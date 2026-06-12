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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलफुटबॉल में रेफरी क्यों दिखाता है रेड कार्ड? FIFA World Cup के पहले ही मैच में बवाल

फुटबॉल में रेफरी क्यों दिखाता है रेड कार्ड? FIFA World Cup के पहले ही मैच में बवाल

Mexico vs South Africa Highlights: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सबसे पहले मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को एकतरफा अंदाज में 2-0 से हरा दिया. इस मैच में 3 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाया गया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Jun 2026 08:00 AM (IST)
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FIFA World Cup 2026 Opening Match Mexico vs South Africa: फीफा विश्व कप 2026 के सबसे पहले मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है. मैच के पहले 10 मिनट के भीतर मेक्सिको बढ़त ले चुकी थी और मुकाबले के 67वें मिनट में मेक्सिको ने दूसरा और मैच का निर्णायक गोल किया. दक्षिण अफ्रीकी टीम मुकाबले में टिक ही नहीं पाई.

एक्स्ट्रा टाइम को जोड़ लिया जाए तो वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच एक घंटे से भी ज्यादा देर तक चला. मेक्सिको के डॉमिनेंस का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है की उसने 16 बार गोल करने का प्रयास किया, जबकि दक्षिण अफ्रीकी टीम केवल 3 बार गोल पोस्ट के करीब आ सकी.

वहीं एक घंटे से ज्यादा देर तक चले मैच में गेंद 61 प्रतिशत समय मेक्सिको के खिलाड़ियों के पास रही. मगर यह मुकाबला 3 रेड कार्ड के लिए भी याद किया जाएगा. रेफरी ने एक या 2 नहीं बल्कि 3 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाया. यह फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार है जब पहले ही मैच में 3 बार रेड कार्ड दिखाया गया हो.

मैदान पर क्या हुआ, क्यों मिल रेड कार्ड?

पहले हाफ तक मेक्सिको 1-0 से आगे चल रही थी. दूसरे हाफ के शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दक्षिण अफ्रीका स्फेफेलो सिटहोल को रेड कार्ड दिखाया गया, क्योंकि उन्होंने एक विपक्षी खिलाड़ी को जानबूझकर नीचे गिराया था. दूसरा रेड कार्ड दक्षिण अफ्रीका के टेंबा ज्वाने को मिला, क्योंकि उन्होंने आक्रामक तरीके से रॉबर्टो अल्वाराडो को रोकने का प्रयास किया था. रॉबर्टो को रोकने के चक्कर में ज्वाने का हाथ, मेक्सिको के खिलाड़ी के मुंह पर जा लगा था.

वहीं दूसरे हाफ के बाद एक्स्ट्रा टाइम में मेक्सिको के सेजार मोंटेज को रेड कार्ड दिखाया गया. उन्होंने डी एरिया में घुसने से पहले ही विपक्षी खिलाड़ी को काउंटर करके गिरा दिया था. इस आक्रामक डिफेंसिव मूव के लिए उन्हें रेड कार्ड दिखाया गया.

रेफरी क्यों दिखाता है रेड कार्ड?

फुटबॉल में रेफरी किसी खिलाड़ी को रेड कार्ड तब दिखाता है जब मैदान पर नियमों का उल्लंघन किया गया हो. खासतौर पर हिंसक डिफेंसिव या अटैकिंग मूव्स के कारण रेड कार्ड अधिक दिखाया जाता है. एक बार रेड कार्ड मिलने पर खिलाड़ी पूरे मैच से बाहर हो जाता है और टीम उसकी जगह कोई सब्स्टीट्यूट प्लेयर भी मैदान पर नहीं ला सकती है. आमतौर पर रेड कार्ड मिलने पर खिलाड़ी अगले मैच से बैन हो जाता है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 12 Jun 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Mexico Football Team FIFA World Cup 2026 Mexico Vs South Africa South Africa Football Team
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