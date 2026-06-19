Olivia Bethel: फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) में एक से बढ़कर एक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. डीआर कांगो ने पुर्तगाल को 1-1 के ड्रॉ पर रोकर बड़ा उलटफेर किया. टूर्नामेंट में मुकाबलों के अलावा कुछ फैंस भी सुर्खियां बटोर रहे हैं. शुक्रवार (19 जून) को मैक्सिको और साउथ कोरिया के बीच मैच खेला गया.

मुकाबला अपने चमर पर पहुंच गया था कि 50वें मिनट पर मैक्सिको के लुइस रोमो ने गोल दागा और पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा. इसी बीच लोगों की नजर मैक्सिको की एक फैन गर्ल पर गई, जिसने गोल को हवा में उछलकर इस तरह सेलिब्रेट किया कि मानिए सब उनके दीवाने बन गए. अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह मिस्ट्री फैन गर्ल है कौन?

मिस्ट्री गर्ल का नाम ओलीविया बेथल है. उनके आसपास बैठे लोग भी खुद को ओलीविया का सेलिब्रेशन देखने से रोक नहीं सके. उन्होंने इस पल को खुद अपने सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया. उनका अंदाज मानिए इंटरनेट पर छा गया.

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"MEXICOOOOO!" 🗣️🔥https://t.co/aLU4jyimVE — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 19, 2026

मैक्सिको की बड़ी फैन

अगर ओलीविया के इंस्टग्राम पर नजर डालें, तो वह मैक्सिको की बहुत बड़ी फैन नजर आती हैं. वह अक्सर मैक्सिको सपोर्ट करते हुए तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें करीब 18 लाख लोग फॉलो करते हैं.

Mexican fans are the best !! #FIFA pic.twitter.com/qHrJPxwhZB — Lai Sports World (Meme) (@allrounderzjy) June 12, 2026

बताते चलें कि ओलीविया एक कंटेंट क्रिएटर हैं. वह ह्यूस्टन की रहने वाली हैं. उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है. मैक्सिको के मैच में उनका मैदान पर आना लगभग तय होता है.

The most viral fan girl of the World Cup 2026 opening match pic.twitter.com/wmUyzzoah2 — World Cup 2026 (@ofootball__) June 12, 2026

टूर्नामेंट में मैक्सिको का शानदार प्रदर्शन

अब तक मैक्सिको की तरफ से फीफा विश्व कप में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है. टीम ने 2 मैच खेल लिए हैं और दोनों में जीत हासिल की है. पहला मेजबान मैक्सिको ने पहला मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जिसमें टीम ने 2-0 से जीत अपने नाम की थी. इसके बाद दक्षिण कोरिया के खिलाफ हुए मुकाबले में मैक्सिको ने 1-0 से जीत अपने खाते में डाली. टीम को अगला मुकाबला चेकिया के खिलाफ 25 जून को खेलना हैं.

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