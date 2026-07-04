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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलWatch: फीफा वर्ल्ड कप से आई दिल तोड़ देने वाली तस्वीर, पिता का दर्द नहीं देख पाया बेटा; देखें वीडियो

Watch: फीफा वर्ल्ड कप से आई दिल तोड़ देने वाली तस्वीर, पिता का दर्द नहीं देख पाया बेटा; देखें वीडियो

Cape Verde Nuno Da Coasta Video: अर्जेंटीना के हाथों 3-2 से हारकर केप वर्डे की टीम FIFA World Cup 2026 से बाहर हो गई, लेकिन इस टीम ने करोड़ों फैंस का दिल जीता.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Jul 2026 06:09 PM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन कोई भी बने, लेकिन केप वर्डे की टीम इस विश्व कप पर गहरी छाप छोड़कर गई है. 4 जुलाई को राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना के हाथों 3-2 से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई. केप वर्डे पहली बार वर्ल्ड कप तक पहुंची थी, लेकिन जब रेफरी की आखिरी सीटी बजी तो टीम के स्ट्राइकर नूनो डा कोस्टा जज्बातों पर काबू नहीं कर पाए.

केप वर्डे की पूरी टीम निराश थी, लेकिन स्ट्राइकर नूनो डा कोस्टा एक कोने में बैठकर फूट-फूटकर रो रहे थे. कोस्टा का भावुक होने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उनकी पत्नी और बेटे ने पास आकर उन्हें दिलासा दिया. इस बीच कोस्टा के बेटे लुईस भी जोर-जोर से रोते हुए दिखाई दिए.

केप वर्डे एक छोटा सा द्वीप है, जिसकी जनसंख्या 5 लाख से कुछ अधिक है. एक्स्ट्रा टाइम में भी इस टीम ने अर्जेंटीना के छक्के छुड़ा दिए थे और एक समय मुकाबला अंतिम मिनटों तक 2-2 की बराबरी पर चल रहा था. मगर अर्जेंटीना उलटफेर का शिकार होने से बची और 3-2 से जीत दर्ज कर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया.

सोशल मीडिया पर नूना डा कोस्टा, उनकी पत्नी और बेटे की तस्वीर और वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं. ये तस्वीरें दुनियाभर के फुटबॉल फैंस के दिल को छू गई. ग्रुप स्टेज में केप वर्डे को कोई भी टीम नहीं हरा पाई थी, लेकिन उसने एक भी मुकाबला नहीं जीता था. दरअसल उसने स्पेन, उरुग्वे और सऊदी अरब जैसी तीन दिग्गज टीमों को ड्रॉ पर रोककर राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Jul 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
Football FIFA World Cup 2026 CAPE VERDE Nuno Da Costa
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