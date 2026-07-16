Spain Vs Argentina Final: फीफा वर्ल्ड कप 2026 की खिताबी भिड़ंत स्पेन और अर्जेंटीना के बीच है. दोनो देश विश्व कप में 60 साल बाद एक दूसरे के सामने होंगे, इस बार स्टेज भी बड़ा है. ये फाइनल है. स्पेन और अर्जेंटीना के बीच रिश्ते बेहद पुराने हैं. अर्जेंटीना में करीब 95 से 99 फीसदी लोग स्पेनिश बोलते हैं.

अर्जेंटीना स्पेन का पूर्व उपनिवेश रहा है. 19वीं सदी में स्पेन से बड़ी संख्या में लोग अर्जेंटीना आए थे, स्पेन के लोग अर्जेंटीना गए और वहीं बस गए. स्पेन ने 1863 में अर्जेंटीना को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी और शांति-मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए. वह करीब 300 साल तक स्पेन का उपनिवेश था.

आज भी स्पेन और अर्जेंटीना के लोगों को एक दूसरे के देशों में जाने के लिए वीजा फ्री कर रखा है. दोनों देशों में साझी भाषा, धर्म और सांस्कृतिक समानताएं है, कैथोलिक धर्म और सांस्कृतिक विरासत है. स्पेनिश साहित्य, संगीत, नृत्य जैसे टैंगो और परंपराएं दोनों जगह मजबूत हैं. स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फुटबॉल मैच का माहौल बहुत रोमांचक, जुनूनी और भाईचारे वाला होता है.

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अर्जेंटीना बनाम स्पेन हेड टू हेड

अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फुटबॉल का इतिहास रोचक है. दोनों टीमें कुल 14 बार आमने-सामने हुई हैं. हार औऱ जीत का बैलेंस पूरी तरह बराबर है. दोनों के बीच 2 मैच ड्रा हुए हैं.

कुल मैच: 14

अर्जेंटीना ने जीते: 6

स्पेन ने जीते: 6

ड्रा: 2

इन 14 मुकाबलों में से केवल 1 मैच आधिकारिक टूर्नामेंट विश्वकप का था. बाकी सभी मुकाबले फ्रैंडली मैच थे. 1966 के विश्वकप में दोनो देश आपस में भिड़े थे, उस मुकाबले में अर्जेंटीना ने स्पेन को हरा दिया था.

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल स्पेन और अर्जेंटीना के बीच ईस्ट रदरफोर्ड के न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयनुसार 20 जुलाई को 12:30 AM बजे से शुरू होगा.