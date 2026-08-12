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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलक्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जार्जिना से की शादी, दूल्हा-दुल्हन बनने के बाद का पहला Photo वायरल

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जार्जिना से की शादी, दूल्हा-दुल्हन बनने के बाद का पहला Photo वायरल

Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez Married: पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मंगलवार को अपनी गर्लफ्रेंड जार्जिना रोड्रिगेज से शादी रचाई. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया.

Written By : शिवम |  Updated at : 12 Aug 2026 08:29 AM (IST)
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पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मंगलवार को अपनी गर्लफ्रेंड जार्जिना रोड्रिगेज से शादी रचाई. जार्जिना के साथ किए गए एक सयुंक्त पोस्ट में उन्होंने दूल्हा-दुल्हन बनने के बाद की पहली फोटो शेयर की. इसके साथ कैप्शन में लिखा, ' C लव G' (क्रिस्टियानो लव जार्जिना). शादी समारोह पश्चिमी पुर्तगाल में राजधानी लिस्बन के पास स्थित तटीय शहर कैस्केस में आयोजित हुआ, जिसमे रोनाल्डो के पांचों बच्चे भी शामिल हुए.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जार्जिना रोड्रिगेज ने अपनी शादी समारोह को निजी रखने का फैसला किया. हालांकि इसकी खबर पहले लग गई थी कि रोनाल्डो जल्द शादी करने वाले हैं. इससे एक अन्य शादी में लोगों में भ्र्म भी फैल गया था कि ये रोनाल्डो की शादी हो रही है, वहां बड़ी संख्या में फैंस पहुंच गए थे. अब रोनाल्डो की शादी हो गई है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर शादी की अंगूठी पहने हुए फोटो शेयर की. इसमें उनके साथ जार्जिना भी हैं.

 
 
 
 
 
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5 बच्चों के पिता हैं रोनाल्डो

रोनाल्डो के 5 बच्चे हैं, इनमें 9 साल के जुड़वां इवा मारिया और माटेओ, 8 साल की बेटी अलाना, 4 साल की बेटी बेला और रोनाल्डो का 16 साल का बेटा क्रिस्टियानो जूनियर है. क्रिस्टियानो जूनियर रोनाल्डो के पिछले रिश्ते से हुआ बेटा है. हालांकि रोनाल्डो ने कभी इसका खुलासा नहीं किया कि उनके पहले बच्चे की मां कौन है.

2016 में पहली बार जॉर्जिना से मिले थे रोनाल्डो

रोनाल्डो ने 2016 में जॉर्जिना को पहली बार देखा था, जब वह Gucci के स्टोर में काम करती थीं. रोनाल्डो को वह अच्छी लगी, वहीं जॉर्जिना ने एक इंटरव्यू में इसे 'लव एट फर्स्ट साईट' बताया था. उन्होंने पिछले साल वोग अरेबिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पुर्तगाल के फुटबॉलर को देख एक अलग ऊर्जा और शांति का एहसास, जैसे हम एक-दूसरे को हमेशा से जानते हों.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 12 Aug 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
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