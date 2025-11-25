जर्मन फुटबॉल कोच डाइटमायर बीयर्सडॉर्फ मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंच गए हैं, जिसे मिनी ब्राजील भी कहते हैं. खिलाड़ियों ने पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया. कोच बीयर्सडॉर्फ ने कहा कि भारत में फुटबॉल का भविष्य उज्जवल है, साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों की ऊर्जा और प्रतिभा की तारीफ की.

शहडोल का ग्राम विचारपुर, फुटबॉल की दुनिया में तेजी से पहचान बना रहा है, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिनी ब्राजील कहकर सम्मानित कर चुके हैं. यह गांव अब एक और ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने जा रहा है. डाइटमायर बीयर्सडॉर्फ, जर्मनी के प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब FC Inglolstadt 4 के कोच हैं, उन्होंने शहडोल के विचारपुर आकर खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार विचारपुर (मिनी ब्राजील) के बारे में बात कर चुके हैं. पहली बार उन्होंने मन की बात और दूसरी बार अमेरिका के पॉडकास्ट लेक्स प्राइड में विचारपुर के बारे में बताया था. जब जर्मन कोच डाइटमायर बीयर्सडॉर्फ ने इस पॉडकास्ट को सुना, तो उन्होंने भारतीय दूतावास से संपर्क करके इस गांव के बारे में अधिक जानकारी ली. इसके बाद विचारपुर के 5 फुटबॉल खिलाड़ी एवं एक कोच जर्मनी पहुंचे, जहां उन्होंने एक हफ्ते तक फुटबॉल की बारीकियों को सीखा. बीयर्सडॉर्फ भी विचारपुर से आए इन बच्चों से मिलकर बहुत प्रभावित हुए. इसके बाद उन्होंने खुद शहडोल के गांव विचारपुर जाने का मन बनाया और आज यहां पहुंचे हैं.

यह पहला अवसर होगा जब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोच आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले के छोटे से गांव मिनी ब्राजील कहे जाने वाले विचारपुर में आए हैं. उन्होंने विचारपुर का विशेष भ्रमण किया और युवा खिलाड़ियों से मिलकर विश्व स्तर का मार्गदर्शन देकर खिलाड़ियों से बात की. उनके साथ अपने अनुभव, प्रशिक्षण तकनीक और आधुनिक फुटबॉल शैली के बारे में विचारपुर के युवाओं को दिशा दी. विचारपुर की फुटबॉल टीम ने अपनी मेहनत, ग्रामीण परिवेश में सीमित संसाधनों के बावजूद अद्भुत प्रदर्शन कर देशभर का ध्यान खींचा है.

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विचारपुर को मिनी ब्राजील का नाम दिया, उसके बाद यहां के खिलाड़ियों का भाग्य बदला और जर्मनी के FC Ingolstadt क्लब ने यहां के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को 4-12 अक्टूबर तक जर्मनी में प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया. इस प्रशिक्षण के लिए विचारपुर के 5 खिलाड़ी और एक महिला कोच का चयन हुआ. कोच लक्ष्मी, वहीं सानिया कुंडे, सुहानी कोल, प्रीतम कुमार, वीरेंद्र बैगा और मनीष घसिया के रूप में 5 खिलाड़ियों ने जर्मनी में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर गांव का नाम रोशन किया है. ग्रामीणों और खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है. सभी की नजरें 24 नवंबर को होने वाली इस ऐतिहासिक मुलाकात पर टिकी हैं, जो निश्चित रूप से शहडोल के फुटबॉल भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

अब जर्मनी के कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ स्वयं विचारपुर के मैदान पर आकर खिलाड़ियों को मार्गदर्शन दे रहे हैं. यह अवसर गांव के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा और नई ऊंचाइयों की शुरुआत साबित हो सकता है. मिनी ब्राजील के नाम से मशहूर ग्राम विचारपुर, जो एक बार फिर अंतराष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है. वो भी तब, जब जर्मनी के मशहूर फुटबॉल क्लब FC Ingolstadt 04 के दिग्गज कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ ने खुद गांव पहुंच कर खिलाड़ियों को मार्गदर्शन दिया.

डाइटमार बीयर्सडॉर्फ, शाहडोल के बाद कल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी मिलेंगे. फुटबॉल के लिए विचारपुर में क्या किया जा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी साझा करेंगे.