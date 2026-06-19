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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलफीफा वर्ल्ड कप की मिस्ट्री गर्ल का खुला राज, ग्लैमरस लुक से ढाया कहर; होश उड़ा देंगी बोल्ड तस्वीरें

फीफा वर्ल्ड कप की मिस्ट्री गर्ल का खुला राज, ग्लैमरस लुक से ढाया कहर; होश उड़ा देंगी बोल्ड तस्वीरें

FIFA World Cup 2026: फीफा विश्व कप के बीच एक मिस्ट्री गर्ल ने सबके होश उड़ा रखे हैं. ग्लैमरस लुक देखकर हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिरी यह फैन गर्ल कौन है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 19 Jun 2026 03:58 PM (IST)
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Olivia Bethel: फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) में एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. डीआर कांगो ने पुर्तगाल को 1-1 के ड्रॉ पर रोकर बड़ा उलटफेर किया. टूर्नामेंट में मुकाबलों के अलावा कुछ फैंस भी सुर्खियां बटोर रहे हैं. शुक्रवार (19 जून) को मैक्सिको और साउथ कोरिया के बीच मैच खेला गया. 

मुकाबला अपने चमर पर पहुंच गया था कि 50वें मिनट पर मैक्सिको के लुइस रोमो ने गोल दागा और पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा. इसी बीच लोगों की नजर मैक्सिको की एक फैन गर्ल पर गई, जिसने गोल को हवा में उछलकर इस तरह सेलिब्रेट किया कि मानिए सब उनके दीवाने बन गए. अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह मिस्ट्री फैन गर्ल है कौन?

मिस्ट्री गर्ल का नाम ओलीविया बेथल है. उनके आसपास बैठे लोग भी खुद को ओलीविया का सेलिब्रेशन देखने से रोक नहीं सके. उन्होंने इस पल को खुद अपने सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया. उनका अंदाज मानिए इंटरनेट पर छा गया. 

मैक्सिको की बड़ी फैन

अगर ओलीविया के इंस्टग्राम पर नजर डालें, तो वह मैक्सिको की बहुत बड़ी फैन नजर आती हैं. वह अक्सर मैक्सिको सपोर्ट करते हुए तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें करीब 18 लाख लोग फॉलो करते हैं. 

बताते चलें कि ओलीविया एक कंटेंट क्रिएटर हैं. वह ह्यूस्टन की रहने वाली हैं. उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है. मैक्सिको के मैच में उनका मैदान पर आना लगभग तय होता है. 

टूर्नामेंट में मैक्सिको का शानदार प्रदर्शन 

अब तक मैक्सिको की तरफ से फीफा विश्व कप में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है. टीम ने 2 मैच खेल लिए हैं और दोनों में जीत हासिल की है. पहला मेजबान मैक्सिको ने पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जिसमें टीम ने 2-0 से जीत अपने नाम की थी. इसके बाद दक्षिण कोरिया के खिलाफ हुए मुकाबले में मैक्सिको ने 1-0 से जीत अपने खाते में डाली. टीम को अगला मुकाबला चेकिया के खिलाफ 25 जून को खेलना हैं. 

 

यह भी पढ़ें: लॉकडाउन में पिता ने खेला 65 हजार का दांव, अब बेटा बना भारत की U19 टीम का कप्तान; इमोशनल कर देगी कहानी

Published at : 19 Jun 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
MEXICO FIFA World Cup 2026 Olivia Bethel
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