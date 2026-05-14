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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA वर्ल्ड कप के टॉप-5 गोल स्कोरर में शामिल हैं लियोनेल मेसी, जानिए किस नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो

FIFA वर्ल्ड कप के टॉप-5 गोल स्कोरर में शामिल हैं लियोनेल मेसी, जानिए किस नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो

FIFA Top Goal Scorer Top-5: लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों में शामिल हैं, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं. जानिए वो किस पोजीशन पर हैं.

By : शिवम | Updated at : 14 May 2026 02:32 PM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण (FIFA World Cup 2026) 11 जून से शुरू होगा. इस बार वर्ल्ड कप के मेजबान 3 देश हैं. कनाडा, यूएसए और मैक्सिको मिलकर इसकी मेजबानी कर रहे हैं. इस बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके बीच 104 मैच खेले जाएंगे. लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा, हालांकि अभी फाइनल स्क्वाड की घोषणा नहीं हुई है.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जिन्होंने फुटबॉल में कई बड़े अवार्ड जीते हैं लेकिन अभी भी वह अपनी टीम को फीफा वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए. एक आखिरी कोशिश की उम्मीद में इस बार भी वह खेलेंगे. अभी तक 5 वर्ल्ड कप खेल चुके रोनाल्डो टॉप-5 गोल स्कोरर की लिस्ट में शामिल नहीं हैं, इसमें लियोनेल मेसी हैं. जानिए पहले नंबर पर कौन हैं और पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी किस नंबर पर हैं?

फीफा वर्ल्ड कप में टॉप गोल स्कोरर कौन हैं?

जर्मनी के Miroslav Klose फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 4 वर्ल्ड कप (2002, 2006, 2010 और 2014) में 24 मैच खेले और 16 गोल दागे.

दूसरे नंबर पर रोनाल्डो

ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं हैं, ये ब्राजील के दिग्गज रोनाल्डो हैं जिन्होंने 4 वर्ल्ड कप में हिस्सा (1994, 1998, 2002, 2006) लिया और 19 मैचों में 15 गोल किए.

किस नंबर पर है मेसी

लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप में कुल 26 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 13 गोल दागे हैं. उनके साथ चौथे नंबर पर Just Fontaine भी हैं, जिन्होंने 13 गोल एक ही संस्करण (1958) में दागे थे.

फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले फुटबॉलर

  • 16 - Miroslav Klose (Germany)
  • 15 - Ronaldo (Brazil)
  • 14 - Gerd Muller (West Germany)
  • 13 - Just Fontaine (France), Lionel Messi (Argentina)
  • 12 - Pele (Brazil), Kylian Mbappe (France)

किस नंबर पर हैं क्रिस्टियानो

पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 फीफा वर्ल्ड कप (2006, 2010, 2014, 2018 और 2022) में हिस्सा लिया है. वह एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं, जिन्होंने 5 अलग अलग संस्करणों में गोल दागे हैं. उन्होंने कुल 8 ही गोल किए हैं, वह लिस्ट में 34वें नंबर पर हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 14 May 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Lionel Messi Cristiano Ronaldo Kylian Mbappe Football World Cup FIFA World Cup 2026
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