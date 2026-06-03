5 सेकंड का काउंटडाउन, मुंह छिपाने पर रेड कार्ड... FIFA World Cup 2026 में दिखेंगे ये 8 नए नियम

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है. दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट 11 जून से शुरू होगा, जिसकी मेजबानी 3 देश मिलकर (यूएसए, कनाडा और मैक्सिको) करेंगे. इस बार टीमों की संख्या बढ़ाकर 48 की गई है, जिसके कारण मैचों की संख्या भी बढ़ गई हैं. FIFA ने इस बार कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को अनुशासन में रखने के साथ टूर्नामेंट में पारदर्शिता बनाए रखना भी है.

FIFA World Cup 2026 में लागू होंगे ये 8 नए नियम

1. फुटबॉल या किसी अन्य खेल में भी खिलाड़ी अक्सर मुंह पर हाथ रखकर बात करते हैं, ताकि उनकी लिप्सिंग कैमरे में न आए या उनकी बात कोई और न सुन पाए. हालांकि ये रणनीति का हिस्सा होता है और कई बार शोर के कारण भी खिलाड़ी ऐसा करते हैं, लेकिन इस बार फीफा वर्ल्ड कप में प्लेयर्स ऐसा नहीं कर पाएंगे. अगर ऐसा किसी को करते देखा गया तो रेफरी रेड कार्ड दिखा सकता है. इसका मतलब सीधे मैच से बाहर और उनकी टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ेगा.

2. अगर रेफरी कोई गलत कार्नर किक देता है, या किसी प्लेयर को दो येलो कार्ड मिलते हैं तो VAR दखल से फैसला पलटा जा सकता है.

3. कार्नर किक, पेनल्टी या किसी थ्रो के दौरान ग्राउंड पर आने से पहले खिलाड़ी फाउल करता है तो भी VAR इसकी जांच कर सकता है. अभी तक सिर्फ एक्शन जारी रखने पर ही VAR दखल देता है.

4. अगर कोई टीम प्लेयर सब्स्टीट्यूट करती है तो ये 10 सेकंड के अंदर होना जाना चाहिए. ऐसा नहीं होने पर सब्स्टीट्यूट प्लेयर को 1 मिनट बाहर ही रुकना होगा.

5. थ्रो-इन या गोल कील के समय गोलकीपर या प्लेयर अतिरिक्त समय लेते हैं, लेकिन अब इसमें भी काउंटडाउन होगा. 5 सेकंड का टाइम दिया गया है, अगर इससे अधिक हुआ तो विरोधी टीम को कार्नर किक या थ्रो-इन मिलेगी.

6. अगर गोलकीपर के चोट लगने पर मेडिकल टीम जांच कर रही हो तो इस दौरान कोई खिलाड़ी डग आउट में कोचिंग स्टाफ से बात नहीं कर सकता.

7. अगर कोई टीम रेफरी के फैसले से नाराज होकर मैदान से बाहर चली जाती है तो पूरी टीम को रेड कार्ड दिया जाएगा.

8. अगर कोई खिलाड़ी चोट के कारण मैदान से बाहर होता है तो एक मिनट के बाद ही मैदान पर वापस गेम में आ सकेगा.