फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को कितना पैसा मिलता है? रकम उड़ा देगी होश

FIFA World Cup 2026, Golden Boot: फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत होने में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है. इस बार का टूर्नामेंट मैक्सिको, यूएसए और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा. विश्व कप की शुरुआत से पहले हम आपको बताएंगे कि एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को प्राइज मनी के रूप में क्या मिलता है.

सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी की प्राइज मनी

बता दें कि फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को 'गोल्डन बूट' की ट्रॉफी दी जाती है. वहीं, फीफा की तरफ से किसी भी तरह की प्राइज मनी गोल्डन बूट विनर को नहीं मिलती है. हालांकि गोल्डन बूट की कीमत ही काफी ज्यादा आंकी गई है.

यह बूट सोने का नहीं बना होता है. इसमें तमाम तरह की धातुएं मिक्स होती हैं, जिसमें एक पीतल भी होती है. इसके अलावा बूट पर सोने की परत चढ़ाई जाती है. वजन करीब 1 किलोग्राम होता है. रिपोर्ट्स की मानें तो बूट की कीमत करीब 3 से 4 करोड़ रुपये के बीच में होती है. हालांकि फीफा की तरफ से इसकी कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

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पिछले वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे ने जीता था खिताब

पिछले यानी 2022 के फीफा विश्व कप में गोल्डन बूट का खिताब फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने जीता था. उन्होंने सीजन में सबसे ज्यादा 8 गोल दागे थे, जिसमें अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल में लगाई गई हैट्रिक भी शामिल थी. लिस्ट में अर्जेंटीना के लियोनल मेसी दूसरे पायदान पर थे. मेसी ने 7 गोल करके सिल्वर बूट अपने नाम किया था.

इस बार सबसे बड़ा होगा फीफा वर्ल्ड कप

इस बार का फुटबॉल वर्ल्ड कप कई मायनों में सबसे बड़ा होगा. यह पहला मौका है कि टूर्नामेंट का आयोजन तीन देशों की संयुक्त मेजबानी में होगा. इन तीन देशों में मैक्सिको, यूएसए और कनाडा शामिल है. इसके अलावा यह पहला मौका है कि जब टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा लेंगी. इससे पहले 32 टीमों ने हिस्सा लिया था.

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