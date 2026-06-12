शकीरा के डांस मूव्स ने लूटी महफिल, कई इंटरनेशनल स्टार्स ने ओपनिंग सेरेमनी में बांधा समां

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के उद्घाटन समारोह में इंटरनेशनल स्टार्स ने समां बांधा. इतिहास के सबसे बड़े फुटबॉल वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी देख फैंस भी खुशी से झूम उठे. शकीरा और बर्ना बॉय का म्यूजिक परफॉर्मेंस भी दिल जीत लेने वाला रहा. बता दें की फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार दुनिया के 48 देश भाग ले रहे हैं, पहले यह संख्या 32 हुआ करती थी.

इन दिनों डाई-डाई गाने ने इंटरनेट पर धूम मचाई हुई है, शकीरा ने अपने उसी गाने पर परफॉर्म करते हुए एस्टाडियो एजटेका स्टेडियम में समां बांधा. शकीरा ने परफॉरमेंस देकर 2010 वर्ल्ड कप की याद दिलाई, जब उन्होंने अपने वर्ल्ड फेमस वाका-वाका गाने पर परफॉर्म किया था. इस बार उन्होंने नाइजीरिया के स्टार बर्ना बॉय के साथ धमाकेदार परफॉरमेंस दिया.

ओपनिंग सेरेमनी में एजटेक संस्कृति प्रदर्शित की गई और मेक्सिको की लोकप्रिय सिंगर लीला डाउन्स ने सबका स्वागत किया. कलाकारों ने डांस मूव्स भी दिखाए, और ये सभी कलाकार अलग-अलग रंग की पोशाक पहने नजर आए.

Shakira full Performance at the FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony#FIFAWorldCup I #Shakira pic.twitter.com/ztZuHsf5yn — Qamruzzama Malik (@MalikQamruzzam1) June 12, 2026

बताते चलें की एस्टाडियो एजटेका का फुटबॉल जगत में खास स्थान है, क्योंकि यह मैदान 1970 और 1986 के वर्ल्ड कप फाइनल की मेजबानी कर चुका है और यहां एकसाथ 87 हजार से अधिक लोग समा सकते हैं. मेक्सिको के कलाकारों ने भी यादगार परफॉरमेंस दिए.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी 3 देश मिलकर कर रहे हैं. मेक्सिको में उद्घाटन समारोह सम्पन्न हो चुका है और जब यूएसए और कनाडा में पहला मैच खेला जाएगा, उससे पहले वहां भी उद्घाटन समारोह करवाया जाएगा. इस पूरे विश्व कप टूर्नामेंट में 104 मैच खेले जाएंगे.

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