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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलWatch: मेसी से भिड़े, फिर अर्जेंटीना के खिलाड़ी को जड़ा थप्पड़; हार के बाद जूड बेलिंघम ने खोया आपा

Watch: मेसी से भिड़े, फिर अर्जेंटीना के खिलाड़ी को जड़ा थप्पड़; हार के बाद जूड बेलिंघम ने खोया आपा

FIFA World Cup 2026: जूड बेलिंघम ने इंग्लैंड की हार के बाद जीत का जश्न मना रहे अर्जेंटीना प्लेयर को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए. उनकी Lionel Messi से भी बहस हुई थी.

Written By : शिवम |  Updated at : 16 Jul 2026 09:19 AM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड की हार के बाद जूड बेलिंघम ने वेलेंटिन बार्को को थप्पड़ मार दिया, जो अर्जेंटीना की जीत का जश्न मना रहे थे. इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए. बेलिंघम को काफी ज्यादा गुस्से में देखा गया, उनकी लियोनेल मेसी के साथ भी तीखी बहस हुई थी.

अटलांटा के मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल के 84वें मिनट तक इंग्लैंड 1-0 से आगे थी, लग रहा था कि अर्जेंटीना अब शायद यहां से मैच टाइम में जीत न पाए. 6 मिनट का समय बचा था, एक्स्ट्रा टाइम 7-8 मिनट का मिलता. लेकिन अर्जेंटीना ने शानदार कमबैक किया और 7 मिनट के अंदर 2 गोल दाग दिए. मैच के अंतिम पलों में जूड बेलिंघम ने लियोनेल मेसी को फाउल किया था, जिसके बाद उनकी तीखी बहस हुई थी. इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आ गए तो माहौल काफी गर्म हो गया. मैच खत्म होने के बाद तो बेलिंघम इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने अर्जेंटीना के सब्स्टीट्यूट प्लेयर को थप्पड़ मार दिया.

जूड बेलिंघम ने अर्जेंटीना के खिलाड़ी को क्यों मारा थप्पड़?

वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि अर्जेंटीना के प्लेयर जीत का जश्न मना रहे होते हैं, वहां निराश होकर खड़े जूड बेलिंघम अर्जेंटीना के सब्स्टीट्यूट प्लेयर वेलेंटिन बार्को को पीछे से सिर पर थप्पड़ मार देते हैं. इसके बाद वह भी बेलिंघम को धक्का देते हैं, फिर दोनों टीमों के खिलाड़ी आ जाते हैं और मामला गर्म हो जाता है. वीडियो देखने से लग रहा है कि वेलेंटिन ने उन्हें उकसाया था, वह लगातार उन्हें देखकर कुछ बोल रहे थे और इसी से गुस्सा होकर बेलिंघम आप खो देते हैं.

यह भी पढ़ें- जिसे कभी lionel Messi ने गोद में उठाया, अब उसी Lamine Yamal से होगी वर्ल्ड कप फाइनल में टक्कर

एक अन्य वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जीत के बाद अर्जेंटीना के प्लेयर्स उत्साहित होकर जूड बेलिंघम को देखकर लगातार कुछ बोल रहे थे. इस अग्रेसिव सेलिब्रेशन ने मामले को बढ़ाया, अर्जेंटीना के प्लेयर्स इसलिए अग्रेसिव रूप में थे क्योंकि कुछ समय पहले ही बेलिंघम की बहस उनके कप्तान लियोनेल मेसी के साथ भी हुई थी.

यह भी पढ़ें- बिना कोई गोल किए कैसे अर्जेंटीना की ऐतिहासिक जीत के हीरो बने लियोनेल मेसी, जानिए

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 16 Jul 2026 09:19 AM (IST)
Tags :
Lionel Messi Argentina Football Team Football World Cup FIFA World Cup 2026 Jude Bellingham Valentin Barco
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