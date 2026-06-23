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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFifa World Cup 2026 में दुर्लभ नजारा, दो घंटे तक रुका रहा फ्रांस और इराक का मैच, वजह सुन चौंक पड़ेंगे आप

Fifa World Cup 2026 में दुर्लभ नजारा, दो घंटे तक रुका रहा फ्रांस और इराक का मैच, वजह सुन चौंक पड़ेंगे आप

भारी बारिश और तूफान के कारण फ्रांस-इराक मैच दो घंटे से ज्यादा रुका रहा, हालांकि बाद में फ्रांस ने 3-0 से जीत दर्ज कर नॉकआउट में अपनी जगह पक्की कर ली. 

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 23 Jun 2026 10:11 AM (IST)
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फुटबॉल को ऐसा खेल माना जाता है, जो लगभग हर मौसम में खेला जा सकता है. बारिश हो या ठंड, आमतौर पर मुकाबले जारी रहते हैं. लेकिन फीफा विश्व कप 2026 में फ्रांस और इराक के बीच खेले गए मैच में ऐसा नजारा देखने को मिला, जो बेहद कम देखने को मिलता है. खराब मौसम के कारण मुकाबले को बीच में रोकना पड़ा. फीफा विश्व कप 2026 के दूसरे ग्रुप मैच में फ्रांस का सामना इराक से अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित फिलाडेल्फिया स्टेडियम में हुआ. आमतौर पर फुटबॉल मैच में हाफ टाइम ब्रेक सिर्फ 15 मिनट का होता है, लेकिन इस मुकाबले में यह ब्रेक दो घंटे से ज्यादा लंबा हो गया.

फ्रांस और इराक का मैच बीच में रोका गया

फीफा विश्व कप 2026 के दौरान फ्रांस और इराक के बीच खेले गए मुकाबले में एक असामान्य स्थिति देखने को मिली. खराब मौसम की वजह से मैच को रोकना पड़ा, जो विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में बेहद दुर्लभ माना जाता है. भारी बारिश और तेज तूफान के कारण मुकाबले को बीच में रोक दिया गया. पहले हाफ के समाप्त होने के बाद दूसरा हाफ करीब 2 घंटे 10 मिनट की देरी से शुरू हो सका. जबकि सामान्य परिस्थितियों में हाफ टाइम का अंतराल केवल 15 मिनट का होता है.

कई सालों बाद मौसम ने रोका विश्व कप मैच

फीफा विश्व कप 2026 में यह पहला मौका रहा जब किसी मैच को खराब मौसम की वजह से रोकना पड़ा. कई दशकों बाद ऐसा देखने को मिला कि मौसम के कारण विश्व कप का मुकाबला बीच में रोकना पड़ा हो. शुरुआत में अधिकारियों ने 30 मिनट की देरी की जानकारी दी थी, जिसमें नियमित 15 मिनट का हाफ टाइम भी शामिल था, लेकिन मौसम में सुधार न होने के कारण इंतजार और लंबा करना पड़ा.

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मौसम को लेकर क्या कहता है फीफा का नियम?

फीफा के नियमों के मुताबिक अगर स्टेडियम के 8 मील के दायरे में बिजली चमकती है, तो मैच को कम से कम 30 मिनट के लिए रोक दिया जाता है. यदि इस दौरान फिर से बिजली चमकती है तो समय की गिनती दोबारा शुरू होती है. करीब 1 घंटा 40 मिनट बाद दोनों टीमें दोबारा वार्म-अप के लिए मैदान पर लौटीं. इस दौरान ग्राउंड स्टाफ को मैदान से पानी निकालते हुए भी देखा गया.

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फ्रांस ने 3-0 से दर्ज की शानदार जीत

मुकाबला दोबारा शुरू होने के बाद फ्रांस ने अपना दबदबा कायम रखा और इराक को 3-0 से हरा दिया. पहले हाफ तक किलियन एम्बाप्पे के गोल की बदौलत फ्रांस 1-0 से आगे था. दूसरे हाफ में एम्बाप्पे ने एक और गोल किया, जबकि उस्मान डेम्बेले ने भी स्कोरशीट में अपना नाम दर्ज कराया. इस जीत के साथ फ्रांस ने नॉकआउट दौर में अपनी जगह पक्की कर ली.

Published at : 23 Jun 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Kylian Mbappe FIFA World Cup 2026 France Vs Iraq FIFA Rules
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