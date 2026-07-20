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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFerran Torres Love Story: अपने ही कोच की बेटी को दिल दे बैठे फेरान टोरेस, फिर हुआ ब्रेकअप, अब किसे कर रहे हैं डेट?

Ferran Torres Love Story: अपने ही कोच की बेटी को दिल दे बैठे फेरान टोरेस, फिर हुआ ब्रेकअप, अब किसे कर रहे हैं डेट?

अर्जेंटीना और स्पेन के बीच हुए फाइनल मुकाबले के हीरो फेरान टोरेस रहें. उनकी आखिरी गोल से ही स्पेन दूसरी बार खितबी मुकाबला जीत सका. आइए जानते हैं टोरेस की प्रेम कहानी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 20 Jul 2026 01:22 PM (IST)
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स्पेन को फीफा वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन बनाने वाले फेरान टोरेस इन दिनों सिर्फ अपने खेल नहीं, बल्कि अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं. अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल में एक्स्ट्रा टाइम में विजयी गोल दागकर उन्होंने स्पेन को दूसरा विश्व कप खिताब दिलाया. मैदान पर शानदार प्रदर्शन करने वाले टोरेस की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है.

कोच की बेटी से हुआ प्यार

फेरान टोरेस का नाम स्पेन के पूर्व मुख्य कोच लुइस एनरिक की बेटी सिरा मार्टिनेज के साथ जुड़ा था. सिरा एक पेशेवर घुड़सवार हैं. दोनों को कई सार्वजनिक कार्यक्रमों और इवेंट्स में एक साथ देखा गया था. हालांकि उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया. सोशल मीडिया और सार्वजनिक मौजूदगी के बाद दोनों के रिश्ते की चर्चा तेज हो गई थी. खास बात यह रही कि लुइस एनरिक को भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी.

क्यों हुआ दोनों का ब्रेकअप?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मई 2023 में फेरान टोरेस और सिरा मार्टिनेज ने अलग होने का फैसला किया. बताया गया कि दोनों अपने-अपने करियर पर पूरा ध्यान देना चाहते थे. सिरा घुड़सवारी में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती थीं, जबकि टोरेस फुटबॉल पर फोकस कर रहे थे. इसी वजह से दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म कर दिया.

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अब किसे डेट कर रहे हैं टोरेस?

सिरा मार्टिनेज से अलग होने के बाद फेरान टोरेस का नाम सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मार्टिना हंटर के साथ भी जोड़ा गया. वहीं हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि टोरेस इस समय लुसिया डोमनेक को डेट कर रहे हैं. हालांकि, इस रिश्ते को लेकर किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

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Published at : 20 Jul 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
FIFA World Cup 2026 Ferran Torres Argentina Vs Spen Sira Martínez
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