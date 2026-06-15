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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलUS-Iran Peace Deal: शांति समझौते के बाद ईरान टीम की अमेरिका में एंट्री, खिलाड़ियों में डर का माहौल

US-Iran Peace Deal: शांति समझौते के बाद ईरान टीम की अमेरिका में एंट्री, खिलाड़ियों में डर का माहौल

Iran Football Team Lands in USA: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा से ठीक पहले ईरान की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका पहुंची है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Jun 2026 09:35 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार को एलान कर बताया कि ईरान के साथ शांति समझौता पूरा हो गया है. इस घोषणा से कुछ घंटे पहले ही ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए अमेरिका पहुंची. ईरान को अपना पहला मैच 15 जून को न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, जो कैलिफॉर्निया के इंगलवुड शहर में खेला जाएगा.

ईरान की फुटबॉल टीम ने अपना ट्रेनिंग कैम्प मेक्सिको में लगाया है और अब तक पूरी टीम मेक्सिको में थी. अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने से कुछ घंटे पहले ईरान की टीम मेक्सिको के टिजुआना से उड़ान भरने के बाद लॉस एंजेलिस पहुंची.

अमेरिका और ईरान के बीच तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए ईरान टीम के यूएसए आने पर अनिश्चितता बनी हुई थी. यह पहली बार है जब ईरानी टीम वर्ल्ड कप के दौरान अमेरिकी धरती पर पहुंची है. टीम के होटल के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई और सुरक्षा बलों ने सड़कों पर कुछ हिस्सों पर आवाजाही रोक दी गई.

वर्ल्ड कप में पहला मैच खेलने से पहले ही ईरान समस्याओं से जूझता रहा है. पहले टीम का ट्रेनिंग बेस कैम्प एरिजोना में लगने वाला था, लेकिन ईरान-अमेरिका के बीच बिगड़ते हालातों के बाद टीम ने ट्रेनिंग कैम्प मेक्सिको में लगाया.

वहीं अपने पहले वर्ल्ड कप मैच से पूर्व ईरान के स्ट्राइकर और कप्तान मेहदी तारेमी ने कहा कि इस तनावपूर्ण माहौल के कारण खुशी का माहौल नहीं पनप पाता है. उन्होंने कहा कि ईरान के अलावा अन्य पक्षों पर भी इसका असर पड़ा है. तारेमी ने आगे कहा कि इस वर्ल्ड कप के लिए अमेरिकी महाद्वीप में आने के बाद से ही खिलाड़ियों के बीच तनाव और डर का माहौल बना हुआ है.

ईरान का वर्ल्ड कप शेड्यूल

फीफा वर्ल्ड कप में ईरान की टीम को ग्रुप जी में रखा गया है. इसी ग्रुप में न्यूजीलैंड, मिस्र और बेल्जियम भी मौजूद हैं. ईरान का सबसे पहला मैच 15 जून (भारतीय समयानुसार 16 जून) को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा. दूसरा मैच 21 जून को बेल्जियम और 26 जून को उसकी भिड़ंत मिस्र से होगी.

बताते चलें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी यूएसए, कनाडा और मेक्सिको मिलकर कर रहे हैं. वहीं ईरान टीम के सभी ग्रुप मुकाबले अमेरिका में ही खेले जाने हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 15 Jun 2026 09:35 AM (IST)
Tags :
Iran Vs America Football World Cup Iran Football Team FIFA World Cup 2026
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