की है. अगर आप ग्वाडलहारा में होने वाला मैच देखने जाते हैं, तो मैक्सिको सिटी से आपको 546 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा. इसके लिए आपको करीब 15 हजार रुपये की फ्लाइट टिकट लेनी होगी.

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मैच का टिकट

मैक्सिको सिटी में होने वाले मैच का टिकट करीब 3211 डॉलर (करीब 3 लाख भारतीय रुपये) का है.

होटल का खर्च

इसके अलावा एक दिन होटल में ठहरने के लिए आपको करीब 10 हजार रुपये खर्च करने होंगे. औसत आप 10 दिन मानकर चलिए होटल में रुकने का, जिसका कुल खर्च 1 लाख होगा.

बाकी खर्च

इन सबके अलावा आप एक दिन के खाने का जोड़ लीजिए करीब 1500 रुपये. 10 दिन के हिसाब से इसका खर्च 15 हजार रुपये हो गया. बाकी करीब 20-30 हजार और खर्च के लिए रख लीजिए.

कुल कितना होगा खर्च (संभावित)

जानें की फ्लाइट- 1 लाख रुपये

आने की फ्लाइट- 1 लाख रुपये

मैच टिकट- 3 लाख रुपये

होटल में रुकना- 1 लाख (करीब 10 दिन)

खाना- 15 हजार (करीब 10 दिन)

बाकी खर्च- करीब 30 हजार

कुल खर्च करीब 6 लाख 45 हजार निकलकर आता है. मैक्सिको में मैच देखने के लिए आपके पास कम से कम इतना पैसा तो होना ही चाहिए. यह संभावित आंकड़ा है. असल में इससे कम या ज्यादा खर्च हो सकता है.

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