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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलइस देश ने सबको चौंकाया, 3 क्विंटल मछली और 6 हजार संतरे लेकर पहुंची FIFA वर्ल्ड कप खेलने

इस देश ने सबको चौंकाया, 3 क्विंटल मछली और 6 हजार संतरे लेकर पहुंची FIFA वर्ल्ड कप खेलने

FIFA World Cup 2026: नॉर्वे ने अपनी नेशनल टीम के लिए अमेरिका में पारंपरिक खाने का काफी सामान भेजा है. ये फैसला इसलिए किया गया ताकि टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों को घर जैसा महसूस हो.

By : शिवम | Updated at : 10 Jun 2026 10:18 PM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप के 23वें संस्करण (FIFA World Cup 2026) को शुरू होने में अब कुछ घंटे बचे हैं. इस बार कुल 48 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं. 28 साल बाद नॉर्वे की फुटबॉल टीम भी वर्ल्ड कप में ह इससे लेने जा रही है. टीम अमेरिका पहुंच गई है. टीम अपने खाने को लेकर भी काफी चर्चा में है. टीम के साथ कई टन सामान अमेरिका पहुंचा है, जिसमें 300 किलोग्राम लाल मछली भी शामिल है.

नॉर्वे फुटबॉल टीम का कैंप नॉर्थ कैरोलिना के ग्रीन्सबोरो में लगा हुआ है. खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं, वह अपना फ्रेंडली मैच खेल भी चुके हैं. नॉर्वे ने अपनी नेशनल टीम के साथ अमेरिका में खाने का काफी सामान भेजा है. रिपोर्ट के अनुसार 300 किलोग्राम लाल मछली, 6 हजार संतरे और 116 किलोग्राम नॉर्वे का ट्रेडिशनल चीज अमेरिका पहुंचा है. ये इसलिए ताकि टूर्नामेंट में उनके खिलाड़ियों को घर जैसा फील आए.

नॉर्वे टीम के साथ उनका पर्सनल शेफ भी अमेरिका गया है. शेफ एरॉन एस्पेलैंड और एरिक टफ्टे टीम के साथ अमेरिका गए हैं, दोनों नॉर्वे के मशहूर शेफ हैं. एस्पेलैंड की बात करें तो उन्होंने 2020 में इंटरनेशनल शेफ प्रतियोगिता कलिनरी ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था. एस्पेलैंड ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "इतनी मात्रा में खाना अमेरिका लाना चुनौतीपूर्ण था, उन्हें उम्मीद है कि टूर्नामेंट के दौरान प्लेयर्स कुल 300 किलोग्राम मछली खाएंगे."

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नॉर्वे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप I में है, जिसमें उनके साथ इराक, सेनेगल और फ़्रांस हैं. टीम का पहला मैच 17 जून को इराक से है. दूसरा मैच सेनेगल से 23 जून और तीसरा मैच फ्रांस के साथ 27 जून को है.

यह भी पढ़ें- क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर

इतिहास में पहली बार हो रहा है जब 3 देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं. यूएसए के साथ मैक्सिको और कनाडा भी मेजबान देश हैं. इस बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, ये भी पहली बार हो रहा है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 10 Jun 2026 09:56 PM (IST)
Tags :
Norway Football News Erling Haaland Football World Cup FIFA World Cup 2026
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