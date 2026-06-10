इस देश ने सबको चौंकाया, 3 क्विंटल मछली और 6 हजार संतरे लेकर पहुंची FIFA वर्ल्ड कप खेलने

फीफा वर्ल्ड कप के 23वें संस्करण (FIFA World Cup 2026) को शुरू होने में अब कुछ घंटे बचे हैं. इस बार कुल 48 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं. 28 साल बाद नॉर्वे की फुटबॉल टीम भी वर्ल्ड कप में ह इससे लेने जा रही है. टीम अमेरिका पहुंच गई है. टीम अपने खाने को लेकर भी काफी चर्चा में है. टीम के साथ कई टन सामान अमेरिका पहुंचा है, जिसमें 300 किलोग्राम लाल मछली भी शामिल है.

नॉर्वे फुटबॉल टीम का कैंप नॉर्थ कैरोलिना के ग्रीन्सबोरो में लगा हुआ है. खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं, वह अपना फ्रेंडली मैच खेल भी चुके हैं. नॉर्वे ने अपनी नेशनल टीम के साथ अमेरिका में खाने का काफी सामान भेजा है. रिपोर्ट के अनुसार 300 किलोग्राम लाल मछली, 6 हजार संतरे और 116 किलोग्राम नॉर्वे का ट्रेडिशनल चीज अमेरिका पहुंचा है. ये इसलिए ताकि टूर्नामेंट में उनके खिलाड़ियों को घर जैसा फील आए.

नॉर्वे टीम के साथ उनका पर्सनल शेफ भी अमेरिका गया है. शेफ एरॉन एस्पेलैंड और एरिक टफ्टे टीम के साथ अमेरिका गए हैं, दोनों नॉर्वे के मशहूर शेफ हैं. एस्पेलैंड की बात करें तो उन्होंने 2020 में इंटरनेशनल शेफ प्रतियोगिता कलिनरी ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था. एस्पेलैंड ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "इतनी मात्रा में खाना अमेरिका लाना चुनौतीपूर्ण था, उन्हें उम्मीद है कि टूर्नामेंट के दौरान प्लेयर्स कुल 300 किलोग्राम मछली खाएंगे."

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नॉर्वे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप I में है, जिसमें उनके साथ इराक, सेनेगल और फ़्रांस हैं. टीम का पहला मैच 17 जून को इराक से है. दूसरा मैच सेनेगल से 23 जून और तीसरा मैच फ्रांस के साथ 27 जून को है.

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इतिहास में पहली बार हो रहा है जब 3 देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं. यूएसए के साथ मैक्सिको और कनाडा भी मेजबान देश हैं. इस बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, ये भी पहली बार हो रहा है.