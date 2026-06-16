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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉल29 हजार की पार्किंग, 1800 की बियर, 567 रुपये की पानी की बोतल, फीफा विश्व कप में हर चीज की कीमत जान उड़ जाएंगे होश

29 हजार की पार्किंग, 1800 की बियर, 567 रुपये की पानी की बोतल, फीफा विश्व कप में हर चीज की कीमत जान उड़ जाएंगे होश

अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2026 को इतिहास के सबसे भव्य टूर्नामेंटों में से एक माना जा रहा है. एक सेमीफाइनल मैच के लिए प्राइवेट सुइट की कीमत 317,100 अमेरिकी डॉलर है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Amisha Pathak |  Updated at : 16 Jun 2026 01:22 PM (IST)
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अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेले जाने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 को इतिहास के सबसे भव्य टूर्नामेंटों में से एक माना जा रहा है. टूर्नामेंट के टिकट और हॉस्पिटैलिटी पैकेज की कीमतों ने दुनियाभर के फुटबॉल फैंस को हैरान कर दिया है. कई मैचों के लिए लग्जरी सुविधाओं की कीमत करोड़ों रुपये तक पहुंच गई है.

फैंस को अगर इस हो रहे ऐतिहासिक टूर्नामेंट को लग्जरीयस अंदाज में देखना है तो उन्हें अपनी जेब ढ़ीली करनी पड़ सकती है. मिली जानकारी के मुताबिक, वर्ल्ड कप के एक सेमीफाइनल मैच के लिए प्राइवेट सुइट की कीमत 317,100 अमेरिकी डॉलर ( करीब 3 करोड़ रुपए) तय की गई है. बता दें कि इस लग्जरी सुइट से मैच देखने का अनुभव शानदार और रोमांच से भरा होगा, लेकिन यह सिर्फ अमीर फैंस के बजट में ही फिट बैठता है.

बाकी इसके अलावा भी स्टेडियम से जुड़े कुछ ऐसे खर्च हैं जो आसमान छू रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, सोफी स्टेडियम में पार्किंग की कीमत ही करीब 300 अमेरिकी डॉलर है. भारतीय रुपये में देखा जाए तो फैंस को पार्किंग के लिए 29 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

स्टेडियम के अंदर मिलने वाले स्नैक्स और सैंडविच की कीमत भी आसमान छू रहीं हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टेडियम में बियर के एक कप की कीमत 18.99 अमेरिकी डॉलर (करीब 1800 रुपए) बताया जा रहा है.

फीफा वर्ल्ड कप के दौरान फैंस के लिए पानी की बोतल तक खरीदने के लिए भी उन्हें अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक पानी की बोतल 5.99 अमेरिकी डॉलर यानी की करीब 567 रुपए की मिल रही है. अगर दर्शकों को फीफा वर्ल्ड कप का यह मैच पूरी लग्जरी के साथ देखना है, तो उन्हें अपने जेब पर भारी होना पड़ सकता है. फिलहाल, वर्ल्ड कप 2026 अपने खर्चों की वजह से भी सुर्खियों में बना हुआ है. और आने वाले दिनों में इन कीमतों को लेकर और चर्चा देखने को मिल सकती है.

Published at : 16 Jun 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
America Canada MEXICO FIFA World Cup 2026
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