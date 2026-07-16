Watch: मेसी से भिड़े, फिर अर्जेंटीना के खिलाड़ी को जड़ा थप्पड़; हार के बाद जूड बेलिंघम ने खोया आपा

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड की हार के बाद जूड बेलिंघम ने वेलेंटिन बार्को को थप्पड़ मार दिया, जो अर्जेंटीना की जीत का जश्न मना रहे थे. इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए. बेलिंघम को काफी ज्यादा गुस्से में देखा गया, उनकी लियोनेल मेसी के साथ भी तीखी बहस हुई थी.

अटलांटा के मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल के 84वें मिनट तक इंग्लैंड 1-0 से आगे थी, लग रहा था कि अर्जेंटीना अब शायद यहां से मैच टाइम में जीत न पाए. 6 मिनट का समय बचा था, एक्स्ट्रा टाइम 7-8 मिनट का मिलता. लेकिन अर्जेंटीना ने शानदार कमबैक किया और 7 मिनट के अंदर 2 गोल दाग दिए. मैच के अंतिम पलों में जूड बेलिंघम ने लियोनेल मेसी को फाउल किया था, जिसके बाद उनकी तीखी बहस हुई थी. इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आ गए तो माहौल काफी गर्म हो गया. मैच खत्म होने के बाद तो बेलिंघम इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने अर्जेंटीना के सब्स्टीट्यूट प्लेयर को थप्पड़ मार दिया.

💥 ASÍ HA SIDO EL ENGANCHÓN DE JUDE BELLINGHAM CON LOS JUGADORES DE ARGENTINA



➡️ Algunos felicitan al inglés, pero después al 10 de los Three Lions no le sienta bien que festejen el triunfo delante de él



📲 @diarioas pic.twitter.com/jurQX2dWT6 — El Larguero (@ellarguero) July 15, 2026

जूड बेलिंघम ने अर्जेंटीना के खिलाड़ी को क्यों मारा थप्पड़?

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि अर्जेंटीना के प्लेयर जीत का जश्न मना रहे होते हैं, वहां निराश होकर खड़े जूड बेलिंघम अर्जेंटीना के सब्स्टीट्यूट प्लेयर वेलेंटिन बार्को को पीछे से सिर पर थप्पड़ मार देते हैं. इसके बाद वह भी बेलिंघम को धक्का देते हैं, फिर दोनों टीमों के खिलाड़ी आ जाते हैं और मामला गर्म हो जाता है. वीडियो देखने से लग रहा है कि वेलेंटिन ने उन्हें उकसाया था, वह लगातार उन्हें देखकर कुछ बोल रहे थे और इसी से गुस्सा होकर बेलिंघम आप खो देते हैं.

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Les argentins qui célèbrent devant Jude Bellingham 🤣 pic.twitter.com/FKslHxP8b4 — 𝐌𝐬𝐧_𝐒𝐢𝐬🦅🇹🇷 (@Msn_sis0) July 15, 2026

एक अन्य वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जीत के बाद अर्जेंटीना के प्लेयर्स उत्साहित होकर जूड बेलिंघम को देखकर लगातार कुछ बोल रहे थे. इस अग्रेसिव सेलिब्रेशन ने मामले को बढ़ाया, अर्जेंटीना के प्लेयर्स इसलिए अग्रेसिव रूप में थे क्योंकि कुछ समय पहले ही बेलिंघम की बहस उनके कप्तान लियोनेल मेसी के साथ भी हुई थी.

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