फीफा वर्ल्ड कप से आई दिल तोड़ देने वाली तस्वीर, पिता का दर्द नहीं देख पाया बेटा; देखें वीडियो

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन कोई भी बने, लेकिन केप वर्डे की टीम इस विश्व कप पर गहरी छाप छोड़कर गई है. 4 जुलाई को राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना के हाथों 3-2 से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई. केप वर्डे पहली बार वर्ल्ड कप तक पहुंची थी, लेकिन जब रेफरी की आखिरी सीटी बजी तो टीम के स्ट्राइकर नूनो डा कोस्टा जज्बातों पर काबू नहीं कर पाए.

केप वर्डे की पूरी टीम निराश थी, लेकिन स्ट्राइकर नूनो डा कोस्टा एक कोने में बैठकर फूट-फूटकर रो रहे थे. कोस्टा का भावुक होने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उनकी पत्नी और बेटे ने पास आकर उन्हें दिलासा दिया. इस बीच कोस्टा के बेटे लुईस भी जोर-जोर से रोते हुए दिखाई दिए.

Even though he was upset, that boy was still consoling his father. Moments like this are what football is all about. 🤝 pic.twitter.com/yg7NYLfo4N — No Context World Cup (@NoContextEPL) July 4, 2026

केप वर्डे एक छोटा सा द्वीप है, जिसकी जनसंख्या 5 लाख से कुछ अधिक है. एक्स्ट्रा टाइम में भी इस टीम ने अर्जेंटीना के छक्के छुड़ा दिए थे और एक समय मुकाबला अंतिम मिनटों तक 2-2 की बराबरी पर चल रहा था. मगर अर्जेंटीना उलटफेर का शिकार होने से बची और 3-2 से जीत दर्ज कर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया.

सोशल मीडिया पर नूना डा कोस्टा, उनकी पत्नी और बेटे की तस्वीर और वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं. ये तस्वीरें दुनियाभर के फुटबॉल फैंस के दिल को छू गई. ग्रुप स्टेज में केप वर्डे को कोई भी टीम नहीं हरा पाई थी, लेकिन उसने एक भी मुकाबला नहीं जीता था. दरअसल उसने स्पेन, उरुग्वे और सऊदी अरब जैसी तीन दिग्गज टीमों को ड्रॉ पर रोककर राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई थी.

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