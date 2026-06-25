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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA वर्ल्ड कप ने एक्ट्रेस को रातों-रात किया फेमस, एक स्माइल ने बदली किस्मत; भारतीय फैंस भी हारे दिल

FIFA वर्ल्ड कप ने एक्ट्रेस को रातों-रात किया फेमस, एक स्माइल ने बदली किस्मत; भारतीय फैंस भी हारे दिल

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप ने एक एक्ट्रेस को सिर्फ एक स्माइल से रातों-रात फेमस कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 25 Jun 2026 07:04 PM (IST)
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FIFA World Cup Viral Actress: 2026 फीफा वर्ल्ड कप में एक तरफ खिलाड़ी मैदान पर अपना जौहर दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्टैंड्स में मौजूद कुछ फैंस भी चर्चा का विषय बन रहे हैं. दर्शकदीर्धा में कभी कोई खिलाड़ी अपनी पार्टनर के साथ दिख रहा है, तो कभी कुछ फैंस अपनी खूबसूरती से सबको दीवाना बनाती हुई नजर आ रही हैं. अब एक्ट्रेस का ऐसा ही एक वीडियो आया, जिसने मानिए सभी का दिल जीत लिया. 

भारतीय फैंस को भी इस विदेशी एक्ट्रेस की खूबसूरती दीवाना बना रही है. एक्ट्रेस की एक स्माइल ने मानिए कमाल कर दिया. उन्होंने स्माइल से रातों-रात शोहरत बटोर ली. वायरल हो रहे वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि एक मुस्कुराहट से अभिनेत्री रातों-रात फीफा वर्ल्ड कप में फेमस हो गई. 

वायरल हो रही वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस पानी पी रही होती है, तभी कैमरा उनकी तरफ जाता है. इसी दौरान एक्ट्रेस प्यारी सी मुस्कान देती है, जिस पर मानिए सब दिल हार जाते हैं. 

कौन है वायरल एक्ट्रेस?

अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वायरल एक्ट्रेस कौन है? तो इस बारे में पुख्ता जानकारी तो नहीं मिल सकी है, लेकिन जब एक यूजर ने GROK से पूछा कि यह मोहतरमा कौन हैं?

ग्रोक की तरफ से आए जवाब में बताया गया कि यह एक AI से बनी हुई इंफ्लुएंसर है. यह कोई असली एक्ट्रेस या दर्शक नहीं है. यह फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई वायरल क्लिप है. स्माइल और लुक ने लोगों को इम्प्रेस किया. हालांकि हम अब भी पुष्टि नहीं करते हैं कि यह असल एक्ट्रेस है या फिर AI से बनी इंफ्लुएंसर है.

रोमांचक मोड़ पर पहुंच रहा फीफा वर्ल्ड कप 

आगे बढ़ने के साथ फीफा वर्ल्ड कप रोमांचक मोड़ पर पहुंच रहा है. इस बार 48 टीमें खेल रही हैं. यह पहला मौका है कि जब किसी फीफा विश्व कप में 32 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया. इनमें से 12 टीमों ने राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जिसमें मेक्सिको, यूएसए, जर्मनी, अर्जेंटीना, फ्रांस, नॉर्वे, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ब्राजील, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका शामिल है. 

 

यह भी पढ़ें: ऐसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी कभी नहीं देखी होगी, सोने से बनी और जड़े गए 900 हीरे; आप भी ला सकते हैं घर

Published at : 25 Jun 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
Actress FIFA World Cup 2026
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