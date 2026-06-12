हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup Opening Ceremony: शकीरा के डांस मूव्स ने लूटी महफिल, कई इंटरनेशनल स्टार्स ने ओपनिंग सेरेमनी में बांधा समां; जानें क्या-क्या हुआ

FIFA World Cup Opening Ceremony: शकीरा के डांस मूव्स ने लूटी महफिल, कई इंटरनेशनल स्टार्स ने ओपनिंग सेरेमनी में बांधा समां; जानें क्या-क्या हुआ

FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के उद्घाटन समारोह में शकीरा समेत की इंटरनेशनल स्टार्स ने धमाकेदार परफॉरमेंस से समां बांधा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Jun 2026 07:29 AM (IST)
Preferred Sources

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के उद्घाटन समारोह में इंटरनेशनल स्टार्स ने समां बांधा. इतिहास के सबसे बड़े फुटबॉल वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी देख फैंस भी खुशी से झूम उठे. शकीरा और बर्ना बॉय का म्यूजिक परफॉर्मेंस भी दिल जीत लेने वाला रहा. बता दें की फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार दुनिया के 48 देश भाग ले रहे हैं, पहले यह संख्या 32 हुआ करती थी.

इन दिनों डाई-डाई गाने ने इंटरनेट पर धूम मचाई हुई है, शकीरा ने अपने उसी गाने पर परफॉर्म करते हुए एस्टाडियो एजटेका स्टेडियम में समां बांधा. शकीरा ने परफॉरमेंस देकर 2010 वर्ल्ड कप की याद दिलाई, जब उन्होंने अपने वर्ल्ड फेमस वाका-वाका गाने पर परफॉर्म किया था. इस बार उन्होंने नाइजीरिया के स्टार बर्ना बॉय के साथ धमाकेदार परफॉरमेंस दिया.

ओपनिंग सेरेमनी में एजटेक संस्कृति प्रदर्शित की गई और मेक्सिको की लोकप्रिय सिंगर लीला डाउन्स ने सबका स्वागत किया. कलाकारों ने डांस मूव्स भी दिखाए, और ये सभी कलाकार अलग-अलग रंग की पोशाक पहने नजर आए.

बताते चलें की एस्टाडियो एजटेका का फुटबॉल जगत में खास स्थान है, क्योंकि यह मैदान 1970 और 1986 के वर्ल्ड कप फाइनल की मेजबानी कर चुका है और यहां एकसाथ 87 हजार से अधिक लोग समा सकते हैं. मेक्सिको के कलाकारों ने भी यादगार परफॉरमेंस दिए.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी 3 देश मिलकर कर रहे हैं. मेक्सिको में उद्घाटन समारोह सम्पन्न हो चुका है और जब यूएसए और कनाडा में पहला मैच खेला जाएगा, उससे पहले वहां भी उद्घाटन समारोह करवाया जाएगा. इस पूरे विश्व कप टूर्नामेंट में 104 मैच खेले जाएंगे.

यह भी पढ़ें:

FIFA World Cup 2026: अमेरिका में एंट्री न मिलने पर भड़का अर्जेंटीना, लोगों को देने लगा मुफ्त टीवी, जानिए क्यों

BAN Vs AUS: बांग्लादेश ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार जीती वनडे सीरीज, जानिए क्या कुछ हुआ

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 12 Jun 2026 07:25 AM (IST)
Tags :
Opening Ceremony Shakira FIFA World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
FIFA World Cup Opening Ceremony: शकीरा के डांस मूव्स ने लूटी महफिल, कई इंटरनेशनल स्टार्स ने ओपनिंग सेरेमनी में बांधा समां; जानें क्या-क्या हुआ
शकीरा के डांस मूव्स ने लूटी महफिल, कई इंटरनेशनल स्टार्स ने ओपनिंग सेरेमनी में बांधा समां
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: अमेरिका में एंट्री न मिलने पर भड़का अर्जेंटीना, लोगों को देने लगा मुफ्त टीवी, जानिए क्यों
अमेरिका में एंट्री न मिलने पर भड़का अर्जेंटीना, लोगों को देने लगा मुफ्त टीवी, जानिए क्यों
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 में खेल रहे 5 सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, दूसरे नंबर पर रोनाल्डो, जानिए मेसी कहां
FIFA World Cup 2026 में खेल रहे 5 सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, दूसरे नंबर पर रोनाल्डो, जानिए मेसी कहां
फ़ुटबॉल
2026 फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाले सबसे उम्रदराज और युवा खिलाड़ी, दोनों में 26 साल का फर्क
2026 फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाले सबसे उम्रदराज और युवा खिलाड़ी, दोनों में 26 साल का फर्क
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एलन मस्क की कंपनियों पर हमला करेगा ईरान, सेट कर दी टारगेट लिस्ट, क्या करेंगे ट्रंप?
एलन मस्क की कंपनियों पर हमला करेगा ईरान, सेट कर दी टारगेट लिस्ट, क्या करेंगे ट्रंप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फिरोजाबाद: जिस ट्रेन में सवार थे RSS प्रमुख मोहन भागवत, उस शताब्दी एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, मचा हड़कंप
फिरोजाबाद: जिस ट्रेन में सवार थे RSS प्रमुख मोहन भागवत, उस शताब्दी एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, मचा हड़कंप
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup Opening Ceremony: शकीरा ने डांस मूव्स ने लूटी महफिल, कई इंटरनेशनल स्टार्स ने ओपनिंग सेरेमनी में बांधा समां; जानें क्या-क्या हुआ
शकीरा ने डांस मूव्स ने लूटी महफिल, कई इंटरनेशनल स्टार्स ने ओपनिंग सेरेमनी में बांधा समां
बॉलीवुड
वो 5 एक्ट्रेसेस, जिनके ग्लैमर से राजनीति में भी मच गई खलबली, विवादों से भी है गहरा नाता
वो 5 एक्ट्रेसेस, जिनके ग्लैमर से राजनीति में भी मच गई खलबली, विवादों से भी है गहरा नाता
दिल्ली NCR
अगले 6 दिन मजे दिला देगा मौसम! दिल्ली-NCR में गरज-चमक और बारिश ने दिलाई मिली राहत, जान लें मानसून की तारीख
अगले 6 दिन मजे दिला देगा मौसम! दिल्ली-NCR में गरज-चमक और बारिश ने दिलाई मिली राहत, मानसून की तारीख
एग्रीकल्चर
फसल की बर्बादी और घाटे का टेंशन खत्म, इस सरकारी स्कीम के तहत किसानों को मिलती है पूरी सुरक्षा
फसल की बर्बादी और घाटे का टेंशन खत्म, इस सरकारी स्कीम के तहत किसानों को मिलती है पूरी सुरक्षा
शिक्षा
एनआईटी में बीटेक की पढ़ाई पर कितना होगा खर्च? जानिए 1 साल से 4 साल तक की पूरी फीस
एनआईटी में बीटेक की पढ़ाई पर कितना होगा खर्च? जानिए 1 साल से 4 साल तक की पूरी फीस
टेक्नोलॉजी
बैटरी, आंखें और फोन, फुल ब्राइटनेस से तीनों को हो सकता है नुकसान, आज ही बदलें ये आदत
बैटरी, आंखें और फोन, फुल ब्राइटनेस से तीनों को हो सकता है नुकसान, आज ही बदलें ये आदत
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget