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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलपहली बार 3 देश मेजबान और 104 मुकाबले... जानिए FIFA वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी 4 बड़ी बातें

पहली बार 3 देश मेजबान और 104 मुकाबले... जानिए FIFA वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी 4 बड़ी बातें

Fifa World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप का आगामी सीजन कई मायनों में खास है, जैसे इस बार टीमों की संख्या बढ़ाई गई है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी का ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा.

By : शिवम | Updated at : 15 May 2026 11:35 AM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण (FIFA World Cup 2026) 11 जून से 19 जुलाई के बीच खेला जाएगा. इस बार का वर्ल्ड कप कई मायनों में खास है. लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आखिरी बार वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे. इस बार टीमें और मैचों की संख्या भी बढ़ गई है. और भी कई मायनों में ये वर्ल्ड कप ऐतिहासिक होने वाला है.

पहली बार 3 देश करेंगे मेजबानी

इतिहास में पहली बार हो रहा है जब फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी संयुक्त रूप से 3 देश मिलकर कर रहे हैं. 2026 में यूएसए, कनाडा और मैक्सिको फुटबॉल वर्ल्ड कप के मेजबान देश हैं. इससे पहले 2 देशों ने मिलकर मेजबानी की थी, वो भी सिर्फ एक बार हुआ. 2002 में जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त होस्ट थे.

पहली बार 48 टीमें शामिल

फीफा वर्ल्ड कप में अब 32 की जगह 48 टीमें खेलेंगी. इस बार टीमों की संख्या बढ़ा दी गई है, इसी वजह से मैचों की संख्या भी बढ़कर 104 हो गई है. सभी टीमों को 12 ग्रुप्स (4-4) में बांटा गया है. वर्ल्ड कप के सभी मैच तीनों देशों के कुल 16 शहरों में खेले जाएंगे.

यह भी पढ़ें- FIFA वर्ल्ड कप के टॉप-5 गोल स्कोरर में शामिल हैं लियोनेल मेसी, जानिए किस नंबर पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो

भारत में ब्रॉडकास्ट पर जारी है विवाद

फुटबॉल वर्ल्ड कप को शुरू होने में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन दुनिया के दो बड़े देश भारत और चीन में ब्राडकास्टिंग राइट्स तय नहीं हुए हैं. फीफा की बड़ी पैसों की मांग के कारण विवाद अभी भी जारी है और तय नहीं है कि भारत में किस प्लेटफॉर्म पर फीफा वर्ल्ड कप का लाइव प्रसारण/स्ट्रीमिंग होगा.

रोनाल्डो और मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप

अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने संकेत दिए हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 उनका आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है. वहीं पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा. हालांकि अभी तक फाइनल स्क्वॉड का एलान नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि दोनों दिग्गज खेलेंगे. मेसी और रोनाल्डो ने 5-5 बार वर्ल्ड कप (2006, 2010, 2014, 2018 और 2022) में हिस्सा लिया है और आगामी सीजन उनका छठा वर्ल्ड कप होगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 15 May 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Lionel Messi Cristiano Ronaldo Football News Football World Cup FIFA World Cup 2026
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